Super League Alex Frei nannte den FCL einst «Haifischbecken» – nun krebst er vor der Rückkehr mit dem FCB zurück Luzern-Trainer Mario Frick spricht von einem «kleinen Final» im Nachholspiel vom Mittwoch (20.30 Uhr) zu Hause gegen Basel. Für FCB-Coach Alex Frei wird es die erste offizielle Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Vor acht Jahren musste er als FCL-Sportchef zurücktreten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Engagiert an der Seitenlinie: Basel-Trainer Alex Frei. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Basel, 20. Oktober 2022)

Sportdirektor lautete sein Titel beim FC Luzern. Alex Frei hatte im Frühling 2013 einen spektakulären Jobwechsel vollzogen: Mitten in der Saison tauschte der damals 33-jährige Stürmer Stulpen, Shorts und Trikot beim FCB mit dem Anzug beim FCL. Er zügelte von der Mannschaftskabine im St.-Jakob-Park ins Sportchef-Büro der Swisspor-Arena.

Nach einem guten ersten Jahr fehlten im Herbst 2014 die Resultate, die Luft wurde für Frei immer dünner. Nach 20 Monaten verliess der frühere FCL-Profi die Innerschweiz vor knapp acht Jahren nach einer Heimpleite gegen Basel.

Einige Wochen vorher hatte Alex Frei seinen Abgang mit einer Aussage beschleunigt. Frei liess sich in der NZZ wie folgt zitieren:

«Ich wusste, dass der FCL ein Haifisch­becken ist. Aber mir war nicht bewusst, dass so viele Haie darin schwimmen.»

Frei glaubt, der Machtkampf stärke den FCL

Erstmals kehrt der 43-jährige Baselbieter heute Mittwoch im Rahmen eines Pflichtspiels in die Swisspor-Arena zurück. An der FCB-Medienkonferenz aufs Luzerner Haifischbecken angesprochen sagte Frei:

«Das wird weniger emotional, weil die Leute von früher nicht mehr dort sind.»

In den vergangenen Wochen hat der FCL-Machtkampf dafür gesorgt, dass der ehemalige Sportchef in seiner wenig schmeichelhaften Wahrnehmung bestätigt wurde.

Alex Frei gibt den Luzerner Verantwortlichen und zahlreichen Fans, die hinter der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat im Streit mit Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg stehen, Hoffnung:

«Das macht den Klub eher stärker, der Zusammenhalt in Luzern wird grösser.»

Er sei selbstverständlich im Bild, «wie es FCL-Sportchef Remo Meyer geht. Ohne dass ich von allen Dingen Kenntnis habe.» Frei und Meyer sind bekanntlich seit der gemeinsamen Spielerzeit in Luzern Freunde.

Alex Frei (rechts) in seiner Zeit als FCL-Sportchef auf der Bank zusammen mit Trainer Markus Babbel (links) und Chefscout Remo Gaugler (Mitte). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 8. November 2014)

Vor einem Jahr und ein paar Wochen stand Alex Frei in der Swisspor-Arena sogar unter den letzten drei Kandidaten für die Nachfolge des freigestellten Trainers Fabio Celestini. Seine Mitkonkurrenten waren Ludovic Magnin und Mario Frick. Das vierköpfige Gremium mit Meyer, Präsident Stefan Wolf, Chefscout Pasquale de Simone und Verwaltungsrat Laurent Prince entschied sich schliesslich für Frick.

Der Rest ist bekannt: Der Liechtensteiner rettete den Tabellenletzten nach einer starken Rückrunde via Barrage vor dem Abstieg, Frei übernahm Winterthur und stieg mit den Zürchern in die Super League auf, ehe er im Sommer die grosse Herausforderung bei seinem Heimatverein FCB annahm.

Die Basler überwintern europäisch, werden im Frühjahr gegen Trabzonspor um den Achtelfinaleinzug in der Conference League spielen. Doch in der Meisterschaft läuft es dem Team von Frei nicht. Vor dem Nachholspiel in Luzern hat der FCB in 14 Spielen nur 18 Punkte geholt und belegt den siebten Platz. Der FCL hat mit ebenso vielen Partien 20 Zähler und steht auf dem vierten Rang.

Gemeinsame Basler Profi-Vergangenheit mit Frick

Trotz vieler Stürmer mit klingenden Namen im Basler Kader sind die Innerschweizer bislang auch erfolgreicher auf der Torjagd: 24 Treffer (Tordifferenz plus 5) erzielten sie, während der FCB 19 Mal (plus 3) traf. Ausserdem hat die Mannschaft von Frei schon vier Partien mit 0:0 beendet (zuletzt am Sonntag zu Hause gegen Sion) und zweimal ohne eigenen Treffer (0:1 und 0:2 gegen Lugano) verloren.

Mario Frick ist mit Luzern seit vier Spielen ungeschlagen, möchte mit einem Sieg in die Top 3 zurückkehren. Der Liechtensteiner:

«Alex Frei und mich verbinden viele Dinge. Wir sind die Rekordtorschützen unserer Länder. Als ich beim FCB gesetzt war, kam Alex als 17-jähriger Stürmer ins Kader. Er hatte in dieser Zeit bei Basel einen schweren Stand, ich war ein Mitspieler, der ihn auffing. Wir verstehen uns sehr gut.»

Als Trainer in der Challenge League trafen sie bereits einmal aufeinander: Frei mit Wil gegen Frick mit Vaduz. Die Liechtensteiner lagen bis zur 90. Minute 1:2 hinten, ehe sie das Spiel noch drehten und 3:2 gewannen.

Tempi passati. Heute Mittwoch folgt das erste Duell in der Super-League.

Thibault Klidjé vor seiner Startelf-Premiere Weil für die verletzten FCL-Angreifer Dejan Sorgic und Pascal Schürpf die Hinrunde gelaufen und Sofyan Chader gesperrt ist, werden gegen Basel wahrscheinlich Joaquin Ardaiz und Thibault Klidjé in die Anfangsformation rücken. Der togolesische Nationalspieler Klidjé steht vor seiner Premiere in der Luzerner Startelf. Ende August wechselte der 21-jährige Stürmer von Bordeaux B zum FCL. Coach Mario Frick: «Anfänglich war er am Syndesmoseband verletzt, inzwischen hat er sich im Training gesteigert und den Rhythmus gefunden. Thibault hat super Anlagen, ist extrem schnell und könnte uns viel Freude machen.» Bisher absolvierte der nur 1,69 Meter grosse Klidjé vier Teileinsätze unter Frick. Im Kader des FC Basel stehen heute Mittwoch mit Bradley Fink und Darian Males zwei beim FCL ausgebildete Offensivleute.

