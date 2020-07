Nachwuchstalent Tyron Owusu unterschreibt Profivertrag beim FC Luzern Der gebürtige Luzerner Tyron Owusu hat beim FC Luzern seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Bisher spielte der 17-Jährige im U18-Team. 14.07.2020, 17.22 Uhr

Der 17-jährige Tyron Owusu. Bild: PD

(elo) Bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs der 1. Mannschaft habe Owusu die Möglichkeit erhalten, sich im Team von Fabio Celestini zu präsentieren, wie der FCL am Dienstag mitteilt. «Wir sind von Tyron’s Fähigkeiten überzeugt und geben ihm die nötige Zeit, sich in der 1. Mannschaft weiter zu entwickeln», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. Der Vertrag mit Owusu läuft bis Ende Juni 2023.