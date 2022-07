Nachwuchstalent Transfer von Jakub Kadák zum FC Luzern ist jetzt fix Der slowakische Mittelfeldspieler Jakub Kadák wechselt vom FK AS Trenčin zum FCL. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. 19.07.2022, 08.50 Uhr

Die Gerüchte rund um Jakub Kadák haben sich bewahrheitet. Das slowakische Talent wechselt in die Zentralschweiz. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, ist Kadák ein Trenčiner Eigengewächs und spielte in seiner Karriere bislang nur für den Klub aus der Westslowakei. Nachdem der 21-Jährige die gesamte Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte, debütierte der offensive Mittelfeldspieler 2018 für das Fanionenteam Trenčins.