SUPER LEAGUE Darum kassiert der FCL so viele Gegentore: Das sind die Luzerner Baustellen in der Defensive Die komplettierte Tabelle der Super League zeigt nach 21 Runden: Der FC Luzern schiesst die zweitmeisten Tore und bekommt die zweitmeisten Gegentreffer. Daniel Wyrsch 26.02.2021, 05.00 Uhr

Fabio Celestini stand nach dem 1:1-Unentschieden beim Tabellenletzten in Vaduz schützend vor seine Spieler. Der FCL-Trainer machte aufmerksam, dass sein Team in 21 Tagen sieben Partien absolviert hatte. Und Celestini sagte: «In fünf von sieben Spielen im neuen Jahr hat man ein gutes Luzern gesehen.» Zwei Niederlagen gab’s, aber auch drei Siege und zwei Unentschieden – wichtige elf Punkte.

Nicht immer ist es den Luzernern in Vaduz gelungen, den Ball wie in dieser Szene durch Stefan Knezevic ruhig von hinten heraus zu spielen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Vaduz, 24. Februar 2021)

Offensichtlich konnte der Coach mit dem späten Ausgleich der Liechtensteiner in der 93. Minute umgehen. Trotzdem dürfte er sich innerlich geärgert haben: Einmal mehr hatte der FC Luzern auch im Fürstentum die auf dem Tablett liegenden drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen können. Statt Siebter wäre der FCL vor dem herausfordernden Heimspiel am Sonntag gegen den klaren Ligaprimus YB nun Sechster – und hätte nach seinem letzten Nachholspiel mit 26 Zählern (statt effektiv 24) einen grossen Schritt mitten ins Mittelfeld der restlichen neun Mannschaften gemacht.

Zwei Siege in Folge erst einmal errungen

Zwei Vollerfolge hintereinander hat der FCL in dieser Saison erst einmal geschafft; im Spätherbst gewann er bei Servette (3:1) und doppelte wenige Tage später zu Hause gegen Sion (2:0) nach. Doch nach dem Last-Minute-Sieg am Sonntag in Lugano (3:2) verpasste die Celestini-Equipe in Vaduz erneut die Bestätigung.

Mit dem Abpfiff des letzten von drei Luzerner Nachholspielen haben alle zehn Teams 21 Spiele bestritten – die Tabelle ist damit endlich komplettiert. Sie zeigt: der FCL schiesst die zweitmeisten Tore (35) hinter Meister YB (38), bekommt auf der anderen Seite aber die zweitmeisten Gegentreffer (33). Nur Schlusslicht Vaduz kassierte (34) mehr. Die defensive Anfälligkeit stört Celestini massiv, obwohl er als Coach bekannt dafür ist, mit Risiko angreifen zu lassen, sagt er: «Ich gewinne lieber 1:0 als 5:4» – und enerviert sich über «zahlreiche einfache Gegentore».

Wir haben drei Baustellen beim FCL in der Defensive ausgemacht, diese befinden sich an den neuralgischen Punkten der Abwehr:

«Zwei starke Innenverteidiger sind das Fundament einer erfolgreichen Mannschaft», sagte schon Sir Alex Ferguson. Natürlich ist der FCL nicht Manchester United, sind die Luzerner Abwehrspieler nicht mit Rio Ferdinand und Nemanja Vidic zu vergleichen. Trotzdem gilt die Weisheit von Trainerlegende Ferguson für jede Liga.

Klar ist auch: Dem FCL fehlen überragende Innenverteidiger. Überraschenderweise ist Marco Burch gegenwärtig der zuverlässigste und beste aller Luzerner Abwehrleute. Dabei hat der 20-Jährige erst 13 Super-League-Partien absolviert, spielt nach langer Knieverletzung wieder.

Der Kreuzbandriss von Stefan Knezevic ist länger her, aber seither zeigt der 24-Jährige kaum mehr herausragende Leistungen. Lucas Alves sass mit der verheilten Rissquetschwunde in Vaduz auf der Bank, er ist zurück. Spannend zu beobachten, ob Celestini auch mal Alves und Burch im Zentrum verteidigen lässt.

Keinen Platz im Aufgebot erhielt Marco Bürki. Vor einem Jahr in Belgien bei Zulte Waregem für 200'000 Euro gekauft, steht er auf dem Abstellgleis.

Marco Bürki . Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 4. Februar 2021)

Routinier Christian Schwegler beisst sich in seiner 20. und letzten Profisaison so gut es geht durch. Celestini bevorzugt den bald 37-jährigen Rechtsverteidiger vor dem 14 Jahre jüngeren U21-Internationalen Silvan Sidler. «Wir wollen den Silvan aus dem Training auch im Match sehen», fordert Celestini von Sidler.

Silvan Sidler. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Februar 2021)

Links ist Martin Frydek vor Ashvin Balaruban gesetzt. Allerdings wirkte der Tscheche Frydek nach seinem Penaltyfoul und der roten Karte gegen St. Gallen in Vaduz verunsichert.

Einzig Marvin Schulz ist als Aufbauer vor der Abwehr unumstritten. Kampf herrscht um die zweite Sechserposition. Bessere Karten hat derzeit der neue Leihprofi Jordy Wehrmann. Der 21-Jährige aus Rotterdam ist ballgewandt und zweikampfstark, er macht selten Fehler.

Das gleichaltrige Eigengewächs Lorik Emini dagegen kam gegen Vaduz-Torschütze Di Giusto zu spät. Derzeit stagniert Emini. Alex Carbonell ist zurück, aber nur auf der Bank. Der Spanier gilt wie Bürki als Fehltransfer. Fehleranfällige Spieler kann sich der FC Luzern nicht leisten.