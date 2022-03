FCL landet gegen GC wichtigen Sieg im Sechspunktespiel

FUSSBALL FCL landet gegen GC wichtigen Sieg im Hinblick auf drohenden Abstiegskampf Der FC Luzern bietet fast 12'000 Fans keinen Leckerbissen, aber am Ende zählt das Resultat: ein 1:0-Erfolg über GC. Das einzige Tor fällt sehr früh. Es war ein GC-Eigentor in der 2. Minute. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.03.2022, 21.49 Uhr

Die entscheidende Szene schon in der 2. Minute: Grasshopper Léo Bonatini (Zweiter von rechts, in Schwarz) fabriziert ein Eigentor. Bild: Keystone (Luzern, 13. März 2020)

Zuerst ein grosses Lob dem Luzerner Anhang: Die lautstarken Fans feuerten die eigene Mannschaft während 90 Minuten und in der Nachspielzeit an. Nach Spielschluss feierten die Supporter aus der Kurve das Team von Mario Frick, als ob es just den Klassenerhalt geschafft hätte.

Das ist zwar (noch) nicht der Fall, doch die Innerschweizer haben mit dem 1:0-Sieg über die Grasshoppers einen grossen Schritt bei der Jagd auf ebendiese Zürcher gemacht. Noch fehlen auf den Rekordmeister und den rettenden Platz 8 fünf Punkte, in den zehn verbleibenden Partien ist dieser Rückstand aber einholbar. Umso mehr, als der FCL bereits am 9. April wieder gegen GC – dann auswärts im Letzigrund – antreten kann.

Von einem frühen Eigentor profitiert

Doch zurück zum ersten Saisonsieg gegen GC nach zwei 1:1-Unentschieden in dieser Saison. Die neuntplatzierten Luzerner starteten wie erwartet sehr forsch in dieses Abstiegsduell. Bereits in der 2. Minute kam der österreichische Stürmer Marko Kvasina aus guter Position zum Abschluss, GC-Goalie André Moreira lenkte den scharfen Ball mit einem Reflex in Corner. Aus diesem Eckball resultierte der einzige Treffer in diesem mässigen Fussballmatch: Eine Flanke von Linksverteidiger Martin Frydek lenkte der Zürcher Offensivspieler Léo Bonatini vor FCL-Captain Marco Burch ins eigene Tor. Die Gastgeber führten in der 2. Minute 1:0. Giorgio Contini, GC-Coach, fasste den aus seiner Sicht frustrierenden Start so zusammen: «Gefühlt sechs Fehler sind uns in den ersten zwei Spielminuten in nur zwei Aktionen unterlaufen, so sind wir früh in Rückstand geraten.»

Die passiv agierenden Gäste aus Zürich schienen in ihre vierte Niederlage in Folge zu laufen, doch die «Hoppers» hielten sich dann doch irgendwie in der Partie. Auch Contini, der einstige FCL-Assistenztrainer in der Zeit von Murat Yakin, erklärte die Fortdauer der Partie so:

«In der weiteren Folge haben wir uns widersetzt, nicht nachgelassen, teilweise aber auch kopflos gespielt, ohne Lösungen zu finden.»

Zu einem beträchtlichen Teil lag es am FC Luzern, dass die Zürcher bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Luca Piccolo mit einem Unentschieden liebäugeln konnten. Die Gastgeber taten sich schwer, aus ihrer spielerischen Überlegenheit zu klaren Torchancen zu kommen. Und wenn sie einmal aus guter Position zum Abschluss kamen, dann fehlte die Klasse, um den Ball über die Linie zu spielen. Die beste Möglichkeit, das 2:0 zu erzielen, vergab in der 57. Minute Kvasina. Der für den verletzt ausgeschiedenen Asumah Abubakar eingewechselte Nikola Cumic hatte den 1,95 Meter grossen Stürmer mit einer Massflanke bedient, die der Österreicher übers Tor köpfelte. «Für einen kopfballstarken Mittelstürmer wie ihn ist das eine 100-prozentige Chance», stellte der frühere Serie-A-Angreifer und heutige FCL-Trainer Mario Frick fest.

Der 47-jährige Liechtensteiner Frick redete gewohnt ehrlich über die Dinge, die ihn in diesem Match beschäftigten. Weil seine Mannschaft den «Sack» nicht zumachen konnte, herrschte vor dem eigenen Tor jeweils sichtlich Aufregung, obwohl die GC-Offensive nicht zwingend gefährlich wirkte.

Mario Frick und die Leiden eines Coaches

«Wir haben zu viele Räume preisgegeben, das kostete mich einige Haare», sagte Frick mit ernstem Blick.

«Aber am meisten geärgert hat mich, dass wir das 2:0 verpasst haben.»

Ein Journalist hatte nach der erwähnten Topchance von Kvasina die Reaktion von Frick beobachtet. Der Coach hatte seinen Unmut über den ausgelassenen Treffer vor den fast 12 000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht versteckt. Darauf angesprochen, liess Frick ins nervenaufreibende Innenleben eines Trainers während eines sehr wichtigen, umstrittenen Spiels blicken: «Das ist grosser Stress, wir sind nicht zum Spass hier.»

Nach einem weiteren halben Dutzend vergebener Gelegenheiten reichte es dem FCL am Ende zum knappen 1:0-Erfolg, zum erst vierten Sieg in dieser Saison. Von Spass und Freude konnte bei den vielen Ungenauigkeiten im Spiel beider Teams keine Rede sein. Frick brachte es jedoch auf den Punkt mit seinem Fazit:

«Nichtsdestotrotz haben wir den Auftrag erfüllt und diesen Sechs-Punkte-Match gewonnen.»

Der FCL hat sich die Ausgangslage geschaffen, in den restlichen zehn Spieltagen den rettenden Rang 8 erreichen zu können.

Luzern – Grasshoppers 1:0 (1:0)

Swisspor-Arena. – 11 711 Zuschauer. – SR Piccolo.

Tor: 2. Bonatini (Eigentor) 1:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Jashari; Schulz (46. Gentner), Ugrinic; Campo (84. Ndiaye); Kvasina, Abubakar (26. Cumic).

Grasshoppers: Moreira; Bolla (52. Arigoni), Margreitter, Seko, Schmid; Abrashi; Kawabe (75. Jeong), Bonatini (61. Lenjani), Herc; Jordão (61. Momoh), Sène (75. Da Silva).

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Schürpf, Rupp und Monney (alle verletzt). Grasshoppers ohne Pusic (krank). 26. Pfostenschuss von Kvasina. Verwarnungen: 1. Kawabe, 39. Schulz, 71. Arigoni (alle Foul).

