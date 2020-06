Matchbericht & Noten Mutige Celestini-Taktik geht auf – die Stimmen zum FCL-Heimsieg gegen Basel Dem FCL gelingt der Neustart: 2:1-Heimsieg über den FC Basel, der jetzt wohl aus dem Meisterrennen ist. Bei den Luzernern überzeugen die Youngsters Emini und Burch in einer taktisch gut eingestellten Mannschaft von Fabio Celestini. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 21.06.2020, 21.59 Uhr

In der fast leeren Swisspor-Arena mit knapp 50 Zuschauern – zählt man nur die 20 Aktionäre, Sponsoren und Donatoren sowie 30 Saisonkarteninhabern mit Freunden – ist bei diesem Re-Start-Match des FC Luzern fast jedes Wort der Protagonisten auf dem Rasen zu hören. Nach dem 2:1-Erfolg der Innerschweizer über den FC Basel ruft Luzerns Goalie Marius Müller vom Rasen auf die Haupttribüne hinauf: «Vergesst die Testspiele, die sagen nichts aus. Was zählt ist die Meisterschaft. Habt ihr gesehen? Jetzt sind wir wieder 100 Prozent da!» Oben nicken Luzerns Vizepräsident Josef Bieri und dessen Begleiter. Die Genugtuung über diesen Sieg ist im Lager der Einheimischen gross. Vier Monate nach dem letzten Meisterschaftsspiel kehren die Blau-Weissen mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung und einem verdienten Sieg auf den Platz zurück.

Doch woran lag es, dass der FCL nach der fünfwöchigen Vorbereitung mit ganz schwachen Testpartien gegen die Challenge-League-Clubs Vaduz (0:3), Lausanne-Sport (0:5) und Schaffhausen (2:2) sich derart gesteigert hat? Zum einen an der Taktik: Fabio Celestini hat erstmals als Luzern-Coach auf ein 3-4-3-System (statt 4-4-2) gesetzt.

Die unerwartet eingesetzten Burch und Emini haben gestochen

Dazu liess Celestini auch zwei Jungprofis spielen, die gegen Basel keiner auf der Rechnung hatte. Zum einen den 19-jährigen Innenverteidiger Marco Burch, zum anderen den 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler Lorik Emini. Beide sind zwar keine Unbekannte, hatten ihre Super-League-Debüts Ende der Vorrunde gegeben, absolvierten unter Celestinis Vorgänger Thomas Häberli auch schon volle 90 Minuten. Aber unter Celestini spielten sie bis am Sonntag nur eine sehr untergeordnete Rolle. Nach der Partie zeigt sich der 44-jährige Romand voll des Lobes zu seinen überraschenden Nominationen:

«Marco Burch hat einen fantastischen Job gegen Cabral und Pululu gemacht, doch auch in Ballbesitz agierte er mutig.»

Marco Burch (links) spielte gegen Basel zweikampfstark und ohne Fehler. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Und er verrät: «Marco hat erst am Samstag erfahren, dass er anderntags spielt. Das war gut so, denn damit blieb ihm gar keine Zeit nachzudenken.» Lob vom Chef erntet auch Lorik Emini:

«Obwohl er erst seit Montag nach einer überstandenen Verletzung wieder mittrainieren konnte, ist ihm eine starke Leistung gelungen. Lorik bringt Führungsqualitäten mit.»

Lorik Emini überzeugte beim Sieg gegen den FC Basel. Bild: Martin Meienberger

Tatsächlich hat Emini Verantwortung auf dem Platz übernommen. In der 29. Minute leitet sein Seitenwechsel auf Ibrahima Ndiaye das 1:0 ein. Der Senegalese passt quer, Marvin Schulz verpasst den Ball, dahinter stehend trifft Francesco Margiotta zum 1:0. In der 9. Minute hatte der Italiener noch eine ähnlich gute Chance ausgelassen.

Freude hat Celestini auch an der Ordnung und Disziplin seines Teams. Ihren Teil dazu beigetragen haben die Aussenläufer Marvin Schulz und Pascal Schürpf. «Wir haben den Sieg verdient dank guter Organisation und Mentalität», findet der FCL-Coach zu Recht.

Vor allem in der ersten Halbzeit spielt Luzern überzeugend. «Nach der Pause hatte Basel auch drei gute Chancen, das ist normal. Wir ebenfalls drei», so Celestini. Denn Gastgebern gelingt mit einem Konter in der 81. Minute das 2:0, ein Tor der eingewechselten Darian Males und Blessing Eleke. Torschütze Eleke liebkost Assistgeber Males anschliessend entgegen den Coronaregeln. Cabral schiesst zwar noch das 1:2 (86.), Taulant Xhaka lässt die Latte erzittern (90.), FCB-Coach Marcel Koller findet aber: «Luzern hat sich diesen Sieg verdient.» Für die drittplatzierten Basler ist mit nunmehr acht Punkten Rückstand auf das Leaderduo St. Gallen und YB das Meisterrennen wohl gelaufen. Der FCL dagegen hat sich von Platz 6 auf 5 verbessert. «Wir wollen noch mehr», so Marius Müller selbstbewusst.

Fabio Celestini bleibt als FCL-Trainer ungeschlagen. Darauf angesprochen, sagte er bescheiden: «Ich bin sechs Monate hier, habe erst sechs Spiele bestritten und 16 Punkte gesammelt.» Er habe das Team in keiner einfachen Situation übernommen. «Ich bin sehr zufrieden, fühle mich im Club ausgesprochen wohl.»

Celestini hat gut Lachen beim FCL und bleibt weiterhin ungeschlagen. Hier jubelt er mit Eleke über dessen Tor zum 2:0. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Celestini sagte auch, dass er mit den Spielern in der vergangenen Woche noch mehr im mentalen Bereich gearbeitet habe. «Denn Fussball wird zu 70 Prozent im Kopf entschieden.» Verteidiger Marco Burch bestätigte, dass er für den Match parat war:

«Ich war sehr überrascht über meinen Platz in der Startelf. Ich wusste aber, wenn ich meine Chance bekomme, bin ich bereit – und so ist es gut gekommen.»

Lorik Emini, auch unerwartet in der Startelf, sagte: «Ich bin glücklich, erstmals in der Swisspor-Arena von Anfang gespielt zu haben. Mir ist völlig egal gewesen, ob Zuschauer da waren oder nicht .»

Marius Müller, Torhüter: Note 5

Der 1,92-Meter-Mann ist wie schon vor der Coronapause ein sehr sicherer Rückhalt. Beim 1:2-Gegentor ist er machtlos. Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 5

Konzentriert sich im Abwehrverbund auf seine Pflichten in der Defensive. Das gelingt ihm ganz ordentlich. Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 5

Der Brasilianer ist ein umsichtiger und präsenter Abwehrchef. Er geht auch mit in den Angriff. Marco Burch, Innenverteidiger: Note 5

Wie beim 2:1-Sieg über Basel Mitte Dezember gelingt ihm eine solide Abwehrleistung an der Seite von Lucas und «Kneze». Marvin Schulz, Rechtes Mittelfeld: Note 5,5

Mit seiner Physis unterstützt er auf seiner Seite die Defensive. Der Deutsche ist eine der auffälligsten Figuren. Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: Note 4,5

Er hält die Organisationsfäden im Team zusammen, auch wenn ihm nicht immer alles gelingt. Lorik Emini, Zentrales Mittelfeld: Note 5,5

Hervorragende erste Halbzeit des 20-jährigen Kosovo-Zugers. Mit einem starken Seitenwechsel leitet er das 1:0 ein. Pascal Schürpf, Linkes Mittelfeld: Note 5

Wie Schulz auf der auf der anderen Seite arbeitet er fleissig nach hinten. Nach der Pause auch mit guten Offensivaktionen. Ibrahima Ndiaye, Rechter Flügel: Note 5

Zwei Topflanken auf Margiotta (9./23), die zweite ist sein 1:0-Assist. Sonst ist er etwas sorglos mit den Chancen umgegangen. Francesco Margiotta, Mittelstürmer: Note 4,5

Seine erste klare Chance schiesst er auf die Tribüne, die zweite versenkt er. Hin und wieder bleibt er zu früh stehen. Ryder Matos, Linker Flügel: Note 5

Wie die gesamte Mannschaft ist er im Vergleich zu den Testspielen nicht mehr zu erkennen. Darian Males, Rechter Flügel: Note 5,5

Eingewechselt, bringt der von Inter beworbene Profi Schwung. Bereitet das 2:0 mustergültig vor. Blessing Eleke, Mittelstürmer: Note 5

Entpuppt sich als der ideale Joker, indem er die Vorlage von Males zum 2:0 einschiesst. Silvan Sidler, Verteidiger:

kam in der 84. Minute für Emini, nicht bewertbar

