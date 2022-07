Fussball Verstärkung für das FCL-Mittelfeld: Xamax-Spieler Nicky Beloko wechselt in die Zentralschweiz Der 22-jährige Nicky Beloko wechselt per sofort zum FCL. Er unterschrieb einen Vertrag bis Mitte 2025. 06.07.2022, 09.49 Uhr

Nicky Beloko verstärkt den FC Luzern. Bild: FC Luzern

Das FCL-Mittelfeld erhält Verstärkung: Der beim FC Sion ausgebildete Nicky Beloko wechselt per sofort von Neuchâtel Xamax in die Innerschweiz. Wie der FC Luzern in einer Mitteilung schreibt, unterschrieb der 22-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Beloko wechselte 2018 in den Nachwuchs der AC Florenz. Nach starken Leistungen in der U19 der Italiener feierte Beloko im Frühling 2019 sein Debüt in der Serie A, wurde dann jedoch im Hinblick auf die Saison 2019/20 zu KAA Gent nach Belgien ausgeliehen. Nach einem durchzogenen halben Jahr erfolgte in der Winterpause der Saison 2020/21 der Wechsel zu Neuchâtel Xamax in die Challenge League. Seither absolvierte Beloko 41 Spiele für die Neuenburger.

«Nicky passt mit seinen Anlagen perfekt in das von uns gesuchte Profil eines Mittelfeldspielers», wird FCL-Sportchef Remo Meyer anlässlich der Vertragsunterzeichnung zitiert.

«Wir verfolgten die Entwicklung von Nicky bereits seit mehreren Jahren und sind überzeugt davon, dass er unsere Mannschaft mit seiner dynamischen Spielweise verstärken wird.»

Nicky Beloko wird beim FC Luzern die Rückennummer 18 tragen. Er wird bereits heute zum ersten Mal mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren. (mha)