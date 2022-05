Relegation-Hinspiel Die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem heutigen Barrage-Auftakt zwischen Schaffhausen und dem FCL Für den FC Luzern gilt es heute Donnerstag (18 Uhr) ernst: Gegen den Challenge-League-Zweiten FC Schaffhausen geht es für die Innerschweizer im ersten von zwei Spielen um Sein oder Nichtsein in der Super League. Wir beantworten die Fragen zur Barrage. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 26.05.2022, 09.00 Uhr

Hat der FC Schaffhausen durch den Kunstrasen in der Wefox-Arena einen Vorteil im Hinspiel?

FCL-Coach Mario Frick lässt das nicht gelten: «Unser Abschlusstraining absolvierten wir am Mittwochnachmittag auf dem Kunstrasen in Kriens. Darüber hinaus zeigten wir in der Rückrunde gute Leistungen auf der Plastikunterlage; in der ersten Halbzeit im Wankdorf gegen YB überzeugten wir wie auch bei unserem Sieg in Lausanne.»

Mario Frick im Interview vor dem Barrage-Hinspiel. Video: Tele 1

Wann ist der FC Luzern nach Schaffhausen gereist?

Die Innerschweizer sind bereits am frühen Mittwochabend nach dem Abschlusstraining im Kleinfeld mit dem Mannschaftsbus nach Schaffhausen gefahren. Das Frick-Team übernachtete wie üblich bei einer längeren Anreise in einem Hotel in der Nähe des Spielortes, die Spieler können sich so mental und körperlich erholt auf die sportliche Aufgabe vorbereiten.

Aufgepasst! Mit Joaquin Ardaiz (rechts) hat der FC Schaffhausen den besten Torschützen der Challenge League (20 Treffer) in seinen Reihen. FCL-Jungprofi Luca Jaquez verteidigt in einem Testspiel gegen den Uruguayer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Die Auswärtstor-Regel wurde von der Uefa ab dieser Saison aufgehoben, als Gastmannschaft erzielte Treffer werden bei Gleichstand im Gesamtskore nicht mehr doppelt gezählt. Das heisst, es gewinnt jetzt ganz einfach die Mannschaft, die in beiden Spielen mehr Tore geschossen hat. Kommen der FCL und Schaffhausen nach der regulären Spielzeit im Rückspiel auf die gleiche Anzahl Tore, folgt eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Ist immer noch kein Sieger erkoren, muss das Penaltyschiessen entscheiden. Verändert der Wegfall der Auswärtstor-Regel die Taktik des FC Luzern und den Charakter der Barrage?

Trainer Frick antwortet als Verantwortlicher des FCL: «Nein, wir spielen sowieso auf Sieg.» Obwohl Frick gegen die gefährlichen Schaffhauser-Angreifer Joaquin Ardaiz, Raul Bobadilla und Co. «volle Konzentration in der Abwehr» fordert, erwartet der Coach einen «offenen Schlagabtausch». Vor zwei Jahren war der Modus noch der Alte, da hatte der Liechtensteiner Frick mit dem FC Vaduz überraschend als Zweiter die Barrage gegen den FC Thun erreicht. Die Berner Oberländer galten nach zehn Jahren in der Super League und nach einer starken Rückrunde mit 29 Punkten in 18 Spielen – gleich viele Zähler wie in dieser Saison der FCL (!) – als haushoher Favorit. Damals profitierte Fricks Team von einem 2:0-Heimsieg im Hinspiel, auswärts im Rückspiel schossen die Liechtensteiner drei Tore. Mit der noch gültigen Auswärtstor-Regel nahmen diese Treffer den führenden Thunern immer wieder den Schwung, denn sie hätten, ohne eigene Tore aus dem Hinspiel in Vaduz, mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen. Die Partie in der Stockhorn-Arena endete 4:3 für die Berner Oberländer, Vaduz stieg auf und Thun musste runter.

Gibt es beim FC Luzern verletzte und gesperrte Spieler?

Mittelfeldmann Christian Gentner ist seit seinem Ausscheiden im letzten Liga-Heimspiel gegen YB verletzt. Den 36-jährigen Deutschen plagt eine Entzündung an der Achillessehne. «Nicht zum ersten Mal in seiner Karriere», weiss Frick. «Gente» sollte im Barrage-Rückspiel am Sonntag aber wieder zur Verfügung stehen, so der Coach. Verletzt fällt auch Stürmer Nikola Cumic aus, er erlitt ebenfalls im Match gegen YB einen Muskelfaserriss. Für den 23-jährigen Serben ist die Saison zu Ende. Ebenfalls nicht an Bord sind die Jungprofis Pascal Loretz und Thoma Monney, beide sind Langzeitverletzte. Gesperrt ist niemand, die gelben Karten wurden für die Barrage gestrichen.

Fallen beim FC Schaffhausen Spieler verletzt aus?

Yassin Maouche und Paulinho kämpfen mit Blessuren und werden dem Trainerduo Martin Andermatt/Hakan Yakin wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen.

Wie ist die voraussichtliche Startaufstellung des FCL?

Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Jashari; Schulz, Ugrinic; Campo; Sorgic, Abubakar.

Mit welcher Elf könnten die Schaffhauser beginnen?

Ruberto; Krasniqi, Serge Müller, Padula, Lika; Hamdiu; Bislimi, Gonzalez; Del Toro, Ardaiz, Gjorgjev.

Wer leitet die Partie?

Fifa-Schiedsrichter Fedayi San (39-jährig).

Welche Protagonisten haben früher beim Gegner gespielt?

Die FCL-Profis Dejan Sorgic und Vaso Vasic haben beide eine Vergangenheit in Schaffhausen. Umgekehrt spielte der jetzige Schaffhauser Francisco «Cico» Rodriguez früher beim FCL. Yvan Alounga wurde für die Rückrunde vom FC Luzern an den FCS ausgeliehen. Schaffhausen-Defensivmann Bujar Lika wurde beim FCL ausgebildet ist ein ehemaliger U21-Spieler der Blau-Weissen. Schaffhausens Co-Trainer Hakan Yakin war früher die Nummer 10 und der Spielmacher bei Luzern.

Wird der Video Assistant Referee (VAR) eingesetzt, obwohl die dafür notwendigen Kameras in der Challenge League noch nicht in den Stadien platziert sind?

Der VAR ist in der Wefox-Arena installiert worden, er kommt sowohl im Hinspiel in Schaffhausen wie im Rückspiel in Luzern zum Einsatz.

Letzes Pflichtspiel gegen Schaffhausen: Varol Tasar schoss Ende Oktober im Cup-Achtelfinal das späte 2:0 zum FCL-Sieg in der Wefox-Arena. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Wie endeten die letzten Pflichtspiele zwischen den beiden Klubs?

Die letzten drei Cupspiele gewann der FCL gegen Schaffhausen, im Herbst 2014 mussten die Innerschweizer im alten Stadion Breite Überstunden leisten: Mit 5:3 nach Verlängerung gewannen die von Carlos Bernegger gecoachten Gäste aus der Innerschweiz. Am 27. Oktober 2021 setzte sich der FCL im Achtelfinal in der Wefox-Arena 2:0 durch, genau gleich wie im Achtelfinal der Saison 2006/07. In der gleichen Saison traf man zuletzt in der Meisterschaft aufeinander – und das in der Super League: Die vier Partien endeten alle Unentschieden, je zweimal 1:1 und 0:0.

Wie viele Zuschauer erwartet man heute in Schaffhausen?

Die Wefox-Arena mit ihren etwas mehr als 8000 Plätzen ist ausverkauft. Mindestens ein Viertel der Zuschauerinnen und Zuschauer wird in Blau gekleidet aus der Zentralschweiz anreisen und den FCL im Stadion lautstark unterstützen.

Wann findet das Rückspiel in Luzern statt und wie viele Fans dürften die Barrage-Entscheidung in der Swisspor-Arena mitverfolgen?

Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr statt. Bis am Mittwochmittag waren 12'000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Je nach Ausgang des Hinspiels dürften zwischen 13'000 und 15'000 Fans beim Match auf der Allmend mitfiebern – in der überwiegenden Mehrzahl mit dem FC Luzern. Bereits ausverkauft ist der Stehplatzsektor, für den Familiensektor sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Auch am Donnerstagmorgen war eine lange Schlange vor der Ticketverkaufsstelle bei der Swissporarena auszumachen:

Wie oft hat der FC Luzern schon an einer Barrage teilgenommen?

Erst einmal mussten sich die Innerschweizer einer nervenaufreibenden Barrage stellen: Vor 13 Jahren verloren die Blau-Weissen das Hinspiel beim damaligen Challenge-League-Klub FC Lugano 0:1, bevor sie drei Tage später am 13. Juni 2009 das Rückspiel vor 12'500 Fans gleich mit 5:0 gewannen und den Klassenerhalt schafften. Es war der legendäre letzte Match im alten Allmendstadion, bevor dieses abgerissen wurde und der neuen Swisspor-Arena Platz machte. Neben dem heutigen Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane spielten damals für den FCL die heute noch beim Klub tätigen Claudio Lustenberger (Assistenztrainer von Frick) und David Zibung (Mitarbeiter in der Abteilung Sport und Goalietrainer im Nachwuchs).

FCL-Captain Gerardo Seoane umarmt Doppeltorschütze Paiva beim 5:0-Heimsieg im Barrage-Rückspiel von 2009 gegen Lugano im letzten Match im alten Allmendstadion. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009)

