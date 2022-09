Super League Beim FCL hadert man mit den Sperren für Schürpf und Simani im Vergleich zu YBs Garcia Wenn der FC Luzern am Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) im kapitalen Match beim Schlusslicht in Winterthur antritt, fehlen mit Pascal Schürpf und Denis Simani zwei wichtige Spieler. Trainer Mario Frick vergleicht die Vergehen seiner Leute mit dem folgenschweren Foul von Ulisses Garcia von YB gegen St. Gallens Fabian Schubert. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzten drei Meisterschaftsspiele des FC Luzern verliefen sportlich unterschiedlich. Trotzdem gab es bei allen drei Partien Nebenschauplätze, welche den Fokus vom Fussball nahmen und das Team von Mario Frick schwächten.

Angefangen bei der 1:4-Klatsche in St. Gallen, wo bei der Auswechslung von Samuele Campo der Spieler in der Frustration ausrastete – und schliesslich Goalietrainer Lorenzo Bucchi und Campo zumindest verbal aufeinander losgingen. Nach Spielschluss bemängelte Torhüter Marius Müller den Einsatz seiner Vorderleute. Dabei machte er eine homophobe Aussage, welche auch in sozialen Medien hohe Wellen schlug - und für die er von der Swiss Football League (SFL) mit 2000 Franken gebüsst wurde.

Beim 2:0-Heimsieg über Sion mussten Martin Frydek und Mohamed Dräger mit gelb-roten Karten vom Platz. Der tunesische WM-Fahrer Dräger warf dem Schiedsrichter mangelndes Fingerspitzengefühl vor und brachte dessen Leistung mit dem Zirkus in Verbindung. Dräger bekam wie zuvor schon Müller von der SFL eine Geldbusse von 2000 Franken aufgebrummt.

Pascal Schürpf muss nach einer roten Karte im Heimmatch gegen Sion das Spielfeld verlassen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. August 2022)

Zwei Platzverweise jeweils in der 96. Minute

In der 96. Minute des sehr hektischen Spiels gegen Sion wurde Pascal Schürpf nach Intervention des Video Assistant Referee (VAR) direkt mit der roten Karte vom Platz geschickt. Sein Vergehen gegen den Sittener Kevin Halabaku bekam die Taxierung Tätlichkeit.

Zwar verlief das Heimspiel gegen Servette, das der FCL am vergangenen Sonntag 0:2 verlor, bedeutend ruhiger als die Begegnungen gegen St. Gallen und Sion, allerdings erhielt trotzdem ein Luzerner in der 96. Minute die rote Karte: Denis Simani nach einem Foul als letzter Feldspieler gegen Servettes Dereck Kutesa. Wieder hatte sich der VAR eingeschaltet. Und wie schon bei Schürpf eine Woche zuvor wurde die gelbe Karte des Schiedsrichters zurückgenommen – und in eine rote Karte umgewandelt.

Denis Simani muss am letzten Sonntag nach einer Roten Karte im Heimspiel gegen Servette vom Rasen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 4. September 2022)

Taube SFL-Ohren für Schürpfs Erklärung

Während Denis Simani frustriert in der Kabine verschwand, hatte sich Pascal Schürpf nach der Partie über seinen direkten Platzverweis geäussert: «Schiedsrichter Alain Bieri und alle wissen, dass ich ein fairer Spieler bin. Klar sieht es unglücklich aus, als ich nach hinten gefallen war und wieder nach vorne jucken wollte, ist der Gegenspieler genau in meinen Fuss gelaufen. Im Video sieht es so aus, als ob ich ihm einen Kick gegeben hätte. Aber es bestand keine Absicht.»

Mit dieser Erklärung kam der Ex-Basler bei der SFL-Disziplinarkommission nicht weit. Einzig das vorangegangene Foul von Halabuka gegen ihn wurde strafmildernd beurteilt. Weil dieses Vergehen als Provokation taxiert wurde, bekam Schürpf statt vier lediglich drei Spielsperren.

Der FCL legte Rekurs gegen die Sanktion seines Spielers ein. Ohne Erfolg: Schürpf sass eine Sperre gegen Servette ab, er muss am Samstag in Winterthur zuschauen – und anschliessend im Cup in Bellinzona. Er wird die ganze Sperre absitzen müssen.

Luzern-Trainer Mario Frick hat Mühe, wenn er diese Strafe in Relation zum folgenschweren Foul vom letzten Sonntag nimmt:

«Wahnsinn, wenn ich das Horror-Foul von Ulisses Garcia gegen Fabian Schubert von St.Gallen sehe. Für mich stimmt das Strafmass nicht, wenn YB-Spieler Garcia dafür vier Spielsperren bekommt und Pascal Schürpf muss für sein Vergehen drei Spieltage zuschauen.»

Gemässs Auslegung der SFL handelt es sich bei der Aktion von Garcia gegen Schubert, der mit einem Schien- und Wadenbeinbruch mindestens ein halbes Jahr ausfällt, um ein grobes Foulspiel. Während bei Schürpf gemäss der Liga das schlimmere Vergehen einer Tätlichkeit vorliegt.

YBs Ulisses Garcia grätscht St. Gallens Fabian Schubert (beide auf dem Rasen liegend) am vergangenen Sonntag im Kybunpark nieder. Schubert erleidet einen Schien- und Wadenbeinbruch, er fällt mindestens sechs Monate aus. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St. Gallen, 4. September 2022)

Mit Neuzugang Beka oder Youngster Jaquez gegen Winterthur?

Für Frick ist besonders ärgerlich, dass ihm nicht nur der erfahrene Offensivspieler Schürpf in Winterthur gegen das Schlusslicht fehlt, sondern mit Denis Simani auch noch der Abwehrchef. Dieser muss zwei Spiele pausieren, weil er eine klare Torchance verhindert und eine gravierende Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen habe.

Frick hat noch nicht erklärt, ob er auf der Schützenwiese neben dem U21-Internationalen Marco Burch in der Innenverteidigung auf Neuzugang Ismajl Beka (22) oder Luca Jaquez (19) setzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen