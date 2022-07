Super League Die neue Saison beginnt: Hält das FCL-Supertalent Ardon Jashari dem Druck stand? Gute Testspiele-Resultate hin oder her, jetzt gilt es ernst: Der FCL startet am Samstag (18 Uhr, Letzigrund) gegen den FC Zürich in die neue Saison. Turi Bucher Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Wird am nächsten Samstag erst 20-jährig: FCL-Talent Ardon Jashari. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Für den heutigen FCL-Gegner FC Zürich hat das neue Fussballjahr nicht gut begonnen. Da ist einerseits das verunglückte Super-League-Duell gegen die Young Boys, das 0:4 verloren ging. Und andererseits die 2:3-Auswärtsniederlage in der Champions-League-Qualifikation in Aserbaidschan gegen Karabach. Die FCZ-Niederlagen sind nicht wirklich ein Vorteil für den FC Luzern: Der Schweizer Meister möchte, ja muss im Letzigrund (18 Uhr) seinen ersten Ernstkampfsieg unter dem neuen Trainer Franco Foda landen.

FCL-Trainer Mario Frick, dessen Vertrag vorzeitig verlängert wurde und der heute über sämtliche Profis im Spielerkader verfügen kann, sagt voller Überzeugung: «Wir fahren nach Zürich, um zu gewinnen.» Auch FCL-Sportchef Remo Meyer ist zuversichtlich, dass seinem Team ein guter Saisonstart gelingt:

«Wir werden gegen den FCZ mit Mut und Selbstvertrauen antreten.»

Die Augen sind auf Talent Jashari gerichtet

Die Luzerner Zuversicht ist durch die «tollen letzten sechs Monate» gestützt, aber auch durch die Auftritte der Mannschaft in den Vorbereitungsspielen und dort insbesondere der neu zum FCL transferierten Spieler. Coach Frick weist daraufhin, dass Luzern aufgrund des unregelmässigen Spielplans nach drei Runden erst mit einer Partie dastehen, mit ebenjenem Spiel gegen den FCZ, und darum im sportlich ungünstigen Fall in der Tabelle bereits einen Rückstand gegenüber dem einen oder anderen Kontrahenten ­aufweisen wird. Das macht die heutige Startpartie im Letzigrund gegen den Meister umso wichtiger.

Falls Ex-Bundesligaprofi Christian Gentner beim FCL nicht von Beginn weg spielt, wird Ardon Jashari erstmals in einem FCL-Ernstkampf als Captain die Mannschaft aufs Feld führen. Der Chamer Jashari wird in einer Woche erst 20-jährig. Ist er dieser Bürde ­gewachsen? Hält er dem Druck stand? Und wieso ist Verteidiger Marco Burch nicht mehr Vizecaptain hinter Gentner? Frick sagt: «Es war ein wichtiges halbes Jahr für Marco als Captain. Aber er hat dieses Amt manchmal auch als Bürde wahrgenommen.» Jashari soll, so Frick, mit dem (Vize-)Captainamt einen weiteren Schritt nach vorne tun und noch mehr Verantwortung übernehmen.

«Ich glaube, dass diese Rolle Ardon zusätzlich ­pushen wird.»

In Zusammenhang mit ­Jashari gab in den letzten Tagen nicht nur das Captainamt zu reden. Das FCL-Supertalent, das bis zur Winterpause noch mit der U21-Mannschaft in der 1. Liga spielte, verlängerte kürzlich seinen Vertrag bis 2026, was gleichbedeutend mit einer Lohnerhöhung war. Dass Jasharis Jahresgehalt, wie von unserer Zeitung angedeutet, rund 300'000 Franken betragen soll, bestreitet FCL-Präsident Stefan Wolf allerdings. «Normaler­weise kommentiere ich solche Zahlen in der Öffentlichkeit gar nicht. Hier muss ich es tun. Ardon Jashari verdient seit der Vertragsverlängerung beim FCL mehr, aber sicher nicht 300'000 Franken pro Saison.»

Der FCL wird nach dem heutigen Match die spielfreie Zeit bis zur nächsten Partie (Sonntag, 7. August, auswärts in Lu­gano) allenfalls mit einem weiteren Testspiel überbrücken.

