Tsiy Ndenge kehrt als GC-Doppeltorschütze ins FCL-Stadion zurück

Wenn am Mittwoch (19 Uhr) die unbesiegten Grasshoppers in der Swisspor-Arena gegen den FC Luzern antreten, dann kommt es zum Wiedersehen mit Tsiy Ndenge. Der in der Innerschweiz in vier Jahren glücklose Deutsche trifft mit GC auf seine früheren Mitspieler und Ex-Trainer Mario Frick.

09.08.2022, 19.23 Uhr