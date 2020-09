Otar Kakabadse verlässt den FC Luzern und spielt in Zukunft für CD Teneriffa in Spanien Der Abgang kam mit Ansage: Otar Kakabadze und der FC Luzern gehen nun definitiv getrennte Wege. Der Georgier wechselt nach Spanien zu CD Teneriffa. Janick Wetterwald Aktualisiert 25.09.2020, 18.05 Uhr

Im ersten Pflichtspiel dieser Saison, im Cup auswärts in Thun, harrte Otar Kakabadse das ganze Spiel über auf der Bank aus. Im Interview anschliessend sagte FCL-Sportchef Remo Meyer zum Fakt, dass der Georgier nicht auf der Kontingentsliste des Klubs steht: «Wir könnten Otar Kakabadse noch immer nachmelden, es finden seit längerem Gespräche mit ihm statt. Es könnte also noch zu einem Wechsel kommen.» Die Nachmeldung passierte dann auch, weil er gegen Lugano in der Super League zu einem Teileinsatz kam.