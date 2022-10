Super League Denkaufgabe für FCL-Coach Mario Frick vor dem Lugano-Spiel «auf der Allmend» Beim FC Luzern fallen beide Linksverteidiger verletzt aus, wenn die Mannschaft heute Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) zu Hause gegen Lugano antritt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Trainer Mario Frick feiert zusammen mit seinen Spielern das frühe 1:0 gegen St.Gallen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 19. Oktober 2022)

Der FC Luzern empfängt heute vor heimischer Kulisse den FC Lugano. Beim FCL aus der Zentralschweiz heisst es, er begrüsse die Fans «zum nächsten Flutlichtspiel auf der Allmend». Auch Trainer Mario Frick verwendet an der Medienkonferenz den Begriff «auf der Allmend». Darauf angesprochen, antwortet er:

«Das Gebiet, wo unser Stadion steht, heisst so.»

Der Liechtensteiner hat natürlich Recht, die Swisspor-Arena steht auf der Allmend, dort wo jeden Frühling die Luga stattfindet und traditionell im Sommer der Circus Knie gastiert. Die versteckte Botschaft des FCL, seines Coaches und vielen Fans ist klar: Sie alle möchten, dass Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg möglichst bald zur Besinnung kommt, sein Machtspiel gegen Präsident Stefan Wolf, Sportchef Remo Meyer und den Verwaltungsrat aufhört. Am Besten vor der GV der Holding am 3. November.

Aus Sorge ist im Moment den meisten mit blau-weissem Herzen die Lust vergangen, das Stadion mit Swisspor-Arena zu bezeichnen. Zu gross ist der Unmut gegen Swisspor-Patron Alpstaeg, der immer noch nicht begründet hat, was ihm konkret an der Arbeit von Wolf und Meyer missfällt.

Bereits drei Wochen sind seit dem Interview des FCL-Mehrheitsaktionärs im «Sonntags-Blick» vergangen. Alpstaeg desavouierte dabei die früheren Profispieler des Vereins – und zählte sie in ihren Funktionen als Klubchef und sportlicher Verantwortlicher an.

Bereits eine ausverkaufte Arena voll Fans unterstützt Protestkampagne

An der Luzerner Arena hängt seit Mittwoch und dem Heimspiel gegen St.Gallen (3:3) ein Transparent mit der Aufschrift «Zäme meh als 52 Prozent». Es wird damit auf die Protestaktion gegen Alpstaeg, der 52 Prozent der Holding-Aktien besitzt, aufmerksam gemacht. Bis gestern Freitagabend haben über 16'000 Personen ihre Stimme abgegeben. Eine Zahl mit Symbolcharakter, denn die im Sommer 2011 eröffnete Swisspor-Arena bietet so vielen Fans Platz.

FCL-Goalie Marius Müller, der seit dreieinhalb Jahren für das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild spielt, hat sich auf Instagram als Sympathisant der Forderungen geoutet. Sie lauten Abkehr vom Mehrheitsaktionär-Modell, Festhalten am aktuellen Verwaltungsrat und Mitspracherecht für Fans. Was sagt Trainer Mario Frick dazu: «Jeder Spieler kann seine Meinung äussern, nur wenn der Klub das nicht möchte, wäre es ein Problem.»

Frick selber hält sich aber wie der Rest der Mannschaft und des Staffs zurück:

«Ich möchte nicht, dass wir Energie verlieren. Wir müssen uns auf unseren Job konzentrieren.»

Seit Alpstaeg den Machtkampf gegen seinen eigenen Verein am 2. Oktober lanciert hat, holte die Profi-Mannschaft in der Super League in vier Spielen nur zwei Zähler. Frick sagt zu dieser schwierigen Phase:

«Die Leistungen stimmen, aber die Punkte fehlen. Das ärgert mich sehr.»

Gegen Lugano müsse er eine Mannschaft auf den Platz schicken, welche die drei Punkte in Luzern behalte. Letztmals einen Vollerfolg feierte der FCL am 10. September in Winterthur, gegen den Aufsteiger gab es einen 6:0-Sieg. Seither haben die Zürcher in vier Spielen zehn Punkte geholt, sie liegen als Neuntplatzierte nur einen Zähler (12) hinter Luzern (13). Das Team von Bruno Berner hat jedoch ein Spiel mehr absolviert als Fricks Mannschaft.

Wer ersetzt Frydek und Leny Meyer?

Eine Denkaufgabe bekommt der FCL-Coach vor dem Vergleich mit dem fünftplatzierten FC Lugano (16 Punkte): Da die verletzten Linksverteidiger Martin Frydek und Leny Meyer wohl beide bis zur Winterpause ausfallen, muss er auf dieser Position einen valablen Ersatz finden. Am ehesten könnte dort Pius Dorn verteidigen. Das würde aber Umstellungen auf der rechten Seite bedingen.

Frick verlangt von seinen Leuten: «Das Team muss für unsere Fans laufen und kämpfen.» Wenn die taktischen Dinge dazukommen, «siegen wir». Heute soll der vierte Saisonsieg endlich Tatsache werden.

