Streitfall um FC Luzern Bundesgericht gibt dem ehemaligen FCL-Sportchef Rolf Fringer Recht Rolf Fringer hat seit ein paar Jahren einen Expertenjob beim Fernsehsender Blue Sport. Dieser bringt den ehemaligen Trainer und Sportchef öfter mal in die Bredouille. Von Sion-Präsident Christian Constantin wurde Fringer getreten, der frühere FCL-Geldgeber Marco Sieber brachte den 65-jährigen Jung-Rentner vor Gericht. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

TV-Fussballexperte Rolf Fringer von Blue Sport anlässlich des letzten FCL-Heimspiels gegen den FC Basel. 2019 hatte Finger der damaligen Luzerner Klubführung «Vetterliwirtschaft» vorgeworfen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 9. November 2022)

Im Februar 2019 hatte Rolf Fringer in der Sendung «Heimspiel» des TV-Senders Teleclub (heute Blue Sport) die Vorkommnisse beim FC Luzern kritisiert. Der frühere Trainer und Sportchef sprach nach der Entlassung von Coach René Weiler unter anderem von «Vetterliwirtschaft» bei seinem Ex-Klub. Fringer sagte: «Keiner der sechs Verwaltungsräte hat Ahnung von Fussball. Marco Sieber ist fürs Sportliche verantwortlich, aber auch er kommt nicht aus dem Fussball.»

Vitamin B bei Vertragsverlängerung von Goalie Zibung?

Als Beispiel für die «Vetterliwirtschaft» nannte Fringer die Vertragsverlängerung bis Sommer 2020 von Goalie David Zibung. Weiler habe einen neuen Torhüter holen wollen. Dann habe Sportchef Remo Meyer hinter Weilers Rücken mit Zibung verlängert – unterstützt von Sieber.

Von FCL-Seite hiess es damals, das seien «lächerliche und haltlose Behauptungen». Überhaupt nicht einverstanden mit Fringers Kritik war der damalige Aktionär und Verwaltungsrat Marco Sieber. Er ging juristisch gegen Rolf Fringer vor. Die beiden hatten bereits vorher eine persönliche Fehde: Sieber war massgeblich an der Entlassung von Fringer als Sportchef Anfang 2016 verantwortlich.

Fringer und Sieber haben Anteil an Erfolgen des FCL

Dabei haben beide Personen Anteil an Erfolgen des Klubs in der jüngeren Vergangenheit: Fringer am souveränen Klassenerhalt am Ende der schwierigen Saison 2014/15, Sieber an der jahrelangen Unterstützung und sukzessiven Verbesserung der Nachwuchsabteilung und des Scoutings.

Warum ging der erfolgreiche Unternehmer Sieber wegen der im Fernsehen geäusserten Kritik mit Fringer vor Gericht?

«Ich wollte ein Zeichen setzen, dass man aus persönlichen Motiven nicht so mit dem FCL und seinen Mitarbeitern umgehen kann.»

Verwaltungsrat und Aktionär Marco Sieber (links) im Gespräch mit Remo Meyer, der damals noch als Sportkoordinator beim FC Luzern tätig war. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Osijek, 12. Juli 2017)

Sie seien in einer wichtigen Phase mit dem FCL gewesen. Einerseits habe man den Nachwuchs professionalisiert und geeignete Mitarbeiter dafür rekrutiert, andererseits hätten sie im Frühling 2019 um den dritten Platz und damit die direkte Europa-League-Qualifikation gespielt. «Wir verpassten diese Platzierung knapp. Solche öffentlichen Angriffe waren Gift für den Verein in dieser Phase, und ich wollte das für die Zukunft verhindern», erklärt Sieber.

Vor Bezirks-, Kantons- und Bundesgericht fand Siebers Klage kein Gehör. Das Bundesgericht kam am 6. Oktober 2022 zum Schluss: «Es liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor. Die Beschwerde wird abgewiesen.»

Der ungelöste Streitfall zwischen Alpstaeg und Bieri

Marco Sieber hatte sich zu Gunsten der FCL-Neuausrichtung per 11. Februar 2021 zusammen mit Hans Schmid und Samih Sawiris aus dem Verwaltungsrat und der FCL-Holding zurückgezogen. Seit Oktober 2022 tobt dort der Machtkampf zwischen Bernhard Alpstaeg (52 Prozent) und Josef Bieri (48 Prozent).

