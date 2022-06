Fussball Übernimmt Marius Müller die freigegebene Nummer einer FCL-Legende? Der Luzerner Stammgoalie verzichtete letzte Saison auf David Zibungs langjährige Eins. Nun überlegt Marius Müller aber den Trikotwechsel auf die neue Spielzeit hin. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.06.2022, 18.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marius Müller ist noch unentschieden, ob er die 32 mit der Eins tauschen will. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schruns, 23. Juni 2022)

Marius Müller spielt längst mit einem gelben Torhüter-Leibchen. Nur in Ausnahmefällen, gegen die gelb-schwarzen Young Boys oder in der Barrage auswärts gegen den ebenfalls gelb-schwarzen FC Schaffhausen, trägt der 28-jährige Deutsche ein violettes Trikot.

Hauptfarbe Gelb im Tor hat Müller gegenüber Vorgänger David Zibung eingeführt. Der 38-jährige Hergiswiler trug gegen Ende seiner 18-jährigen Profikarriere oft einen violetten Goaliepullover. Und fast alle seiner 520 Pflichtspiele, die David Zibung in dieser langen Zeit für den FC Luzern bestritt, hatte er die Nummer 1 auf dem Rücken.

Mit dem Vorgänger stets harmoniert

Als das Luzerner Urgestein nach dem gewonnenen Cupfinal 2021 im Berner Wankdorf gegen St. Gallen (3:1) die Fussballschuhe an den Nagel hängte, wäre für Stammkeeper Marius Müller die Eins frei geworden. Doch der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern und von Red Bull Leipzig schätzte die positive Zusammenarbeit mit David Zibung. Der eloquente Ex-Lauterer hatte stets betont, wie sehr er von seinem Vorgänger profitierte. «Wenn ich zwischen den Pfosten stehen würde und hätte Dave mit seiner Erfahrung im Ohr, wir würden zusammen in der Champions League spielen», fasste er einmal seine Wertschätzung für dessen Erfahrung und Support in Worte.

Darum erstaunte es nicht, dass Marius Müller die vergangene Saison weiterhin mit der Nummer 32 bestritt. Vor einem Jahr begründete er seinen Entschluss, auf die Eins zu verzichten, wie folgt:

«Daran wird sich aus Respekt vor Dave nichts ändern. Er hat die Nummer 1 würdevoll rund 20 Jahre lang für den FC Luzern getragen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Zahl für dieses Jahr frei bleibt.»

Das sei auch mit der Swiss Football League (SFL) so abgeklärt und besprochen worden, kein FCL-Profi konnte in der Spielzeit 2021/22 das langjährige Zibung-Dress tragen. Der neue Ersatzgoalie Vaso Vasic entschied sich denn auch, wie zuvor bei seinen Karrierestationen in Griechenland und Belgien für die Nummer 90, seinen Jahrgang.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Spaziergang mit dem neuen Leibchen

Drei Jahre spielt «Mülli», wie er unter Fussballern genannt wird, bereits für den FCL. Sein Vertrag dauert drei weitere Saisons. Letzte Woche im Trainingslager in Schruns beim Interview mit dem Torwart, der am 12. Juli 29 Jahre alt wird, wurde unter anderem dessen sportliche Zukunft thematisiert. Er würde nur bei einem passenden Angebot als Stammkraft den Job beim FCL mit einem in der Bundesliga, La Liga oder Serie A eintauschen, so Marius Müller. Dann sagte er plötzlich: «Wenn ich jetzt mit der Nummer 1 spazieren gehen kann, ist ja auch gut.» Natürlich ging der Schreibende sofort darauf ein. Marius Müller bestätigte, dass das Jahr mit der gesperrten Eins beim FCL nun vorbei ist.

«Die Möglichkeit für den Trikotwechsel ist da.»

Nur hat er sich noch nicht entschieden.

David Zibung (Bild) ist beim FC Luzern seit Januar 2022 als Assistent von Sportchef Remo Meyer und als Goalietrainer im Nachwuchs tätig. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 15. Juni 2022)

Selbstverständlich liebäugelt der 1,92 Meter grosse Rückhalt mit der Eins, die der «Nummer 1» zusteht. 112 Pflichtspiele hat er inzwischen für den FC Luzern absolviert. David Zibung soll nichts dagegen haben, wenn Marius Müller quasi sein Goalieleibchen erbt. Der Ex-Profi ist als fleissiger Assistent von Sportchef Remo Meyer viel beschäftigt.

Das hält Marius Müller aber nicht davon ab, noch ein paar Mal darüber zu schlafen, ob er in der neuen Saison ab dem 23. Juli meist in Gelb und immer mit der Eins statt der 32 auflaufen will.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen