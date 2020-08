Ndenge und Co. sind zurück im FCL-Training – Ryder Matos fehlte auf dem Rasen Luzern-Sportchef Remo Meyer hat der Mannschaft die kurzen Ferien nicht verlängert, weil nur dreieinhalb Wochen bis zum ersten Cupspiel bleiben. Personell hat es zum Trainingsstart einige Bewegungen gegeben. Daniel Wyrsch 21.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An eine Verlängerung der Ferien für Mannschaft und Staff dachte FCL-Sportchef Remo Meyer nie. Dafür gibt es einen Grund. Der Meisterschaftsstart ist zwar um eine Woche verschoben worden. Nun beginnt die Saison in der Super League erst am 19./20. September. Aber am frei gewordenen Wochenende vom 12./13. September findet die 2. Runde im Schweizer Cup statt. Der FC Luzern und der SC Kriens werden mit 13 anderen Clubs aus der Swiss Football League (SFL) in den K.o.-Wettbewerb einsteigen. «Das ist in 3,5 Wochen, diese Länge der Vorbereitung brauchen wir vor dem ersten Pflichtmatch», erklärte Remo Meyer.

Auslosung der 2. Runde beim Cupfinal Die Paarungen der 2. Runde werden am 30. August anlässlich des Cupfinals der Saison 2019/20 in Bern ausgelost. Im Wankdorf stehen sich Meister Young Boys und Basel oder Winterthur gegenüber – der zweite Halbfinal entscheidet am Dienstag, wer YB-Finalgegner wird.

Beim FCL ist der Fokus seit Mittwoch auf die Vorbereitung für die bevorstehende Saison 2020/21 gelegt. Einer, der schon seit Anfang Juli aus der niederländischen Ehrendivision und dem Leihgeschäft mit dem FC Emmen zurück ist, trainiert nun erstmals offiziell im Kader von Trainer Fabio Celestini sowie den Assistenten Genesio Colatrella und Claudio Lustenberger. Die Rede ist von Filip Ugrinic.

Filip Ugrinic im Training des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger (19. August 2020)

Der 21-jährige Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln war gleich zum Auftakt fleissig am Passen und Laufen. Zwischen 2016 und 2019 absolvierte er für den FCL 52 Spiele in der Super League. Unter Markus Babbel hatte er als grosses Talent gegolten.

Sportchef Meyer sieht Perspektiven für den Rückkehrer:

«Filip Ugrinic ist während dem Leihjahr in Holland reifer geworden. Ich sehe durchaus die Chance, dass er bei uns im Mittelfeld Fuss fassen kann.»

Ndenge wieder dabei

Zurück im Training sind zudem vier Profis, die am Ende der vergangenen Saison zum Zuschauen gezwungen waren. Angefangen bei Tsiy Ndenge. Der 23-jährige Mittelfeldspieler aus Deutschland hatte im Juni einen Innenbandanriss am Knie erlitten. Bereits den zweiten in seinen zwei Jahren in Luzern. Diesmal am anderen, dem rechten Knie. Er trug Stützbänder ums Gelenk und konnte alle Übungen mitmachen.

Tsiy Ndenge jongliert wieder im Mannschaftstraining, beobachtet von Francesco Margiotta (rechts) und Assistenztrainer Genesio Colatrella. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 19. August 2020)

Muskuläre Beschwerden, die von der Überbelastung zum Schluss der Meisterschaft herrührten, beklagten zuletzt Vizecaptain Lucas Alves, Mittelfeldmann Lorik Emini und Flügelspieler Ibrahima Ndiaye. Jetzt konnten sie beschwerdefrei trainieren.

Fit zurück wäre jetzt auch Lucas’ brasilianischer Landsmann Ryder Matos. Doch aus einer unkomplizierten Verlängerung seines Leihvertrags mit dem Serie-A-Verein Udinese ist nichts geworden. Celestini hatte bei der Bilanz-Medienkonferenz der Vorsaison noch versprochen: «Matos wird bei uns bleiben.» Am Mittwoch musste sich der Chefcoach korrigieren: «Er ist nicht zurück in Luzern.» Probleme bei den Verhandlungen traten auf. Dem FCL fehlt derzeit das Geld, um den schnellen und ballsicheren Flügel zu halten.

Ryder Matos nimmt aktuell nicht am Trainig des FCL teil. Bild: Martin Meienberger

Eine Spendersehne im Knie von Schwegler

Noch länger fallen die verletzten Marco Burch und Aziz Binous aus. Captain Christian Schwegler stellte fest: «Zur Zeit bin ich in der Bewegung/Mobilität stark eingeschränkt.» Das bedeutet, dass er nicht sagen konnte, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Zur Verstärkung des Innenbandes wurde dem 36-jährigen Ex-Abwehrspieler von RB Salzburg eine Spendersehne ins Knie operiert.

Darian Males (19) darf sich einen neuen Club suchen. Andere Junge gingen in die U21 zurück. Das sind Lino Lang, Julian Hermann, Ardon Jashari, Nenad Zivkovic und Mark Marleku.