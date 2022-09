Schweizer Cup Oldies Sorgic und Gentner erlösen FCL – Youngster Jaquez kurbelt internen Konkurrenzkampf an Der FC Luzern übersteht die 2. Cup-Runde auswärts mit Glück und dank Torhüter Marius Müller. Zum 33. Geburtstag schiesst Dejan Sorgic das entscheidende Tor in der Verlängerung, derweil der 19-jährige Luca Jaquez in der Abwehr immer besser wird. Daniel Wyrsch, Bellinzona 1 Kommentar 18.09.2022, 14.12 Uhr

Das Fazit von FCL-Trainer Mario Frick nach langen 120 Spielminuten auf dem schwer bespielbaren Terrain und bei starkem Wind im Stadio Comunale lässt die Fans weiter träumen von der Sandoz-Trophäe:

«Wer mit so einer Leistung wie wir gegen Bellinzona eine Runde übersteht, kann sehr weit kommen im Cup.»

Bei dieser Aussage kann sich der Liechtensteiner einen Lacher nicht verkneifen. Natürlich ist sich Frick nach dem 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen den Challenge-League-Aufsteiger bewusst: «Wir sind mit Glück und dank den Paraden von Goalie Marius Müller als Sieger der Partie hervorgegangen.»

Überschwängliche Freude beim FC Luzern über das 1:0 in der Verlängerung: Passgeber Christian Gentner (links), Torschütze Dejan Sorgic (Mitte) und Abwehrmann Luca Jaquez (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bellinzona, 17. September 2022)

Doch nicht nur der Torhüter zeigt einmal mehr eine starke Leistung, im Sturm können sich die Luzerner im entscheidenden Moment auf ihren Mittelstürmer verlassen: Dejan Sorgic steht in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung am richtigen Ort, drückt den Ball in der 105. Minute (plus 2) über die Linie. Der Torschütze schiesst den FCL zwei Tage nach seinem 33. Geburtstag in den Cup-Achtelfinal. Doch Sorgic ist nicht der einzige Oldie, der Anteil an der Spielentscheidung hat: Christian Gentner, der 37-jährige Teamsenior, gibt die perfekte Vorlage zum Siegtor.

Wechselkontingent aufgebraucht, Frydek und Abubakar angeschlagen

Frick muss in diesem kräfteraubenden Cupfight sein Wechselkontingent maximal ausschöpfen: Mit Joaquin Ardaiz, Asumah Abubakar, Gentner, Samuele Campo, Leny Meyer und Ismajl Beka wechselt er sechs Spieler ein. «Der 4. Offizielle hat uns die Gewissheit gegeben, dass alles regulär ist», bestätigt der FCL-Coach später. Seit der Coronazeit sind fünf Auswechslungen in 90 Minuten plus Nachspielzeit erlaubt, ein sechster Spielertausch ist in K.o.-Partien für die Verlängerung möglich.

Grosse Erleichterung nach dem knappen Innerschweizer Sieg im Tessin: Torschütze Dejan Sorgic (rechts) und Lorik Emini (links) freuen sich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bellinzona, 17. September 2022)

Der Doppelwechsel in der 98. Minute provoziert zum Nachfragen. Wie geht es dem verletzt ausgeschiedenen Martin Frydek? Frick: «Martin erlitt einen Schlag auf den Kopf, direkt vor seiner Auswechslung ist ihm ein Gegenspieler auf den Fuss gestanden. Bis zum Heimspiel gegen YB nach 14 Tagen Nationalmannschaftspause sollte er aber wieder fit sein.» Ist Abubakar bereits angeschlagen ins Spiel gegangen, knapp 40 Minuten nach seiner Einwechslung musste er ersetzt werden? Frick: «Eine Grippe schwächte ihn unter der Woche, eigentlich hätte er mit der Siegerstartelf von Winterthur anfangen sollen. Bei seinem Teileinsatz fühlte er sich zunehmend ausgepumpt, er musste raus.»

Jaquez und Leny Meyer sammeln regelmässig Erfahrungen

Anstelle von Abubakar und Frydek zeigen Samuele Campo und Leny Meyer eine gute Leistung, stellt der Coach richtig fest. Für den 18-jährigen Sohn von Sportchef Remo Meyer ist es der vierte Pflichtspieleinsatz bei den Profis. Insgesamt zum fünften Mal spielt der 19-jährige Innenverteidiger Luca Jaquez. Dabei gelingt dem Stadtluzerner mit väterlicherseits Wurzeln in der Dominikanischen Republik erneut eine Leistung, die ihn zuversichtlich stimmen darf. «Es ist kein gröberer Fehler dabei, aber man kann sein Spiel immer verbessern», sagt er.

Im Juni schloss Jaquez seine kaufmännische Lehrabschlussprüfung an den Frei's Schulen zusammen mit Ardon Jashari erfolgreich ab.

Der junge Luzerner Innenverteidiger Luca Jaquez (rechts) attackiert Bellinzona-Rechtsaussen Tresor Samba. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bellinzona, 17. September 2022)

Die schwierigen ersten beiden Super-League-Auftritte gegen Basel (0:3) im Januar und in St. Gallen (1:4) im August sind fast vergessen, zuletzt beim 6:0-Sieg in Winterthur hat Jaquez überzeugt.

«Gegen Winterthur war’s ein Erfolgserlebnis für mich – und die ganze Mannschaft funktionierte. Mit den Spielen, die ich bekomme, wird das Selbstvertrauen grösser. Das habe ich gegen Bellinzona gespürt. Es läuft immer besser.»

Die körperliche Mehrbelastung bei den Profis ist allerdings grösser. Sowohl in Winterthur (73.) wie auch im Cup gegen Bellinzona (106.) muss er sich auswechseln lassen. «Das ist ein klarer Niveauunterschied zur U21, aber auch physisch werde ich das mit mehr Spielen meistern», so der Jungprofi.

In der Hierarchie des zentralen Abwehr-Quartetts derzeit auf Platz 3

Sein Stellvertreter ist jeweils der kürzlich vom FC Wil geholte Ismajl Beka. In der Hierarchie der vier FCL-Innenverteidiger steht Jaquez vor dem 22-Jährigen, zuoberst sind aber noch immer Marco Burch und Denis Simani. Der 30-jährige Routinier Simani hat nun seine beiden Spielsperren abgesessen, kehrt zusammen mit Offensivmann Pascal Schürpf (dreimal gesperrt gewesen) gegen YB zurück. Jaquez sagt zum bevorstehenden Comeback von Simani:

«Denis ist ein guter und gestandener Spieler. Der interne Konkurrenzkampf wirkt leistungsfördernd, er pusht uns gegenseitig.»

Es folgt eine bemerkenswerte Ansage von Jaquez: «Ich nehme den Konkurrenzkampf an.»

Freude über die positiven Leistungen von Luca Jaquez und das Weiterkommen im Cup (von links): Kollegin Elena, Schwester (mit demselben Vornamen) Elena, Mama Petra und Berater Leonard Berisha mit Jaquez' FCL-Leibchen. Bild: Daniel Wyrsch (Bellinzona, 17. September 2022)

Entourage freut sich mit – Mutter und Schwester an jedem Spiel dabei

Oben auf der Tribüne im Comunale freuen sich seine Mutter Petra, Schwester Elena und die gleichnamige Kollegin Elena über die ersten Interviews von Luca Jaquez. Seine Familie ist praktisch an jedem Spiel anwesend. Berater Leonard Berisha macht richtigerweise auf Understatement:

«Luca und der FCL hatten gegen Bellinzona das notwendige Quäntchen Glück auf ihrer Seite.»

Bellinzona ­– Luzern 0:1 (0:0) n.V.

Comunale. – 2002 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tor: 105. (+2) Sorgic (Gentner) 0:1.

Bellinzona: Kiassumbua; Andrea Padula (91. Manis), Guillermo Padula, Izmirlioglu, Mihajlovic; Romero, Centinaro (106. Tia), Tosetti (46. Doldur); Samba (105. Chacon), Pollero, Souza.

Luzern: Müller; Dräger, Jaquez (106. Beka), Burch, Frydek (98. Leny Meyer); Jashari; Dorn, Max Meyer (61. Abubakar, 98. Campo); Kadak (61. Ardaiz); Chader (72. Gentner), Sorgic.

Bemerkungen: Luzern ohne Simani und Schürpf (beide gesperrt), Beloko und Klidjé (beide verletzt). – 81. Tor von Ardaiz aberkannt, weil Abubakar im Sichtfeld des Torhüters im Abseits steht. 84. Pollero Lattenkopfball. – Verwarnungen: 49. Chader, 56. Jaquez (beide Foul), 95. Romero und Ardaiz (beide Unsportlichkeit), 96. Burch (Reklamieren), 107. Sorgic (Unsportlichkeit), 112. Doldur (Foul), 120. Chacon (Reklamieren), 120. Gentner (Unsportlichkeit).

1 Kommentar Hans-Jörg Hess vor 10 Minuten Die Mannen des FCL haben den Gegner unterschätzt! Der Auftritt in den ersten 45 Minuten war überheblich! Gut konnte Frick in der Pause die Spieler wieder richtig justieren! Für die Meisterschaft braucht es einen engagierteren und professionelleren Auftritt! Alle Kommentare anzeigen