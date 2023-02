FC Luzern: Eigengewächse wie Ardon Jashari überzeugen

Super League Ausbildungsverein Nummer 1? Der FCL hat die Nase vorne – und muss sich nicht einmal vor Barcelona verstecken Der FCL setzt besonders gerne auf seine Eigengewächse. Dies zeigt ein Blick in die Statistiken. Ebenfalls klar ist: Die Talente sind einiges wert. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 03.02.2023, 12.04 Uhr

Ist der FC Luzern der Ausbildungsverein Nummer 1 in der Super League? Das lässt unter anderem ein Blick auf die Seite «Football Observatory» vermuten. Die Plattform veröffentlichte Mitte Januar einen Post: Thema war der Anteil an Spielminuten, die von Spielern bestritten wurden, die im Verein ausgebildet wurden.

Unter die Lupe genommen wurden 417 Mannschaften aus 27 europäischen Spitzenligen – der FCL belegte dabei den 60. Platz und setzt somit besonders gerne auf den eigenen Nachwuchs. Konkret wurde den Luzerner Eigengewächsen ein Anteil von 25,4 Prozent an der Gesamtspielzeit zugeschrieben. Einen besseren Wert verzeichnet in der Schweiz nur der FC Zürich, der es mit 31,6 Prozent auf den 35. Rang schaffte.

Das steckt hinter «Football Observatory» Betrieben wird die Seite vom Internationalen Zentrum für Sportstudien in Neuenburg. Gezählt wurden alle Spieler, die mindestens drei Jahre lang zwischen ihrem 15. und 21. Lebensjahr für den Verein gespielt hatten und die in der laufenden Saison (Stichtag 16. Januar 2023) auf dem Platz standen.

Zum Vergleich: Ajax Amsterdam und der FC Barcelona – beide für ihre gute Nachwuchsarbeit bekannt – erreichten Werte von 39,6 beziehungsweise 28,2 Prozent. Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer gilt wiederum als Negativbeispiel: Hier sind es 0 Prozent.

Bei Toren und Marktwert sind die FCL-Eigengewächse Spitze

Kein Super-League-Verein hat denn auch derart viele Eigengewächse in seinen Reihen wie der FC Luzern, wie ein Blick auf Transfermarkt.ch zeigt: Mit Dejan Sorgic, Marco Burch, Lorik Emini, Ardon Jashari, Lino Lang, Noah Rupp, Luca Jaquez, Nando Toggenburger, Leny Meyer, Severin Ottiger, Pascal Loretz, Thoma Monney und seit neustem Luuk Breedijk sind es 13 an der Zahl – wobei sechs davon zum fraglichen Zeitpunkt noch zu keinem Einsatz in der Super League kamen und somit keinen Einfluss auf obenstehende Wertung hatten. Zudem wurde Lino Lang unterdessen an Étoile Carouge verliehen, wie der FC Luzern am Donnerstag auf Anfrage bestätigte.

Dem FCL einzig das Wasser reichen kann in dieser Hinsicht nur der FCZ, dessen Kader aktuell ebenfalls 13 Spieler aus der eigenen Talentschmiede zählt.

Hat gute Laune: Ardon Jashari gehört zu den Luzerner Eigengewächsen, die regelmässig eingesetzt werden. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Auch beim Marktwert seiner Eigengewächse kann der FCL einmal mehr überzeugen: Dieser liegt gemäss Transfermarkt.ch derzeit bei 9,9 Millionen Euro, womit der FCL den zweiten Platz hinter YB (16,05 Millionen) belegt. Besonders auftrumpfen kann hier Marco Burch: Er ist mit 5 Millionen das wertvollste Talent. Gerade die Hälfte wert ist gemäss Transfermarkt Shootingstar Ardon Jashari – diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu geniessen.

Klar ist: Insgesamt haben die FCL-Talente 36 Tore erzielt. Das ist bei 283 Ligaspielen der absolute Spitzenwert – mehr Tore hat nur der FCB. Auf das Konto der Basler Talente gehen 43 Tore, dies aber verteilt auf 599 Spiele. Die meisten Liga-Einsätze hat dabei Routinier Dejan Sorgic, der zwischenzeitlich unter anderem für Thun und Auxerre auflief, bevor er zum FCL zurückkehrte. Er stand 180 Mal auf dem Platz. Auf ihn folgen Marco Burch und Lorik Emini mit 75 beziehungsweise 61 Einsätzen.

Wer gilt als Eigengewächs? Transfermarkt wertet alle Spieler als Eigengewächse, die in einer der Nachwuchsmannschaften (mindestens U17) des jeweiligen Vereins aktiv waren und aktuell im Profikader stehen.

Dass der FCL-Nachwuchs nicht nur in der Statistik, sondern auch auf dem Platz die Nase vorne hat, zeigt sich derweil in der Promotion League: Dort ist die FCL U21 mit 47 Punkten Spitzenreiter vor Étoile Carouge und Baden.

Bereits im Oktober erklärte FCL-Nachwuchschef Pius Kaspar, dass es für den FCL finanzielle Vorteile hat, auf eigene Junioren zu setzen. Ausserdem führe dies zur Identifikation der Fans mit der Mannschaft. Dabei würden der Staff der ersten Mannschaft, die Nachwuchsabteilung und die sportliche Leitung einen hervorragenden Austausch pflegen. Und: «Während andere Klubs vielleicht nur auf dem Papier auf eigene Junioren setzen, wird das Konzept bei uns gelebt.»

