FC Luzern: Bitteres Ende für Team – Trainer Mario Frick sieht Rot

Leider ist es so, dass nicht nur Sion sondern auch Luzern von den Schiedsrichtern benachteiligt werden. Bevorzugt werden dann meistens YB und Basel. Wenn ein Spieler am Dress vom Gegner gezogen wird, muss meiner Meinung nach Foul gepfiffen werden. So zum Beispiel beim Luzerner Stürmer, der dann beim Reklamieren noch eine Verwarnung riskiert. So machen Fussballspiele keinen Spass mehr.