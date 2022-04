FC Luzern Erneuter Rückschlag für Pascal Schürpf – der FCL-Publikumsliebling muss gegen Lausanne pausieren Pascal Schürpf hoffte nach einem Aufbautraining bei Spezialisten in Lyon auf die definitive Rückkehr: Nach drei Teileinsätzen ist er am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht Lausanne aber schon wieder nur Zuschauer. Wie geht es seinem linken Knie? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.04.2022, 20.49 Uhr

FCL-Routinier Pascal Schürpf bei einer Medienkonferenz Anfang des Kalenderjahres. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. Januar 2022)

Diese Woche hiess es beim FC Luzern, für die Trainingspause von Pascal Schürpf habe die Belastungssteuerung gesorgt. Trainer Mario Frick klärt vor dem wichtigen Match vom Sonntag zu Hause gegen den Tabellenletzten Lausanne auf:

«Wir müssen auf Pascal Schürpf verzichten, er spielt nicht.»

Zehn Meisterschaftsspiele und zwei Cuppartien hat der 32-jährige Angreifer in dieser Saison bisher absolviert. Die hartnäckige Blessur am linken Knie macht Schürpf immer wieder zu schaffen. Zuletzt nährte ein Aufbautraining bei Spezialisten in Lyon die Hoffnung auf eine Lösung der Verletzungsmisere.

Nur gegen St. Gallen, im Cup in Lugano und auswärts beim FCB gespielt

Schürpf gab nach insgesamt zweieinhalb Monaten Wettkampfpause vor knapp zwei Wochen beim 3:2-Heimsieg über St. Gallen sein Comeback. 18 Minuten dauerte sein Teileinsatz. Anschliessend spielte der eingewechselte Offensivmann im Cup-Halbfinal in Lugano 44 Minuten, gab die Vorarbeit zum späten 1:1 von Silvan Sidler und setzte weitere Akzente beim 2:2 nach Verlängerung. Im 3:4 verlorenen Penaltyschiessen blieb Schürpf wie Filip Ugrinic an Lugano-Keeper Amir Saipi hängen.

Auch an seiner früheren Wirkungsstätte im St.-Jakob-Park spielte der Basler Schürpf am vergangenen Sonntag 24 Minuten. Der FCL verlor trotz einem Chancenplus 0:3 gegen den zweitplatzierten FC Basel.

Komplexe Angelegenheit mit dem Knie und den Muskeln

Die brennende Frage ist jetzt: wie geht es dem Knie des Luzerner Publikumslieblings? Wie unsere Zeitung erfahren hat, soll Schürpf nicht wieder direkt am Knie verletzt sein, der 32-jährige Routinier leide unter muskulären Problemen. Es sei eine komplexe Sache mit seinem Knie und den durch spezifisches Training gestärkten Muskeln darum herum, heisst es. Die Sorgen um einen der wichtigsten Spieler im FCL-Kader dürften einmal mehr gross sein.

Pascal Schürpf (rechts) im letzten Spiel am Sonntag gegen seinen Heimatverein FC Basel. Dabei stellt sich FCB-Verteidiger Sergio Lopez (links) dem FCL-Angreifer in den Weg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 24. April 2022)

Luzern-Profi mit den meisten Toren und Spielen

Linksaussen Schürpf hat in fünf Jahren für Blau-Weiss 164 Pflichtpartien bestritten, 46 Tore erzielt und 37 Treffer vorbereitet. Letztes Jahr wurde er mit dem FCL Cupsieger. Er hat in der aktuellen Mannschaft die meisten Spiele absolviert und mit Abstand die meisten Tore geschossen.

Der FCL muss am Sonntag ohne den Basler seinen sechsten Saisonsieg anstreben. Mit einem Vollerfolg gegen Lausanne wären die Waadtländer praktisch sicher der direkte Absteiger. Wann Pascal Schürpf wieder mit der Mannschaft trainieren kann, ist nicht bekannt.

