Nach Wut-Interview Machtkampf eskaliert: Jetzt wirft die FCL-Führung Alpstaegs Schwiegersohn in spe raus Die Klubführung des FC Luzern reagiert weiter auf die Affäre Alpstaeg: Sie hat den Lebenspartner von Bernhard Alpstaegs Tochter Giulia vorübergehend freigestellt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.10.2022, 13.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Schrecker ist der Schwiegersohn in spe von Bernhard Alpstaeg. Er arbeitete beim FCL. Bild: PD

Im seinem Wut-Interview vom Sonntag zählte Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg sowohl Sportchef Remo Meyer wie Präsident Stefan Wolf an. Am Tag darauf stellte sich die gesamte Klubleitung und der Verwaltungsrat inklusive Minderheitsaktionär Josef Bieri (48 Prozent) hinter das Duo Wolf/Meyer.

Nun hat die von Alpstaeg so hart attackierte Klubführung eine weitere Sofortmassnahme beschlossen: Die operative Führung des Klubs hat Mitarbeiter Daniel Schrecker (30) vorübergehend freigestellt, wie am Mittwoch, also am Tag von Alpstaegs Geburtstag, bekannt geworden ist. Radio Lozärn berichtete als erstes Medium davon. Schrecker ist der Lebenspartner von Giulia Alpstaeg und der Schwiegersohn in spe von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg.

Beim 30-jährigen Daniel Schrecker handelt es sich einen ehemaligen Fussballer, der beim FC Kickers und FC Luzern ausgebildet wurde. Er brachte es als Innenverteidiger bis in die 1. Liga (vierthöchste Schweizer Liga) beim SC Buochs. Bei den Nidwaldnern war er im September 2014 neben Christophe Lambert und Stefan Knezevic, beide im Verlauf ihrer Karriere FCL-Profis, als Abwehrmann beteiligt an der Cup-Sensation gegen YB: Buochs besiegte das nationale Spitzenteam aus Bern 1:0.

Interessenkonflikt soll Grund für die Freistellung sein

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg wird «not amused» sein, dass der langjährige Freund seiner Tochter Giulia von der Klubführung den «blauen Brief» bekommen hat. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 20. Juni 2020)

Nachdem Schrecker seine sportliche Karriere beendet hatte, kehrte er zum FC Luzern zurück. Zuerst war er Teambetreuer der U21, später und bis zur vorübergehenden Freistellung als SAP-Fachmann für die Datenbank aller FCL-Spieler - von den jüngsten Junioren bis zu den Profis - verantwortlich.

Doch warum hat der FCL den langjährigen Partner der Alpstaeg-Tochter freigestellt? Wie verschiedenen Quellen berichten, habe es Interessenkonflikte gegeben, weil Daniel Schrecker sowohl beim FC Luzern tätig war, aber auch Nachwuchsspieler aus dem Verein als Klienten für externe Beratung habe gewinnen wollen.

Mit Nationaltrainer Murat Yakin den FCL-Match gegen YB verfolgt

Am vergangenen Sonntag beim Heimspiel des FCL gegen YB sass Alpstaegs Tochter Giulia auf der VIP-Tribüne neben Nationalcoach Murat Yakin. An ihrer Seite Daniel Schrecker. Bernhard Alpstaeg hatte gleichentags im aufsehenerregenden Interview mit dem «Sonntags-Blick» in Aussicht gestellt, dass seine Tochter Giulia in absehbarer Zeit FCL-Präsidentin werden könnte.

Nationalcoach Murat Yakin (links) mit Giulia Alpstaeg und Daniel Schrecker (rechts) auf der Tribüne am Sonntag beim Heimspiel des FCL gegen YB. Screenshot Blue Sport

Es ist nun damit zu rechnen, dass bei den Alpstaegs nach der Freistellung von Schrecker der Ärger über die Klubführung und den Verwaltungsrat riesig ist. Man fragt sich: Wann wird Bernhard Alpstaeg zur ausserordentlichen Generalversammlung der FC Luzern Holding AG einladen? Dort könnte er das Steuer des Traditionsklubs aus juristischer Sicht auf seine Seite herumreissen.

Stadionverbot gegen Krasniqi aufgehoben Wie Medienchef Markus Krienbühl bestätigt, ist das Stadionverbot gegen Jashari-Berater Agron Krasniqi vom FC Luzern aufgehoben worden. Die rechtliche Grundlage hätten für das Hausverbot und das Betreten des Stadiongeländes gefehlt. Mehrheitsaktionär und Stadionbesitzer Bernhard Alpstag hatte das Stadionverbot gegen Krasniqi ausgesprochen. Es heisst, Alpstaeg sei verärgert gewesen, weil der Berater die Bild- und Werberechte von FCL-Juwel Ardon Jasahri (20) nicht an ihn und seine neu gegründete Sportberatungsfirma verkaufen wollte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen