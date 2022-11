Super League 6:0-Sieg ist abgehakt – FCL empfängt Winterthur mit Respekt Knapp zwei Monate ist der höchste Luzerner Auswärtssieg in der Super League her: 6:0 fertigte die Mannschaft von Mario Frick den FC Winterthur ab. Doch seither ist einiges gegangen. Der damalige Doppeltorschütze Max Meyer könnte aber auch heute Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) wieder zum Offensiv-Ass des FCL avancieren. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Max Meyer fühlt sich im Training des FC Luzern sichtlich wohl Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. November 2022)

Max Meyer konnte es sich nicht erklären. Eine Nacht der vergangenen Woche war zum Vergessen. Der 27-jährige Deutsche vermutet, etwas Verdorbenes gegessen zu haben. Mehr weiss er nicht. Und dann zwickte es den früheren Schalker an den Rippen. Kein Wunder, konnte er am vergangenen Samstag beim 3:1-Sieg in Zürich gegen die Grasshoppers für einmal nicht brillieren.

Trotzdem ist der offensive Mittelfeldspieler in Luzern gut angekommen. Nur einmal, in seiner ersten ganzen Bundesliga-Saison, hatte Meyer sechs Tore erzielt. 30 Spiele absolvierte er damals. Beim FC Luzern hat er nach total erst acht Partien schon sechs Treffer geschossen. Die Macher des FCL-Podcasts haben hochgerechnet, dass er in der gesamten Spielzeit um die 20 Tore markieren könnte. Max Meyer ist aber Realist genug, um bei dieser Zahl sofort abzuwinken:

«Das wäre etwas hoch gegriffen. Wichtig ist, dass wir unsere Spiele gewinnen, egal, wer die Tore schiesst. Auch wenn man sich als Torschütze natürlich speziell freut.»

Das Leben der Fussballer in einer Blase

Im FCL-Podcast erklärt der 1,73 Meter grosse und 68 Kilo schwere Edeltechniker, wie er den Kampf der Fans gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg miterlebt. «Ich blende alles aus, fokussiere mich ganz aufs Geschehen auf dem Spielfeld.» Als Profi habe er gar nicht die Energie, sich ablenken zu lassen. «Da würde ich mich verzetteln.» FCL-Trainer Mario Frick erklärt: «Fussballer leben in einer Blase, lassen sich nicht ablenken. Für sie zählt immer das nächste Spiel.»

Zum Glück für den Liechtensteiner, denn nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen YB am Tag von Alpstaegs Rundumschlag hatte Frick in der Frustration noch von einem schlechten Karma gesprochen. In den vergangenen drei Partien (3:3 gegen St. Gallen, je 3:1-Siege gegen Lugano und GC) fing sich das Team jedoch auf und hat sieben Zähler geholt. Für Max Meyer ist entscheidend, will man weiter in der Top 3 bleiben:

«Hart weiterarbeiten, hungrig bleiben.»

Das gilt insbesondere für den Vergleich von heute Samstag gegen die Mannschaft mit dem klar tiefsten Budget der Liga, den FC Winterthur. Am 10. September hatten die Innerschweizer den Aufsteiger auf der Schützenwiese mit einem 6:0-Kantersieg deklassiert. Max Meyer schoss in Winterthur mit dem 1:0 sein erstes Tor in der Schweiz – und doppelte mit dem 4:0 in der 32. Minute nach –, dieses Skore bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand.

Max Meyer am 10. September 2022 auf der Schützenwiese: Doppelpack gegen Winterthur zum 6:0-Kantersieg des FCL. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Warnung vor den schnellen Di Giusto und Burkart

Die Zürcher nutzten nach der 0:6-Klatsche die Länderspielpause, «um über die Bücher zu gehen. Seit der Niederlage gegen uns ist Winterthur eine andere Mannschaft», erklärt Frick. Mit 13 Punkten aus den letzten sechs Partien ist das Team von Bruno Berner hinter YB die zweiterfolgreichste Mannschaft in dieser Periode. Nur vier Gegentore in einem halben Dutzend Spiele spricht ausserdem für eine extreme defensive Leistungssteigerung.

Frick warnt sein Team vor dem schnellen Umschaltspiel. «Besonders gefährlich sind Matteo Di Giusto und Nishan Burkart.» Erleichtert ist er,

«dass die Holding-GV verschoben wurde. Somit haben wir Ruhe bis zur Winterpause.»

Ferien gibt’s schon ab Montag der übernächsten Woche. Bis dann sind auch die Vergleiche gegen Basel (zu Hause Nachholspiel am kommenden Mittwoch, 20.30 Uhr) und YB (in Bern, am Sonntag, 13. November) absolviert. Max Meyer ist wieder fit, er will sein Können zum Abschluss des ersten Saisonabschnitts zeigen.

