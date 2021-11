Akute Abstiegsgefahr beim FC Luzern

Super League Akute Abstiegsgefahr – beim FCL gibt's die ersten ausgesprochenen Zweifel am nötigen Potenzial 15 Runden sind gespielt, Schlusslicht FC Luzern bezieht trotz dem Trainerwechsel die dritte Niederlage in Folge. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

David Domgjoni (links) und Pascal Schürpf können es nicht fassen. Schürpf sagt: «Zweimal ist Domgjoni mutterseelenalleine zum Abschluss gekommen – die muss er machen». Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 28. November 2021)

1:3 verliert der FC Luzern zu Hause gegen den FC Basel. Natürlich ist der Tenor der Spieler aus der Heimmannschaft grosso modo positiver Art. So stellt FCL-Captain Christian Gentner fest, dass er viel Positives gesehen habe. Der 36-jährige Deutsche bezieht sich dabei auf den Angriff: «Wir haben viele gute Offensivaktionen kreiert.»

Pascal Schürpf ist nach der verlorenen Partie voller Adrenalin. Der 32-jährige Basler in Luzerner Diensten ärgert sich über die ausgelassenen Chancen: «Das ist brutal bitter, wir haben einen enormen Aufwand betrieben. Der FC Basel hat viele lange Bälle geschlagen. Wir sind zu vielen Chancen und Aktionen gekommen.» Aber Schürpf und seine Mitspieler im Angriff haben die Gelegenheiten nicht genutzt, um die zweitplatzierten Gäste in Bedrängnis zu bringen.

Ungewohnte Schelte für Teamkollege Domgjoni

Bei Linksaussen Schürpf, der in dieser Saison wegen einer hartnäckigen Knieverletzung erst zum dritten Mal in der Startaufstellung gestanden ist, muss der Frust gross sein. Völlig untypisch für ihn, lässt er sich im Interview bei «Blue Sport» zu einer persönlichen Kritik an Mannschaftskollege David Domgjoni hinreissen: «Zweimal ist Domgjoni mutterseelenalleine zum Abschluss gekommen – die muss er machen.»

Der Kosovo-Internationale lässt die von Martin Frydek getretenen und optimal von Marco Burch und Gentner verlängerten Freistossvorlagen in der 35. und 37. Minute mit dem Fuss und Kopf aus. Allerdings spielte der 24-jährige Innenverteidiger Domgjoni unter dem am letzten Montag freigestellten Fabio Celestini praktisch keine Rolle – nur vier Teileinsätze absolvierte er unter dem Ex-FCL-Trainer. Interimscoach Sandro Chieffo gibt ihm gegen den FCB den Vorzug vor dem ehemaligen Bayern-Titelsammler Holger Badstuber.

FC Luzerns Marco Burch spielt den Ball bei starkem Schneefall. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern 28. November 2021)

Für Extra-Frust haben bei Schürpf die Gegentreffer zum 0:2 und vor allem 0:3 (Ballverlust von Jordy Wehrmann vor dem eigenen Tor) gesorgt: «Man muss miteinander reden, ich weiss nicht, wie die miteinander kommuniziert haben. Dabei hat Basel gar nicht gross gepresst.» Die 1:3-Heimpleite gegen Basel ist für den letztplatzierten FCL die dritte Niederlage in Serie. Die Negativspirale konnte auch mit dem Trainerwechsel von Fabio Celestini zu Sandro Chieffo nicht aufgehalten werden.

Pascal Schürpf möchte vor dem Auswärtsspiel am nächsten Samstag (18 Uhr) in Zürich gegen den Leader FCZ sich und dem Team nicht schon den frischen Elan wieder nehmen lassen: «Ich glaube, der neue Trainer ist ein Typ, der Energie in die Mannschaft bringt.»

Wobei Bundesliga-Routinier Gentner die Anfälligkeit der Abwehr wie schon so oft unter Celestini auch jetzt unter Chieffo zum lauten Nachdenken anregt: «Wir machten zu viele Fehler, so ist es schwierig, die nötigen Punkte zu holen.» Diese Fehlerhaftigkeit muss auch Sportchef Remo Meyer und Präsident Stefan Wolf zu denken geben. Ohne eine eklatante Steigerung im Abwehrverhalten ist und bleibt der FCL stark abstiegsgefährdet.

FC Luzerns Trainer Sandro Chieffo. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern 28. November 2021)

Massenschlägerei mit rund 20 Personen vor dem Match

Vor dem Match ist es zu einer Schlägerei am Rathausquai gekommen. Wie auf Videos, welche die Online-Redaktion unserer Zeitung erreichten, zu sehen ist, handelt es sich wohl um zwei Gruppierungen, die aneinander geraten sind. Polizeisprecher Christian Bertschi bestätigt, dass sich die Schlägerei um gegen 13 Uhr ereignet habe. Es seien rund 20 Personen involviert gewesen. Nach Kenntnissen der Polizei kam es zu keinen Verletzten. Es wurden zwölf Wegweisungen für die Gebiete Altstadt, Bundesplatz und Allmend ausgesprochen.

Die Luzerner Polizei meldet zudem am Abend: «Auf dem Weg vom Bahnhof zum Stadion griffen einige Basler Chaoten mit Steinen ein Fahrzeug der Luzerner Polizei an, in dem sich mehrere Polizistinnen und Polizisten befanden.» Zwei Scheiben seien dabei zu Bruch gegangen. Festgenommen oder verletzt wurde niemand.