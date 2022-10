Stadt Luzern - «Theater beände: Bernière»: FCL-Fans protestieren mit kreativen Plakaten gegen die Pläne von Mehrheitsaktionär Alpstaeg

Wer sich am Donnerstagmorgen in der Stadt Luzern aufgehalten hat, ist beinahe nicht darum herumgekommen. An zahlreichen Standorten haben die FCL-Fans riesige Spruchbänder aufgehängt, um gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und seine Pläne zu protestieren.

PilatusToday 27.10.2022, 09.31 Uhr