Saisoneröffnung FCL neu in modischem Dunkelblau – und Goalie Müller trägt per sofort die Nummer 1 Über 2000 Fans besuchen am Sonntag die Saisoneröffnung des FC Luzern. Dabei steht die Präsentation der neuen Trikots neben dem Kids-Training und einer Autogrammstunde im Mittelpunkt. Daniel Wyrsch 10.07.2022, 20.27 Uhr

Bei der Saisoneröffnung begrüsst der FC Luzern während des gesamten Tages rund 2000 bis 2300 Besucher auf der Allmend. Der Super-League-Klub berichtet von einem tollen Fest bei schönstem Wetter mit vielen Kindern. Der Anlass, der erstmals seit 2019 durchgeführt wird, verläuft ohne jegliche Zwischenfälle. Für den FCL und seine treuen Fans ist es ein perfekter Start in die neue Saison, die für die Innerschweizer am Samstag, 23. Juli (18 Uhr), mit dem Spiel beim Meister FC Zürich beginnt.

Samuele Campo präsentiert das neue FCL-Heimtrikot. Der Mittelfeldspieler wird von Kommunikationsmitarbeiter Yannick Julen interviewt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022)

Nach nur einer Saison im Trikot zum 120-Jahr-Jubiläum von 2021 freuen sich die Spieler bereits wieder über neue Dresses. Die Farbe des Heimleibchens ist ein modisches Dunkelblau, auswärts spielt der FCL die kommenden zwei Saisons in einem klassischen Weiss.

Jashari und Alabi neu ebenfalls mit einstelliger Rückennummer

Dazu übernehmen einige Profis neue Nummern: Youngster Ardon Jashari hat sich die Sechs (statt 30) geschnappt und Samuel Alabi spielt neu mit der Acht (statt 23).

Stammgoalie Marius Müller hat sich entschieden, per sofort mit der Nummer 1 im Tor zu stehen. In den ersten drei Jahren beim FCL hat der Rückhalt aus Deutschland die 32 getragen. Zwei Saisons davon stand der langjährige FCL-Keeper David Zibung mit ihm zusammen im Kader. Nach dem Rücktritt der FCL-Legende (Zibung ist mit 520 Pflichtspieleinsätzen Klub-Rekordhalter) im vergangenen Sommer, wollte Müller «die Eins aus Respekt gegenüber von Dave ein Jahr nicht übernehmen». Jetzt ist er Zibungs Nachfolger – auch von der Rückennummer her.

Für die meisten Torhüter ist die Eins eine Auszeichnung

Für David Zibung soll es kein Problem sein, dass Marius Müller «seine» Nummer 1 geerbt hat. Es sei absolut verständlich, dass jeder Goalie das Ziel habe, in seiner Karriere mit dieser Rückennummer aufzulaufen, habe Zibung im Kreis von Vertrauten gesagt.

Eine zusätzliche Änderung wird es für Müller geben: Er wird nicht mehr mit einem gelben Torhüterpulli spielen, sondern abwechselnd Grau, Rot und Orange tragen. «Das geht für mich in Ordnung, ich habe die Trikots ja selbst ausgewählt», sagt der bald 29-jährige Schlussmann. Müller erntet mit einer Aussage die Lacher der Fans:

«Hauptsache, ich muss nicht mehr wie anfänglich in Luzern in Rosa spielen.»

Keine grauen Mäuse (von links): Die FCL-Goalies Marius Müller, Vaso Vasic, Pascal Loretz und Raphael Radtke. Ganz links: Moderator Yannick Julen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022)

Am Vormittag haben die FCL-Spieler am LUKB-Kids-Training teilgenommen, anschliessend an die Präsentation der Mannschaft mit den neuen Spielbekleidungen findet die LZ-Autogrammstunde statt.

Von der Fitness her sind die Luzerner wieder bereit

Trainer Mario Frick zeigte sich nach dem Testspiel vom Samstag gegen Dynamo Kiew trotz der 1:2-Niederlage zufrieden: «Vor allem physisch macht die Mannschaft bereits wieder einen ausgezeichneten Eindruck. Wir haben konditionell sehr gut gearbeitet. Die Spieler sind parat.» Das bewies einmal mehr die zweite Halbzeit – diesmal gegen den ukrainischen Rekordmeister, der bald in der Champions-League-Qualifikation gegen Ferencvaros Budapest im Einsatz steht. Um ein Haar hätte das Frick-Team erneut einen 0:2-Rückstand in der Schlussphase wettgemacht.

Trainer Mario Frick (links) und die beiden Assistenztrainer Roman Matter und Claudio Lustenberger verteilten fleissig Autogramme. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022) Mit am Start waren auch Goalie Pascal Loretz, Noah Rupp und Marco Burch (v.l.). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022) Alle drei tragen bald das neue FCL-Trikot. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022) Das gilt auch für FCL-Spieler Dejan Sorgic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022) Sind ebenfalls schick gekleidet: Die FCL-Maskottchen Siegfried und Leu. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022) Präsident Stefan Wolf (Luzern) bei der Präsentation des neuen Trikots. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022)

Der 47-jährige Liechtensteiner ist dennoch froh, hat sein Ensemble eine Woche länger Zeit, sich auf den Meisterschaftsstart vorzubereiten. Weil der neue Rasen in der Swisspor-Arena noch nicht bereit und auch das Letzigrund-Stadion in Zürich nicht frei ist, wird der FCL seine Erstrundenpartie gegen GC erst am 10. August bestreiten. Eine Woche nach der restlichen Konkurrenz, die am nächsten Wochenende die Auftaktrunde absolviert, werden die Luzerner am übernächsten Samstag (18 Uhr) in Zürich beim Meister FCZ in die Saison starten.

Der Coach erwartet noch einmal zwei bis drei Neulinge

Mario Frick erwartet nach Joaquin Ardaiz (von Schaffhausen), Nicky Beloko (von Neuchâtel Xamax) und Pius Dorn (von Thun) «nächstens zwei, drei weitere neue Spieler». Bekannt ist, dass der FCL den argentinischen Mittelfeldspieler Matias Palacios leihweise vom FC Basel holen möchte.

Wechselt der 20-jährige Palacios in den nächsten Tagen in die Swisspor-Arena, hätten Frick und Co. dank des verschobenen Starts mehr Zeit, den Spieler zu integrieren. Vorgesehen ist, dass der FCL am kommenden Freitag sein fünftes und letztes Testspiel dieser Vorbereitung austragen möchte. Allerdings suchen die Innerschweizer einen valablen Gegner, der noch frei ist. Vielleicht eine Mannschaft aus der Bundesliga?

