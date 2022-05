FC Luzern Aderlass bei den Profis aus dem nördlichen Nachbarland: Ist Marius Müller bald der einzige Deutsche beim FCL? Der FC Luzern hat in dieser Saison auf total acht Profis mit deutschem Pass gesetzt. Künftig werden es weniger sein. Torhüter Marius Müller bleibt, dagegen werden die Abgänge der Leistungsträger Marvin Schulz und Mohamed Dräger immer wahrscheinlicher. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

FCL-Torhüter Marius Müller (links) jubelt nach dem 3:1-Sieg in Sion zusammen mit seinem deutschen Landsmann Christian Gentner. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

Ähnlich wie in mehreren Spielen der Rückrunde ist der FC Luzern erst in der Schlussphase der Saison erfolgreich. Zuletzt haben drei aufeinanderfolgende Siege (gegen Lausanne, Servette und Sion) die Hoffnung auf die Allmend zurückgebracht, dass die Innerschweizer auf dem letzten Drücker doch noch weg vom Barrage-Platz zu kommen.

«Wir haben zwei grosse Chancen, um den Ligaerhalt noch in der Meisterschaft zu schaffen», sagte FCL-Trainer Mario Frick nach dem 3:1-Vollerfolg am vergangenen Mittwoch in Sion. Die letzten beiden Saisonpartien, am Donnerstag (20.30 Uhr) zu Hause gegen YB und am Sonntag (16.30 Uhr) in Zürich gegen den neuen Meister FCZ, müssen weiteren Punktezuwachs bringen, um mindestens einen aus dem Duo GC (7.) oder Sion (8.) in der Endabrechnung zu überholen. Beide Teams haben je einen Zähler Vorsprung auf Luzern.

Meyer spielt auf Zeit, bis der Klassenerhalt feststeht

Ähnlich wie die Mannschaft von Frick oft dank Last-Minute-Toren zu Punkten gekommen ist, wartet Remo Meyer geduldig auf seinen Einsatz als FCL-Sportchef. Der 41-Jährige spricht in dieser kapitalen Woche über keine Personalien der Zukunft. Hört man sich im Klub um, dürfte seine Arbeit beim Verlängern der auslaufenden Verträge (sieben Spieler, drei Leihspieler) gar erst nach dem sichergestellten Ligaerhalt beginnen. Das ist frühestens nach dem 36. Spieltag am Sonntag der Fall. Folgt die Barrage als Zugabe, wird es 29. Mai (Hinspiel 26. Mai), bis die Entscheidung über den Klassenerhalt fällt. So lange Geduld haben jedoch längst nicht alle Betroffenen. Ab nächster Woche kommt Bewegung ins Kader, ob Meyer will oder nicht.

So wie es aussieht, wird es zum grossen Aderlass bei den deutschen Profis des FC Luzern kommen. Christian Gentner, Marvin Schulz, Tsiy Ndenge und Varol Tasar könnten Holger Badstuber folgen und die Innerschweizer verlassen. Ex-Nationalspieler Badstuber hatte kurz vor Weihnachten vorzeitig Tschüss gesagt. Bei dem von Nottingham Forest ausgeliehenen Rechtsverteidiger Mohamed Dräger möchte der FCL die Kaufoption ziehen, ob der mit Tunesien für die WM in Katar qualifizierte Freiburger aber ins Gehaltsgefüge passt, ist fraglich. Dies hatte auch Meyer bestätigt.

Torjubel nach dem 3:0 gegen Sion durch Mohamed Dräger (vorne kniend). Der Deutsch-Tunesier und Marvin Schulz (rechts) sind FCL-Leistungsträger, die den Klub am Saisonende verlassen könnten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

Trennung von Schulz wird immer wahrscheinlicher

Frick möchte Allrounder Schulz behalten, aber dem 27-jährigen Ex-Gladbacher liegen unter anderem sportlich interessante Angebote aus seiner Heimat (2. Bundesliga) vor. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, ein Abschied nach fünf Jahren in Luzern würde nicht überraschen.

Zählt man Simon Grether wegen seines schweizerischen-deutschen Doppelpasses zu den FCL-Kadermitgliedern aus dem nördlichen Nachbarland dazu, haben insgesamt acht deutsche Spieler in dieser Saison das blau-weisse Trikot getragen. Beim früheren Basel-Junior Grether deutet wie bei Ndenge vieles daraufhin, dass der auslaufende Kontrakt nach mehreren Jahren in Luzern nicht erneuert wird.

Lange Verträge von Ugrinic und Müller sind Lichtblicke

Doch nicht nur Deutsche, sondern auch einige FCL-Spieler mit noch zwei Saisons laufenden Verträgen bis 2024 haben unter Frick schlechte Karten. Dazu zählen der Deutsch-Türke Tasar, der Niederländer Jordy Wehrmann und Winterneuzugang Serkan Izmirlioglu. Der Ex-Wiler Izmirlioglu hat noch keine einzige Pflichtspielminute absolviert. Für alle drei Profis steht ein Transfer oder eine Ausleihe im Raum. Schon die Sommerneulinge Badstuber, David Domgjoni und Patrick Farkas hatten Luzern im Winter vorzeitig verlassen (müssen).

Auf ihre Vertragsverlängerung warten zudem Silvan Sidler, Martin Frydek, Vaso Vasic und die Leihstürmer Marko Kvasina und Nikola Cumic. Mit den Eckpfeilern Filip Ugrinic (bis 2024) und Marius Müller (bis 2025) hatte Meyer bereits vor der Rückrunde verlängert. Goalie «Mülli», wie sie ihn rufen, könnte in der neuen Saison der einzige deutsche Profi des FCL sein, sofern dieser erstklassig bleibt.

