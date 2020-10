Interview Sportchef Remo Meyer verneint, dass mit dem grössten Umbruch seit Jahren die FCL-DNA verloren geht Sieben neue Spieler hat Luzern-Sportchef Remo Meyer in der am Montag zu Ende gegangenen Transferperiode verpflichtet. Der 39-Jährige erklärt, warum der FC Luzern die Verstärkungen geholt hat und was hinter der neuen Spielidee der Celestini-Mannschaft steckt. Daniel Wyrsch 13.10.2020, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Sportchef Remo Meyer will eine Mannschaft sehen, die zusammenhält.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. März 2020)

Das Schweizer Transferfenster hat gestern Montag um Mitternacht geschlossen. Sie haben sieben neue Spieler für den FC Luzern verpflichtet. Atmen Sie nach dieser geschäftigen Phase durch?

Remo Meyer: Grundsätzlich war die Transferperiode eine intensive Zeit. Wahrscheinlich haben wir den grösseren Umbruch im Kader realisiert als in den vergangenen Jahren. Wir konnten vieles so umsetzen, wie wir das geplant hatten. Das gelang uns teilweise nur etwas zeitversetzt, zudem mussten einige der neuen Spieler zuerst in die Quarantäne, weshalb wir zusätzlich Zeit verloren.

Trainer Fabio Celestini forderte sechs Neuzugänge, am Schluss sind es gar deren sieben. Weshalb sind es mehr geworden?

Man darf nicht vergessen, dass mit den eigenen Nachwuchsspielern Lino Lang und Mark Marleku, die ihren ersten Profivertrag bekommen haben, und Heimkehrer Filip Ugrinic sogar insgesamt zehn Neue in unserem Kader stehen. Ich mache das allerdings nicht nur an Zahlen fest. Der Grund für unsere Transfertätigkeit war, dass wir die Qualität der Mannschaft steigern wollten. Unser Team soll flexibler und unberechenbarer werden. Wir verstärkten uns vor allem in der Offensive, weil wir dort die meisten Abgänge hatten.

Die Mehrheit der verpflichteten Spieler sind bei uns kaum bekannt. Auf den ersten Blick scheinen Louis Schaub, Alex Carbonell und Samuel Alabi eine ähnliche Rolle im zentralen und offensiven Mittelfeld zu spielen...

... das sind sehr unterschiedliche Spielerprofile, welche die drei Profis haben. Louis Schaub und Samuel Alabi sind variabel einsetzbar, sie können auch über die Seiten angreifen. Genauso wie Varol Tasar. Alex Carbonell dagegen ist prädestiniert für eine defensive Rolle im Mittelfeld. Den Spanier haben wir anstelle von Idriz Voca geholt.

Mit dem Routinier Dejan Sorgic und dem Perspektivenspieler Yvan Alounga haben Sie zwei Mittelstürmer verpflichtet. Warum gleich zwei Neue auf dieser spezifischen Position?

Im Angriffszentrum verloren wir mit Blessing Eleke und Francesco Margiotta gleich zwei wichtige Spieler der letzten ein, zwei Jahre. Dejan Sorgic muss ich nicht vorstellen, er hat in der Super League schon bewiesen, was er kann. Yvan Alounga ist ein junger Mittelstürmer mit Qualitäten, die noch weiterzuentwickeln sind.

Francesco Margiotta schoss in der vergangenen Saison in der Super League elf Tore und gab neun Assists. In dieser Saison gab er die Vorlage zum 1:0-Siegtreffer im Cup gegen Thun. Dann wollte er nicht mehr spielen, weil er einen besser dotierten Vertrag verlangte. Bedauern Sie, dass es zum Bruch mit dem italienischen Stürmer gekommen ist?

Die Personalie von Francesco Margiotta ist die einzige Überraschung gewesen, auf alle anderen Abgänge waren wir vorbereitet, konnten wir antizipieren. Er hatte eine gute erste Saison bei uns gespielt, für mich waren seine Forderungen eine negative Überraschung, dieses Verhalten war inakzeptabel, es gab leider keinen anderen Weg, als uns von Francesco zu trennen.

Ist Varol Tasar vor allem auf der Position am rechten Flügel vorgesehen?

Wie erwähnt, auch Varol ist sehr variabel einsetzbar. Als Linksfuss kann er auf beiden Flügeln sehr gut spielen, er provoziert Eins-zu-Eins-Situationen, ist ein mutiger Spieler mit einem guten Speed.

Für Ibrahima Ndiaye dürfte Varol Tasar zu einem ernsthaften Konkurrenten werden.

Wir wollten den Konkurrenzkampf anheizen. Fünf Offensivspieler sind neu dazugekommen plus zwei Junge aus dem eigenen Nachwuchs. Alle haben die gleich Ausgangslage, ob sie bereits zum Kader gehörten oder frisch im Klub sind.

Holten Sie mit dem Tschechen Martin Frydek nur einen defensiven Spieler, weil der FCL schon seit geraumer Zeit eine Baustelle auf der linken Abwehrseite hatte?

Hinten links besetzten wir am letzten Tag der Transferperiode mit Martin Frydek tatsächlich eine Position, auf der wir uns verändern wollten. Es war wichtig, dass wir die Abgänge von Idriz Voca und Otar Kakabadse durch Alex Carbonell und Martin Frydek optimal ersetzen konnten.

Sie sprechen von mehr Qualität und Unberechenbarkeit. Wie sehr wird sich das Spiel des FCL verändern?

Wir wollen maximalen sportlichen Erfolg, mutig spielen, das ist der zentrale Aufhänger. Die Spieler sollen keine Angst vor Fehlern haben. Ausserdem wollen wir als ein homogenes Team agieren, konstant und auch demütig sein. Die jungen Spieler wollen wir weiterhin gut integrieren.

Stichwort eigene Jungprofis: Bekommen die in der neuformierten Mannschaft überhaupt noch Einsatzchancen wie in den Vorjahren?

Wir haben in den vergangenen Jahren pro Saison drei bis vier Eigengewächsen einen Profivertrag gegeben. Das ist auch heuer so gewesen: Tyron Owusu, Mark Marleku und Lino Lang unterschrieben Profikontrakte. Die Hälfte unseres Kaders besteht aus eigenen Spielern. Junge, die Qualitäten haben und willig sind, bekommen ihre Chance. Wie erwähnt: Alle haben die gleiche Ausgangslage. Die Wahrheit liegt immer auf dem Platz.

Geht mit der neuen Spielphilosophie und den zahlreichen ausländischen Spielern ein Stück weit die FCL-DNA, die Identifikation, verloren?

Ich frage zurück: Sind Eleke, Matos, Margiotta und Kakabadse Schweizer gewesen? Die Mischung der verschiedenen Spielertypen ist immer entscheidend. Wir hatten uns die Frage gestellt: Was fehlt der Mannschaft? Herausgekommen ist keine neue Philosophie, wir werden nicht komplett anders auftreten. Immer noch wollen wir aber demütig sein, hart arbeiten und eine funktionierende Teamdynamik an den Tag legen.

Zehn Abgänge, zehn Zuzüge und trotzdem muss nach drei Spielen und nur einem Punkt am Sonntag zu Hause gegen den Leader FC St. Gallen Zählbares her. Dabei ist die Mannschaft erst seit kurzem zusammen.

Nichtsdestotrotz wollen wir am Sonntag das Bestmögliche herausholen. Für die Teamdynamik gibt es nichts Besseres als ein Erfolgserlebnis. Wir sind mit unserem einzigen Punkt nicht zufrieden, nun wollen wir das Maximum anstreben. Wir sind gewappnet, spielen mutig und glauben an unsere Fähigkeiten.