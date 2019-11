Niederlage gegen Servette: Der FCL ist auch sportlich im Elend Stillstand beim FC Luzern: Die Vereinsführung befindet sich seit Wochen im luftleeren Raum, nun kommt auch noch die sportliche Misere dazu. Der FCL verliert nach einer insgesamt schwachen Leistung daheim gegen Servette 1:2 (0:2). Tur Bucher

Pascal Schürpf (Luzern) gegen Anthony Sauthier (Servette) . (Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 9. November 2019)

Der FCL war an diesem Samstagabend gewiss nicht die schlechtere Mannschaft. Und trotzdem blieb hinterher der Eindruck, einen schwachen, hilflosen, teilweise miserablen FC Luzern erlebt zu haben. Schwach war Luzern bei den zwei Gegentreffern, hilf- und harmlos bis miserabel vor dem Servette-Tor.

Das Elend meldete sich schon in der 9. Minute an, als Servette 1:0 in Führung ging. Es war ein sehenswerter Treffer, ein Tor aber auch, bei dem die gesamte FCL-Defensive nicht gut aussah. Eine Freistossflanke durch Sébastien Wüthrich von der rechten Strafraumecke gelangte zu Servette-Mittelstürmer Grejohn Kyei, der aus fünf Metern Distanz und mit dem Rücken zum Ball stehend mit der Hacke beziehungsweise mit der Ferse ins FCL-Tor traf. Es war Kyeis erstes Tor für Servette überhaupt – er war Ende August zu den Genfern gestossen.

Gael Ondoua und Anthony Sauthier (Servette) gegen Blessing Eleke (Luzern). (Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 9. November 2019)

FCL hat die Chancen – Servette macht die Tore

Es war zum Verzweifeln: Servette agierte in der Folge in seiner Abwehr jenseits von Gut und Böse – doch die Luzerner vermochten diese Unzulänglichkeiten in der gegnerischen Verteidigung nicht auszunützen. Darian Males und Pascal Schürpf hätten den schnellen Ausgleich erzielen können und reüssierten nicht. Francesco Margiotta stand in der 22. Minute alleine vor Servette-Torhüter Jérémy Frick und dribbelte, statt zu schiessen.

Was tat Servette? Es kreierte in der 24. Minute seinen zweiten Angriff und traf mit diesem zum 2:0: Kyei leitete den Ball an Tasar weiter, dieser sprintete links in den Strafraum und schoss scharf und halbhoch ins Netz. Dies nach einem Ballverlust im FCL-Mittelfeld.

Die ersten 45 Minuten waren aus Luzerner Sicht eine einzige Enttäuschung: Vorne viel zu umständlich, hinten zweimal mit Blackouts. Die Genfer präsentierten sich supereffizient. Aufgrund dieser Cleverness lag die Mannschaft von Trainer Alain Geiger nicht einmal unverdient vorne. Luzern? Alles in allem miserabel.

Ibrahima Ndiaye (Luzern) gegen Miroslav Stevanovic (Servette). (Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 9. November 2019)

Häberli: «Die Enttäuschung ist gross»

Nach dem Seitenwechsel war der FCL klar besser. Aber das lag vor allem auch daran, dass Servette scheinbar nichts mehr fürs Spiel tun wollte. Und sich so selber in Bedrängnis brachte. In der 67. Minute gelang Luzern der 1:2-Anschlusstreffer. Nach dem insgesamt 11. Eckball stieg Ibrahima Ndiaye vor dem Servette-Tor am höchsten und köpfelte den FCL-Treffer.

Schon in der 59. Minute hätte Margiotta treffen müssen – doch er schoss aus kurzer Distanz kläglich übers Tor. Nach dem 1:2 drückte Luzern aufs Servette-Tor. Viele gefährliche Szenen gab es im Genfer Strafraum aber nicht mehr.

Luzerns Cheftrainer Thomas Häberli. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Luzern, 9. November 2019)

FCL-Trainer Thomas Häberli sagte nach der Niederlage: «Wir hatten uns unheimlich viel vorgenommen, jetzt ist die Enttäuschung gross. Wir haben unsere Torchancen teils kläglich ausgelassen und zwei Geschenke an Servette gemacht. Deshalb müssen wir akzeptieren, dass wir uns den angepeilten Sieg nicht verdient haben.»

Nach dieser erneuten Heimniederlage steht glasklar fest: Das wird ein harter Winter für den FCL.