Schweizer Cup Frick erwartet in Bellinzona «mehr Gegenwehr als in Winterthur» – ACB-Goalie Kiassumbua verspricht: «Wir werden ‹all in› gehen» Der FC Luzern schwebt auf der Wolke des 6:0-Siegs in Winterthur. Doch morgen Samstag (16 Uhr) geht's im Cup auswärts gegen die AC Bellinzona. Bei den Tessinern steht Ex-FCL-Torhüter Joël Kiassumbua zwischen den Pfosten. Daniel Wyrsch 16.09.2022, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick muss man nichts vormachen. Der 48-jährige Liechtensteiner ist top vorbereitet auf die morgige Aufgabe. Er weiss, wer im Cup-Sechzehntelfinal auf der gegnerischen Seite stehen wird: Mittelstürmer Rodrigo Pollero, seines Zeichens Torschützenkönig der Challenge-League-Saison 2020/21 bei Schaffhausen, Flankenspezialist Matteo Tosetti mit Vergangenheit in Lugano, Thun und Sion, der Ex-Schaffhauser Guillermo Padula, der Ex-Basler Andrea Padula und Gaetano Berardi mit Erfahrung in der Serie A und Premier League. Sie alle spielen für die AC Bellinzona, Aufsteiger in der Challenge League, der morgen Samstag (16 Uhr) den FC Luzern zur 2. Runde im Schweizer Cup empfängt.

FCL-Trainer Mario Frick zeigt beim 6:0-Sieg in Winterthur Emotionen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Frick ist sich bewusst: «In Bellinzona werden wir definitiv mehr Gegenwehr bekommen als zuletzt in der Meisterschaft in Winterthur.» Der 6:0-Sieg hat den Innerschweizern viel Selbstvertrauen gegeben, weil es eine von A bis Z tadellose Vorstellung war. «Wir haben sehr gut performt», freut sich der Coach fast eine Woche später noch immer über den denkwürdigen Gala-Auftritt auf der Schützenwiese.

Teilweise mit 80 Prozent Ballbesitz

Frick analysiert: «In Winterthur lag vieles an uns. Über 90 Minuten war es die beste Leistung einer FCL-Mannschaft unter meiner Führung. Zwischen der 60. und 75. Minute hatten wir unglaubliche 80 Prozent Ballbesitz, das spielte uns natürlich in die Karten. Die Winterthurer gingen gar nicht mehr ins Pressing, zogen sich zurück.» Taktisch windet Frick seinen Leuten ein Kränzchen:

«Besonders Kadak und Dorn agierten sehr flexibel – und Abubakar fühlte sich auf der Seite wohler.»

Frick weiss um die Coolness von Jashari

Und mit ihm, dem Entdecker, muss zwingend über Ardon Jashari gesprochen werden. Der 20-jährige Captain steckt die Querelen zwischen seinem Agenten und Klubbesitzer Bernhard Alpstaeg mit dessen Beratern (wir berichteten am Dienstag online) bislang wie ein erfahrener und abgeklärter Profi weg. Gegen Winterthur und zuvor schon gegen Servette (0:2) deutete der defensive Mittelfeldspieler an, dass er zu Recht eine Option für Nationalcoach Murat Yakin wäre, der heute Freitag das Aufgebot für die Spiele der Nations League gegen Spanien und Tschechien bekanntgibt.

Frick will sich zum Berater-Zoff nicht äussern, sagt aber seine Meinung zur Reife von Jashari: «Seit mehr als einem halben Jahr hat Ardon bewiesen, dass er unter Druck performen kann, deshalb überraschen mich seine Leistungen nicht.»

Bei aller Freude will Frick mit seinem Team nach vorne schauen. Trotz der 1:5-Niederlage von Bellinzona in Wil sind für ihn die Tessiner «ein Spitzenklub in der Challenge League. Sie haben nur drei Punkte Rückstand auf den Leader.» Und er weiss auch, wer neu bei Bellinzona an der Seitenlinie steht: «Das ist Baldo Raineri, der zuvor Chiasso trainierte, und der bisherige Interimscoach Fernando Cocimano ist neu Assistenztrainer.»

Bellinzona-Goalie Kiassumbua bleibt ruhig und gefasst

Noch besser im Bild bei der ACB ist Torhüter Joël Kiassumbua. Der 30-jährige Luzerner mit Schweizer und kongolesischem Pass ist seit Juli beim Traditionsklub, der wie der FCL einmal Schweizer Meister wurde. Bellinzona holte den Titel 1948. Das ist lange her, doch der Erfolgshunger ist bei den Südschweizern zurück:

«Im Cup entscheidet ein Spiel übers Weiterkommen. Wir gehen in den Match, um zu gewinnen. Unser Kader ist gut bestückt, wir werden ‹all in› gehen»,

so Kiassumbua.

Im Tor von Lugano zeigte Joël Kiassumbua im Cup-Achtelfinal der Saison 2017/18 gegen Schötz schon einmal gegen einen Innerschweizer Vertreter sein Können. Bild: Philipp Schmidli (Schötz, 26. Oktober 2017)

Für den Profi, der in seiner Laufbahn ebenfalls schon für Servette, Lugano, Wohlen und Rapperswil im Tor stand, ist das K.-o.-Duell gegen seinen Heimatverein Luzern etwas Spezielles. «Ich freue mich zudem, gegen Ex-Mitspieler wie Dejan Sorgic auf dem Feld zu stehen.» Aber ruhig bleibe er trotzdem, Joël Kiassumbua betont: «Ich bin gefasst und bereit fürs Spiel, denn ich bin nicht mehr 18.»

Wiedersehen mit Innenverteidiger Izmirlioglu

Eingestellt auf einen Cupfight ist auch Mario Frick, er nimmt den Gegner sehr ernst:

«In Bellinzona spielen wir mit dem Siegerteam von Winterthur.»

Bellinzona-Goalie Joël Kiassumbua freut sich über den Sieg in Vaduz. Bild: PD

Auf der Gegenseite steht mit Innenverteidiger Serkan Izmirlioglu zudem ein Profi, der ohne Einsatzminuten für Luzern an Bellinzona ausgeliehen ist.

