Pascal Schürpf spricht Klartext: «Es war ein Abend zum Vergessen» Routinier Pascal Schürpf nimmt kein Blatt vor den Mund. «Es war ein Abend zum Vergessen. Simon Wespi 16.07.2020, 23.58 Uhr

In der ersten Halbzeit haben wir keinen Zweikampf gewonnen und waren immer einen Schritt zu spät.» Wie gegen Lugano hat der FCL den Start verschlafen. Das Team sei vor dem Spiel jedoch bereit gewesen, sagt Schürpf. «Von der Mentalität hat das aber in der ersten Halbzeit nicht gepasst. Ich kann mir dies auch nicht erklären», so der Luzerner etwas ratlos nach der Partie. «Mit einem 0:3-Rückstand wird es natürlich schwierig gegen St. Gallen, das so in Form ist», analysiert Schürpf das Geschehene. Trainer Fabio Celestini sagt: «Es war wie gegen Lugano. Wir hatten wenig Energie in der ersten Halbzeit. St. Gallen machte ein starkes Spiel.»