Super League Die wundersame Metamorphose: Der FC Luzern erkämpft sich gegen den FC Basel ein Unentschieden Haben die Krisengespräche den FC Luzern verwandelt? Das 1:1 beim Leader in Basel ist mehr als verdient. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Was ist innerhalb von einer Woche mit dem FC Luzern passiert? Statt einem blutleeren, emotionslosen Auftritt wie acht Tage zuvor bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Lugano, steht in Basel eine Mannschaft auf dem Feld, die diese Bezeichnung verdient. Captain Dejan Sorgic setzte im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Zeichen, der Stürmer ging in die Zweikämpfe, fightete um jeden Ball, egal, ob dieser 70 oder 80 Meter vom eigenen Tor entfernt war. Seine Mitspieler zogen mit, der FCL zeigte exemplarisch, wie die Teamsportart Fussball funktioniert.

Filip Ugrinic (links) und Holger Badstuber verfolgen den Basler Sebastiano Esposito. Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus (Basel, 3. Oktober 2021)

Fabio Celestini hatte seine Profis hervorragend eingestellt. Der 45-jährige Coach, der bekannt ist für seinen risikovollen Offensivstil, liess seine Schützlinge im Kollektiv das eigene Tor verteidigen. So war schnell einmal klar, dass die Gäste nicht befürchten musste, mit einer Kanterniederlage nach Hause zu fahren. Für Celestini ein nicht zu unterschätzender Fakt, war doch der FCL-Cupsiegertrainer nur etwas mehr als vier Monate nach dem Triumph von Bern von einem Teil der Medien bereits angezählt worden. Nicht grundlos, muss man einräumen, da er mit seiner Equipe aus den ersten acht Ligaspielen nur vier Punkte geholt hatte.

Marvin Schulz bringt seine PS auf den Platz

Im Vergleich zur Niederlage gegen Lugano verzichtete Celestini nicht mehr auf Marvin Schulz in der Startformation. Der 26-jährige Deutsche dankte ihm die Nominierung mit einer auffälligen Leistung auf der rechten Abwehrseite. Schulz kann kicken, er hat auch einen grossen Hubraum, darunter steckt eine Menge PS, die der Ex-Bundesliga-Spieler auf den Rasen des St.-Jakob-Parks brachte. Aber natürlich ist der polyvalent einsetzbare Profi mehr als nur ein Verteidiger.

Aktivposten: Marvin Schulz. Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus (Basel, 3. Oktober 2021)

In der 41. Minute setzte der FCL ausgehend von einem gewonnenen Zweikampf von Schulz gegen Wouter Burger einen ersten Nadelstich: Der Ex-Basel-Regisseur Samuele Campo bekam die Kugel, er spielte einen Zuckerpass auf Filip Ugrinic. Dessen Schuss parierte Heinz Lindner, es kam zum Eckball, den Ugrinic präzise trat, Innenverteidiger Marco Burch war mit dem Kopf zur Stelle. Aber selbst dieser platzierte und harte Abschluss kratzte der Österreicher Lindner aus der hohen Torecke.

FCB-Torhüter Heinz Lindner sammelt fleissig Flugmeilen. Hier rettet für einmal die Latte. Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus (Basel, 3. Oktober 2021)

Selbstverständlich hatten die Basler auch ihre Chancen, doch die Luzerner verteidigten derart solidarisch, dass sie immer wieder einen Gegentreffer zu verhindern wussten. Der FCL trat wie verwandelt auf. Was hatte zu dieser wundersamen Metamorphose geführt? Waren es die Aussprachen während der vergangenen Tage? Celestini antwortete: «Gespräche sind Gespräche. Fussball auf dem Platz ist etwas anderes, dafür sind die Spieler verantwortlich. Das zeigte sich auch nach dem 0:1-Rückstand, da sah ich meine Spieler, sie sagten zueinander, dass sie so nicht verlieren wollen. Ich kann meiner Mannschaft nur gratulieren, ich bin sehr stolz, mit welcher Einstellung sie hier in Basel aufgetreten ist.»

Trainer Fabio Celestini und Captain Dejan Sorgic klatschen ab. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Der aus Kriens stammende FCB-Captain Valentin Stocker schoss seine Farben in der 68. Minute mit seinem ersten Saisontor 1:0 in Führung. Nach dem Match zeigte sich der Innerschweizer objektiv in der Einschätzung:

«Wir konnten froh sein, dass wir die Partie nicht noch verloren haben. Luzern hatte die besseren Chancen zum Sieg.»

Mit dieser Meinung lag Stocker richtig: Jordy Wehrmann hatte mit einem Weitschuss in der 62. Minute nur die Latte getroffen, 16 Minuten später schlenzte der 22-jährige Holländer den Ball aber in die hohe Torecke zum 1:1, nachdem er die Kugel dem eingewechselten Michael Lang abgenommen hatte. Den Siegtreffer auf dem Fuss hatte Ugrinic in der 82. Minute: Nach einem tollen Zuspiel von Silvan Sidler scheiterte er wiederum an Lindner. Das Spiel endete 1:1. Für Luzern ist das Remis mehr als nur ein Punkt. Allerdings nur, wenn das Team so weitermacht. «Wir gehen mit einem guten Gefühl nach Hause», stellte Celestini fest – und fügte hinzu: «Ich hoffe, wir werden die restlichen Spiele der Vorrunde mit dieser Mentalität bestreiten.»

Varol Tasar, Jordy Wehrmann, Holger Badstuber und Silvan Sidler jubeln nach dem Tor zum 1:1. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Das erste Saisonviertel bleibt eine grosse Enttäuschung

Das erste Saisonviertel ging mit dem 1:1 von Basel zu Ende. Für den Cupsieger FCL waren diese neun Partien insgesamt eine enorme Enttäuschung: Sieglos und mit nur fünf Zählern auf dem Konto, ist die Celestini-Mannschaft immer noch Vorletzter (9.). Jedoch gibt der Verlauf dieser 9. Runde und vor der Nati-Pause dem FCL Mut: Die Mitstreiter unten in der Tabelle verloren alle: Lausanne (10. Platz/4 Punkte) mit 0:2 in Lugano, St. Gallen (8./6) mit 2:5 bei GC, Sion (7./9) mit 2:6 beim FC Zürich – und sogar Servette (6./12) kam gegen den neuen Leader YB mit 0:6 unter die Räder.