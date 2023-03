Sponsorenclub Nur wenn die Spiellizenz vorliegt, gibt es 350’000 Franken für den FC Luzern Der FCL-Sponsorenclub «Club der 200» will seinen jährlichen Beitrag von 350’000 Franken nur an den FC Luzern überweisen, wenn die Spiellizenz rechtskräftig vorliegt. 23.03.2023, 22.32 Uhr

FCL-Fans protestieren beim Heimspiel gegen den FC Lugano gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Nun hat sich auch der FCL-Donatorenverein «Club der 200» im Streit zwischen dem Fussballverein und Bernhard Alpstaeg zu Wort gemeldet. Man werde den jährlichen Beitrag von 350’000 Franken an den FC Luzern nur überweisen, «wenn die von der zuständigen Instanz rechtskräftig erteilte Lizenz/Spielerlaubnis zugunsten des FC Luzern zur Bestreitung von Super-League-Spielen in der Swisspor-Arena für die kommende Saison 2023/2024 vorliegt». Dies schreibt der Club in einer Medienmitteilung anlässlich seiner Generalversammlung vom 23. März.