super league Der Rasen ist bereit für das erste FCL-Heimspiel: Neuer Teppich soll die Spielkultur fördern Der FC Luzern feiert am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholmatch gegen GC seine Rasen-Premiere. Das neue Terrain zeigt bereits einen positiven Effekt. Daniel Wyrsch 10.08.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Profis standen am vergangenen Samstag zum ersten Mal auf dem neuen Rasenteppich in der Swisspor-Arena. Das Abschlusstraining vor dem Auswärtsmatch vom Sonntag in Lugano (2:1-Sieg) fand statt. Am Dienstagnachmittag absolvierte die Mannschaft auch die letzte Einheit vor dem Nachholspiel vom Mittwochabend gegen die Grasshoppers im Stadion. FCL-Trainer Mario Frick bestätigt:

«Der Rasen ist parat. Die Spieler freuen sich, sofort wurde deutlich, dass die Spielfreude bei den Profis gefördert wird durchs gute Terrain.»

Perfekte Bedingungen: Der neue Rasen in der Swisspor-Arena. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. August 2022)

Wie wichtig ist eine gepflegte Unterlage für eine Mannschaft? Frick erklärt es so, wie es im Fussball ist: «Es kommt immer darauf an, was für eine Spielanlage man hat. Will ein Team Fussball spielen, ist der Rasen sehr wichtig. Steht eine Mannschaft defensiv und will das Spiel zerstören, dann ist eine schnelle und ebene Unterlage eher kontraproduktiv.»

Topfittes, laufstarkes Team hat spielerisch noch Defizite

Beim FCL lautet die Devise nach der sehr schwierigen letzten Saison mit dem auf den letzten Drücker geholten Klassenerhalt, dass die Spielkultur wieder mehr Gewicht bekommt. Frick erklärt:

«Wir sind natürlich froh, haben wir einen guten Platz, um die Kombinationen so auszuspielen, wie ich es gern hätte.»

Allerdings ist der Coach noch längst nicht zufrieden, wenn es ums kreative Spiel seiner Schützlinge geht. «Wir zeigten in Lugano nur Ansätze, ich wünsche mir schon noch deutliche Verbesserungen, möchte aber jetzt nicht ins Detail gehen.»

Die Leitwölfe Müller und Simani lassen sich nichts gefallen

Erfüllt hat sein Team jedoch in Sachen Punkteausbeute: Vier Zähler aus zwei Partien sind gerade für den zuletzt oft startschwachen FCL ein sehr erfreulicher Anfang. In Sachen Laufbereitschaft und Kampfkraft überzeugen die Innerschweizer.

Ebenso ist die Giftigkeit bei den Führungskräften vorhanden, wie ein kurzes und heftiges Aufeinandertreffen von Marius Müller und Denis Simani gegen Lugano-Stürmer Zan Celar am Sonntag gezeigt hat.

Der FCL wird auch für das ungeschlagene GC ein unangenehmer Gegner. Egal, ob der Rasen ein Teppich ist oder nicht.

Senkungen machten Erneuerungsarbeiten für 800'000 Franken nötig

Die Terrainsanierung hatte übrigens einen Tag nach dem Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen begonnen. Am 30. Mai fuhren die Bagger auf. Die Gesamtkosten der Arbeiten belaufen sich auf 800'000 Franken. FCL-Präsident Stefan Wolf erklärte im Juni unserer Zeitung:

«Etwas mehr als die Hälfte davon sind Garantiearbeiten, ein wesentlicher Teil wird von der Stadion Luzern AG finanziert und der Rest wird von der Swisspor-Arena Events AG aus dem Erneuerungsfonds bezahlt.»

Selbstverständlich ist der neue Rasen, der vom Unternehmen Sportrasen Architektur in Hedingen ZH beschafft wurde, nur ein Teil der hohen Ausgaben. Nötig war die Terrainsanierung, «weil sich das gesamte Spielfeld der Swisspor-Arena seit der Eröffnung vor elf Jahren an einigen Stellen bis zu 25 Zentimeter gesenkt hatte», erklärte Wolf.

An einigen Stellen lag die Rasenoberfläche um ebendiese 25 Zentimeter tiefer als an anderen Stellen. Infolgedessen hatte sich auch die Rasenheizung an einigen Stellen gesenkt. Zu den Bodensenkungen ist es aufgrund der geologischen Verhältnisse auf der Allmend im weichen Moorgebiet gekommen.

Die Rasenheizung wurde komplett ersetzt und neu verlegt. Gemäss Wolf ist sie nun etwas weniger tief eingelegt als vorher. Neu kann nur ein Teil davon eingeschaltet werden, womit der FCL 60 bis 80 Prozent Energiekosten bei der Rasenheizung einspart. Zudem wurde auch der Kunstrasen, welcher das Spielfeld umrandet, neu verlegt. «Dieser war nach insgesamt über elf Jahren ebenfalls total abgenützt und musste ersetzt werden», so der Klubchef.

Der Rahmen wird heute mit über 10'000 Fans stimmen

Stefan Wolf kehrt am Mittwoch zurück aus den Kurzferien, er wird mit den erwartet über 10'000 Zuschauern beim ersten Heimspiel der Saison im Stadion sein. Frick weiss:

«Wir legten eine sehr gute Basis – gerade mit dem Nervenkitzel am Saisonende. Der Start in die neue Saison ist gelungen und den Fans machen unsere Spiele Spass.»

Das zeigt sich bei den Publikumszahlen, der Schnitt ist auf 10'575 angestiegen. Und der FCL hat bisher 1000 Saisonabos (total 6600) mehr verkauft als im Vorjahr.

