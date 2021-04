Matchbericht Die scheinbar Unbelehrbaren des FCL verteilen auch zu Ostern Geschenke Der FC Luzern rückt mit dem dritten sieglosen Spiel hintereinander näher an die Abstiegszone: Beim aktuell Tabellenzweiten FC Lausanne-Sport verlieren die Innerschweizer 1:2 – Lucas Da Cunha trifft für die Gastgeber doppelt. Daniel Wyrsch aus Lausanne 04.04.2021, 10.05 Uhr

Lausannes Japaner Toichi Suzuki (weisses Dress) überläuft die Luzerner Simon Grether (Mitte), Stefan Knezevic (rechts) und Samuel Alabi.



Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Lausanne, 3. April 2021)

FCL-Sportchef Remo Meyer machte in Lausanne bereits zur Pause eine saure Miene – das konnte man trotz Maske unschwer erkennen. Erst kürzlich hatte der 40-jährige Ex-Verteidiger in einem längeren Interview im Klub-Radio gefordert: «Wir müssen die viel zu vielen Gegentore reduzieren.» Trainer Fabio Celestini hatte die 14-tägige Länderspielpause genutzt, um mit den Spielern die defensive Organisation zu verbessern. Doch auf dem Kunstrasen im Stade de la Tuilière wurden die Luzerner nach einer überlegen geführten ersten halben Stunde innerhalb von zehn Minuten zweimal kalt erwischt. Das Team scheint hinsichtlich kompaktes Abwehrverhalten unbelehrbar zu sein.

In der 31. Minute passte Noah Loosli auf Lucas Da Cunha, der ausgeliehene Linksfuss aus Nizza zog aus 25 Metern ab und traf unhaltbar zum 1:0 der Waadtländer. FCL-Coach Celestini stellte nach dem Match fest: «Lausanne erzielte mit seiner ersten Chance die Führung.» Allerdings hatte Startelf-Debütant Samuel Alabi nicht aufgepasst, der 20-jährige Offensivmann aus Ghana liess Da Cunha bei der Schussabgabe zu viel Platz.

Nach dem Schock über das plötzliche 0:1 die Ordnung verloren

Luzern-Abwehrchef Stefan Knezevic erklärte später: «Wir waren durch den 0:1-Rückstand geschockt, gaben das Spiel zehn Minuten lang aus der Hand.» Loosli hätte in der 38. Minute mittels Kopfball beinahe das 2:0 der Gastgeber erzielt, doch der aufmerksame Filip Ugrinic wehrte auf der Torlinie ab. 100 Sekunden später lag der FCL dennoch mit zwei Toren im Hintertreffen: Der für den verletzten U21-Internationalen Silvan Sidler hinten rechts verteidigende Simon Grether verlor den Ball an der Seitenlinie an Toichi Suzuki. Der Japaner spielte mit Da Cunha Doppelpass, während Grether den Assist von Suzuki nicht verhindern konnte. Für den 19-jährigen französisch-portugiesischen Doppelbürger Da Cunha war es ein leichtes Spiel zum 2:0 (40.) nachzudoppeln.

Wie schon in der vorangegangenen beiden Spielen in Basel (1:4) und zu Hause gegen Sion (1:1) verteilte der FCL wieder Geschenke. Konnte man beim ersten Gegentreffer noch von einem Sonntagsschuss sprechen, war das zweite Tor eine grosszügig offerierte Chance, welche die Waadtländer dankend annahmen. Knezevic stellte fest: «Beim 0:2 waren wir zu passiv, da sind wir nicht 100 Prozent dazwischen gegangen, haben die Lausanner spielen lassen.»

Dem Gegner leichte Treffer ermöglicht wie zuletzt in Basel und gegen Sion

Das verfrühte Ostergeschenk von Simon Grether und der Hintermannschaft ist vergleichbar mit dem eklatanten Abwehrfehler von Ibrahima Ndiaye in Basel zum 0:1 von Raoul Petretta. Noch gravierender war vor 14 Tagen Martin Frydeks Flanke in den eigenen Sechzehner auf Anton Grgic, der Sion in der Swisspor-Arena 1:0 in Führung gebracht hatte.

Gegen die Walliser glichen die Innerschweizer immerhin noch zum 1:1-Endstand aus. Beim FCB war der FCL – das Team mit den meisten Gegentoren der Liga – am Ende 1:4 untergegangen. Am Samstag reichte es in Lausanne nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer des eingewechselten Ibrahima Ndiaye. Der Senegalese köpfelte in der 71. Minute eine Massflanke von Louis Schaub mit den Haarspitzen an Lausanne-Keeper Mory Diaw vorbei ins Netz.

Fehlende Pass- und Abschlussgenauigkeit

Diaw musste in diesem Match nicht oft eingreifen. Die Innerschweizer hatten zwar 17 Torschüsse in der Spielstatistik, aber nur deren vier kamen aufs Gehäuse des Gastgebers. Lausanne gab zehn Schüsse ab, vier kamen aufs Tor. Die zwei Abschlüsse von Da Cunha gingen rein und zählten. FCL-Coach Celestini musste nach der zweiten 1:2-Niederlage dieser Saison in Lausanne nicht nur feststellen, dass sein Team immer wieder sehr einfache Gegentreffer kassiert, sondern auch einen Rückfall im Abschluss konstatieren: «In manchen Spielen erzielten wir eine offensive Effizienz, in diesem Match gegen Lausanne war das nicht der Fall. Auf den letzten 30 Metern sind wir nicht effizient genug.» Man muss auch sehen: Celestinis Equipe mangelt es derzeit generell an Pass- und Schusspräzision.

Die vergebenen Chancen von Pascal Schürpf (12./47./74.) sind die eine Sache. Allerdings hätte es für Luzern noch schlimmer kommen können, wenn Schiedsrichter Urs Schnyder kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit nicht für Marius Müller gepfiffen hätte. Der FCL-Goalie liess sich von Hicham Mahou den Ball wegschnappen, anschliessend flog Müller nach einer Berührung mit Mahou im hohen Bogen durch den Strafraum. Das 0:3 wäre ein besonders grosses Osterei gewesen. Die mindestens bis zu den Partien vom Sonntagnachmittag zweitplatzierten Waadtländer wurden sonst schon reichlich von den Gästen beschenkt.

Nach der elften Niederlage rückt die Abstiegsgefahr wieder näher

Der FC Luzern rutschte nach der elften Saisonniederlage (plus je acht Siegen und acht Unentschieden) in total 27 Runden mit 32 Punkten auf Platz 8. Die Abstiegszone ist nicht fern. Auf Sion (9.) und Vaduz (10.) haben die Innerschweizer nur je sechs Zähler Vorsprung. Sion spielt am Sonntag zu Hause gegen Leader YB, Schlusslicht Vaduz muss zum kriselnden FC Basel. Die Stirn von FCL-Sportchef Meyer dürfte im Hinblick auf das letzte Viertel der Saison noch ein, zwei Sorgenfalten dazu bekommen haben.

Am nächsten Samstag (20.30 Uhr) folgt das Heimspiel gegen Basel. Der kriselnde FCB ist für den FCL kein Aufbaugegner, das Gegenteil ist in dieser Spielzeit der Fall: Alle drei Direktduelle haben die Basler gegen die Luzerner gewonnen.