Stadionfrage Auch ohne Alpstaegs Unterschrift – FCL-Präsident Wolf ist zuversichtlich: «Wir gehen davon aus, dass wir die Lizenz in erster Instanz erhalten» Der FC Luzern hat die Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2023/24 bei der Swiss Football League fristgerecht eingereicht. Dies, obwohl die Unterschrift von Stadionbesitzer Bernhard Alpstaeg noch aussteht. Daniel Wyrsch und Stefanie Geske Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.03.2023, 16.35 Uhr

Stadionbesitzer Bernhard Alpstaeg hat dem FC Luzern in den letzten Wochen die Unterschrift auf den Lizenzierungsunterlagen verweigert und lässt den Verein weiter zappeln. Der Verwaltungsrat der FCL Holding AG nimmt dies nun mit Bedauern zur Kenntnis. Dieses Vorgehen sei für den Verwaltungsrat nicht nachvollziehbar und entsprechend zu verurteilen. Das teilt der FC Luzern am Donnerstag mit.

FCL-Präsident Stefan Wolf an der Medienkonferenz zum Thema Lizenzierung für die Spielberechtigung in der kommenden Super-League-Saison. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 2. März 2023)

Die eingereichten Unterlagen sind entsprechend unvollständig, dass ist dem FCL-Präsidenten bewusst. Stefan Wolf sagt am Donnerstagnachmittag an einer Medienorientierung: «Eine solche Ausgangslage mit unvollständigen Dokumenten hatten wir in den vergangenen Jahren nie. Wir erachten es aber als ausreichend, wenn wir den Mietvertrag für Stadion mitschicken.» Wie Wolf ausführt, besitzt der FC Luzern mit der Stadion Luzern AG einen bis zum 24. April 2029 gültigen Mietvertrag mit einseitiger Verlängerungsoption durch den FC Luzern um zweimal fünf Jahre.

Gemäss Wolf mussten die Lizenzierungsdossiers für die Saison 2023/24 heute 2. März bei der Swiss Football League (SFL) eingereicht werden. Innerhalb von 48 Stunden wird die Lizenzkommission den Klubs Auskunft geben, ob Unterlagen fehlen. Das wird bedeuten, dass der FCL am Montag, dem nächsten Werktag, von der SFL benachrichtigt wird, ob das Dossier ausreichend ist. Wolf gibt sich zuversichtlich: «Wir gehen davon aus, dass wir die Lizenz in erster Instanz erhalten.»

Eine Choreo der FCL-Fans in der Luzerner Swisspor-Arena. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 29. Mai 2022)

FCL-Leitung pocht auf schnellen Entscheid

Aus verständlichen Gründen hat die Führung des FC Luzern kein Interesse, dass dieser Prozess sich lange hinzieht. Eine gültige Lizenz für die kommende Saison würde vieles vereinfachen. Unter anderem auch die Zusammenstellung der neuen Mannschaft. «Bis jetzt hat sich Sportchef Remo Meyer nie beklagt, dass deshalb Probleme bei Gesprächen mit Spielern aufgekommen seien. Aber natürlich ist es in allen Belangen ein Vorteil, wenn feststeht, dass wir nächste Saison in der Super League spielen können», so Wolf.

Auf die Frage, ob er immer noch darauf hofft, von Alpstaeg die Unterschrift zur Benützung des Stadions zu bekommen, antwortet Wolf: «Die Hoffnung stirbt zuletzt. Selbstverständlich kann uns Bernhard Alpstaeg seine Unterschrift immer noch geben.» Zum Verhalten des umstrittenen FCL-Aktionärs und Stadionbesitzers sagt der Klubchef: «Das ist extrem ärgerlich. In einer sportlich erfolgreichen Phase mit vielen Zuschauern torpediert Herr Alpstaeg die Weiterentwicklung des ganzen Klubs, den Elan der Mitarbeitenden und die Interessen der Fans.»

Finanzielle Absicherung dank Bankgarantie von Bieri

Von einem Plan B will Wolf nichts wissen. Er und die Klubführung haben sich nicht umgesehen nach einem Ersatzstadion wie zum Beispiel dem Gersag in Emmen. Der runde Tisch von letzter Woche mit dem FCL, Alpstaeg, Stadtpräsident Beat Züsli und SFL-CEO Claudius Schäfer hat zu keinem Ergebnis geführt. «Die Fronten sind verhärtet», stellt Wolf fest. Einen zweiten Termin soll es in nächster Zeit geben, das Datum ist offen.

Probleme beim Lizenzierungsverfahren der finanziellen Art sind gemäss dem FCL-Präsidenten ausgeschlossen. Aktionär Josef Bieri hat wie angekündigt eine Bankgarantie von rund 5 Millionen Franken hinterlegt. Eine Schuldensumme in dieser Höhe hat sich inzwischen angehäuft: Das Minus der Vorsaison betrug 3,2 Millionen Franken, ausbleibende Sponsoringgelder von 1,5 Millionen Franken soll es wegen des Machtkampfs gegeben haben und die Rückzahlung von Corona-Hilfsgeldern beläuft sich auf 160'000 Franken.

