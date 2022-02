Sieg gegen Lausanne «Ich habe überall rote Funken gesehen»: Der FCL gewinnt mit Marius Müller eine Partie, die beinahe abgebrochen wurde Der FC Luzern gewinnt das Abstiegsduell in Lausanne 2:1 (1:0). Trotz der FCL-Freude wird das Spiel von einem Skandal überschattet. In der 76. Minute fliegt Feuerwerk aus dem Lausanner Sektor in den Strafraum des FCL. Torhüter Marius Müller hat viel Glück. Turi Bucher und Janick Wetterwald, Lausanne Jetzt kommentieren 27.02.2022, 21.37 Uhr

War das schon der definitive Abschied vom direkten Abstiegsplatz? Nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg in Lausanne hat der FC Luzern ein Sechspunkte-Polster zwischen sich und den 10. Rang installiert. Bequem ist dieses Polster noch keineswegs. Aber der überzeugende Auftritt des FCL am späten Sonntagnachmittag in der Romandie gegen den Tabellenletzten lässt Gutes erahnen und erhoffen.

Hier die FCL-Freude über den wichtigen Sieg im Kellerkampf – da die Empörung und Entrüstung über den traurigen, blamablen Skandal, der dieses Spiel massiv überschattete. In der 76. Minute, drei Minuten nachdem Luzern 2:0 in Führung gegangen war, flog plötzlich Feuerwerk aus dem Lausanner-Fansektor auf das Spielfeld. Das Pyromaterial explodierte mehrfach im Strafraum des FCL und in unmittelbarer Nähe von Torhüter Marius Müller. Eine Schande!

Der Goalie warf sich benommen zu Boden und musste in der Folge vom Spielfeld geführt werden. Später erzählte er: «Ich habe überall um mich herum rote Funken gesehen und hatte ein starkes Pfeifen in den Ohren.» Das Feuerwerk dauerte mehrere Minuten lang – unerklärlich und unheimlich, wie die Lausanne-Ultras in der Lage gewesen waren, so viel verbotenes Feuerwerk ins Stadion zu schmuggeln.

FCL-Torhüter Marius Müller wird gepflegt, das Feuerwerk geht weiter. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Schiedsrichter Fedayi San unterbrach die Partie, dirigierte die beiden Mannschaften in die Garderoben.

Marius Müller wird vom Platz begleitet, nachdem direkt neben ihm Feuerwerk explodierte. Martin Meienberger / freshfocus

Goalie Müller signalisierte nach zwölf Minuten Spielunterbruch, dass er weiter einsatzfähig ist. Ein entscheidendes Signal. Denn hätte Müller nicht mehr spielen können oder wollen, wäre die Partie wohl abgebrochen und schliesslich 3:0 forfait für den FCL gewertet worden. «Das wollte ich sicher nicht», sagte Müller nach dem Schlusspfiff, «eher hätte ich mir ein Bein ausgerissen. Wir wollten die Partie regulär gewinnen.» Auch eine weitere Pyrorakete hätte ziemlich sicher den Spielabbruch provoziert. Müllers Frau Vivien meldete sich in Sorge um ihren Ehemann während des Eklats auf Instagram und hinterfragte den Verstand dieser Lausanner Anhänger. Dem deutschen Torhüter ging es nach Abpfiff wieder besser, eine Hospitalisierung stand nicht zur Diskussion.

Ghanaer Abubakar zweifacher FCL-Torschütze

Das Duell am Tabellenende hatte für den FC Luzern ideal begonnen. Kaum war eine Seite des Abstiegskrimis umgedreht, noch keine zwei Minuten waren gespielt, schoss Stürmer Asumah Abubakar die Luzerner in Führung. FCL-Verteidiger Mohamed Dräger hatte den im Lausanne-Strafraum freistehenden Abubakar entdeckt und präzise angespielt. Der ghanaische Stürmer schoss sofort, bezwang Lausanne-Torhüter Mory Diaw zum 1:0 für die Innerschweizer Gäste.

Asumah Abubakar kann schon in der 2. Minute erstmals jubeln. Martin Meienberger/Freshfocus

Der FCL blieb in der Folge das gefährlichere Team, liess aber mehrere 2:0-Gelegenheiten aus. Schnell aber wurde klar: Wer in der Super League spielen will, muss dieses schwache, uninspirierte und teilweise überforderte Lausanne bezwingen. Der grosse Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten in der ersten Halbzeit: Luzern hatte vorzüglich viel Raum im Mittelfeld, konnte ungehindert Angriff um Angriff in Richtung Lausanne-Tor aufbauen. Auf der anderen Seite gelang es der Frick-Equipe, die zumeist biederen Attacken des Gegners früh zu blockieren und abzufangen.

Das Szenario änderte sich in der zweiten Halbzeit allerdings. Lausanne wurde nun stärker, das Spiel und das Resultat standen auf der Kippe. Doch als der herausragende FCL-Spielmacher Samuele Campo in der

72. Minute herrlich auf den erneut unbewachten Abubakar flankte, war dies die Vorentscheidung in diesem Spiel. Abubakar köpfelte gekonnt das 2:0 für den FCL.

Kann der FCL sogar noch Sion einholen?

Kurz vor Ende der zwölfminütigen Nachspielzeit wehrte Luzerns Verteidiger Denis Simani im Strafraum einen Schuss mit dem Arm ab. Der Ref diktierte nach VAR-Intervention mit Verspätung Penalty für das Heimteam. Der 1:2-Anschlusstreffer von Stjepan Kukuruzovic war praktisch die letzte Aktion in diesem Spiel.

Luzern hat sich unter Trainer Mario Frick in den letzten drei Partien sieben Punkte erkämpft. Diese Zwischenbilanz darf sich für eine Equipe, die am Ende des alten Jahres in den Seilen hing, sehen lassen. Der Rückstand auf Rang 8 beträgt plötzlich «nur» noch 8 Punkte. Die Jagd auf den FC Sion ist eröffnet.

Zufriedene Gesichter in den Reihen des FC Luzern nach Spielschluss. Trainer Mario Frick lobte den Auftritt seiner Mannschaft inklusive schnellem Führungstreffer: «Besser kann man nicht in eine Partie starten. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass wir das 2:0 schneller erzielen. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir die Dominanz an die Lausanner abgegeben. Alles in allem haben wir aber verdient gewonnen.» Es sei wichtig, so der Coach weiter, dass der FCL sich mit dem Sieg dieses Sechspunkte-Polster zum Abstiegsrang geschaffen habe.

FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Unterdessen versuchte sich Lausanne-Trainer Alain Casanova gegen ziemlich hartnäckig nachfragende Westschweizer Journalisten zu erklären und zu verteidigen. Ob er immer noch glaube, dass dieses Spielsystem im Abstiegskampf funktioniere und für Lausanne das richtig sei, wurde er beispielsweise gefragt, Casanovas Antwort: «Sind denn die Schweizer Journalisten gleichzeitig auch noch Trainer? Ja, es stimmt, wir sind in einer Negativspirale. Aber in der zweiten Halbzeit vermochten wir uns immerhin zu steigern.»

Luzerns Frick sprach stattdessen von einer «Positivspirale». Bei seinem Amtsantritt im Dezember hatte er verlangt, dass der FC Luzern das fitteste Team der Liga stellen müsse. Nach dem 2:1-Sieg in Lausanne sagte er: «Wir haben Power und Selbstvertrauen, das ist deutlich zu sehen.»

Für Lausannes Vizepräsident Vincent Steinmann ist das Verhalten der Fans inakzeptabel: «Wir machen schwierige und frustrierende Zeiten durch, aber das entschuldigt in keiner Art und Weise ein solches Verhalten. Jeder im Club arbeitet hart daran, die Negativspirale umzudrehen. Wir werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Täter nicht mehr ins Stade de la Tuilière können.»

Lausanne – Luzern 1:2 (0:1)

Stade de la Tuilière. – 6256 Zuschauer. – SR San.

Tore: 2. Abubakar (Dräger) 0:1. 72. Abubakar (Campo) 0:2. 102. Kukuruzovic (Handspenalty) 1:2.

Lausanne: Diaw; Zohouri, Grippo, Monteiro; Chafik (55. Alakouch), Trébel, Kukuruzovic, Mahou; N’Guessan (63. Ouattara); Pollero (63. Zoukit), Spielmann (71. Poundjé).

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo (73. Gentner), Ugrinic; Kvasina (90. Ndiaye), Abubakar. Bemerkungen: Lausanne ohne Amdouni, Suzuki (beide gesperrt), Geissmann, Kapo, Koné, Turkes, Husic und Koyalipou (alle verletzt). Luzern ohne Sorgic, Schürpf und Monney (alle verletzt). Verwarnungen: 39. Mahou, 41. Campo (Fouls).

