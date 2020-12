Interview FCL-Sportchef Remo Meyer: «Alibis, wie Schiedsrichterentscheide oder Platzverhältnisse, zählen nicht» Die Vertragsverlängerung mit FCL-Trainer Fabio Celestini dürfte nur noch Formsache sein. Trotz spielerischer Fortschritte der Mannschaft erachtet Sportchef Remo Meyer die Tabellensituation als gefährlich. Daniel Wyrsch 22.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Luzern steht mit 13 Punkten auf Platz 8: Wie fällt Ihr Fazit nach 13 von 14 Vorrundenspielen aus?

Remo Meyer: Grundsätzlich bin ich mit der Punkteausbeute und dem Tabellenplatz nicht zufrieden. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Mini-Vorrunde eine gute spielerische Entwicklung gemacht.

Das ist eine zwiespältige Bilanz.

Es ist immer eine etwas gefährliche Situation, wenn die Entwicklung einer Mannschaft mit der Punkteausbeute nicht Schritt hält. Zählbares in Form von Punkten zu holen, ist die beste Medizin, Erfolgserlebnisse sind unerlässlich. Der zweite Teil der bisher gespielten Vorrunde ist sicher besser gewesen in Bezug auf Entwicklung und Leistung: In den letzten sechs Spielen sammelten wir zehn Punkte. Am Anfang der Saison sah es nach sieben Partien und nur drei Punkten nicht besonders gut aus.

Erste Bilanz: FCL-Sportchef Remo Meyer äussert sich zur verkürzten Vorrunde der Saison 2020/21 und zum Fussballjahr 2020.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. März 2020)

Was hat Ihnen gefallen?

Wir spielen mutigen und teils dominanten Fussball. Mittlerweile sind wir in der Lage, gegen einen tief stehenden Gegner das Spiel zu machen. Das ist die grösste Veränderung, seit Fabio Celestini in diesem Jahr unser Trainer ist.

Wo sehen Sie die Mankos der Mannschaft?

In Sachen Persönlichkeit und Mentalität haben wir sicher noch Verbesserungspotenzial. Jeden dritten Tag alle drei Punkte holen zu wollen, das müsste die Mannschaft wollen. Dazu gehört ein grosses Stück Eigenverantwortung. Im Detail heisst das unter anderem bei stehenden Bällen, das richtige Defensivverhalten anzuwenden. Alibis wie umstrittene Schiedsrichterentscheide, schwierige Platzverhältnisse und Umstellung auf den Kunstrasen zählen nicht.

Schaut man die sieben Neuzugänge an, konnten nicht alle so überzeugen wie Mittelstürmer Dejan Sorgic.

Grundsätzlich bin ich von den Neuzugängen nach wie vor überzeugt. Da sie relativ spät zu uns stiessen, mussten sie unsere Prinzipien zuerst kennenlernen. Wir haben uns gut verstärkt: Louis Schaub bringt seine technischen Elemente in unser Spiel, Dejan Sorgic schiesst die erwarteten Tore, Martin Frydek hat sich schnell integriert, Yvan Alounga hat das Heimspiel gegen Sion entschieden, bei Varol Tasar ist es noch ein Auf und Ab wie bei einer Achterbahnfahrt. Pech hatte Samuel Alabi, weil sein Knie entzündet ist.

Und der als Taktgeber im Mittelfeld vorgesehene Alex Carbonell ist bereits im Weihnachtsurlaub in Spanien. Was ist passiert?

Er suchte das Gespräch mit uns, da er Müdigkeit verspürte. Wie Fabio Celestini bereits erwähnt hat, lastete grosser Druck auf seinen Schultern, damit ist er nicht klar gekommen. Darum haben wir ihm fünf Tage früher Ferien gewährt. Wir stehen in Kontakt mit ihm, er arbeitet mit einem Mentaltrainer. Am 4. Januar kehrt er zum Trainingsstart nach Luzern zurück.

Können Sie sich vorstellen, im Winter-Transferfenster aktiv zu sein und eine Verstärkung zu verpflichten?

Winter-Transfers sind heikel. Ich bin kein Freund davon, Spieler mitten in der Saison zu verpflichten. Eine Gruppe soll im Sommer zusammenkommen und im Verlauf der Saison zusammenwachsen. Übrigens: Im Januar wird unser lange verletzte Verteidiger Marco Burch wieder ins Teamtraining einsteigen.

Im vergangenen Winter holten Sie Verteidiger Marco Bürki aus Belgien. Er hat in dieser Saison erst drei Partien absolviert. Könnte er den FCL bereits wieder verlassen?

Wenn ein Spieler unzufrieden ist, dann hat er die Möglichkeit, zu gehen. Obwohl Marco Bürki selten spielt, ist er immer sehr positiv eingestellt. Das ist viel wert.

Der Kontrakt mit Fabio Celestini läuft Ende Saison aus. Wann bekommt der FCL-Trainer einen neuen Vertrag?

In der Winterpause werden wir die Gespräche führen. Nach dem Trainingsstart am 4. Januar haben wir drei Wochen Zeit bis zum ersten Match im neuen Jahr. Bis zum 24. Januar und dem Heimspiel gegen Lugano sollten wir über den neuen Vertrag mit dem Trainer kommunizieren können. Wir sind nach wie vor überzeugt von Fabio Celestini, das ist das Wichtigste.