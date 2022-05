Super League Eine Erlösung – und neue Hoffnung: Der FC Luzern liebäugelt wieder mit dem rettenden Platz 8 Der FCL besiegt Schlusslicht Lausanne mit 3:0. Nun liegen die Luzerner nur noch vier Punkte hinter dem FC Sion. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.05.2022, 22.05 Uhr

Ardon Jashari schoss den FC Luzern in der 54. Minute mit dem Innenrist seines linken Fusses technisch perfekt 2:0 in Führung. In diesem Kellerduell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht aus Lausanne war der Treffer die Erlösung für die gastgebenden Luzerner. Zwar gaben die Gäste aus dem Waadtland noch nicht auf, aber die kleine Hoffnung auf den Sieg schwand.

Ardon Jashari (rechts) jubelt mit Samuele Campo über das 2:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Filip Ugrinic verwertete in der 76. Minute den Foulpenalty, den er selbst zugesprochen erhalten hatte. Die Nummer 19 des FCL behielt die Nerven trotz seines im Cup-Halbfinal in Lugano gescheiterten Versuchs im Elfmeterschiessen. Das 3:0 bedeutete den Endstand. Bitter für den FC Lausanne-Sport, der vier Spiele vor Saisonende mit zehn Punkten Rückstand auf den FCL so gut wie sicher abgestiegen ist.

Hicham Mahou: Schuld am 1:0 – und Gelb-Rot

«Wir brauchen ein Fussballwunder, um nach den Niederlagen gegen Luzern und GC doch noch vom direkten Abstiegsplatz wegzukommen», sagte Lausanne-Captain Stjepan Kukuruzovic nach dem Match. Ihn ärgerte vor allem das 0:1: «Der Flankenball war lange in der Luft, wir hätten in dieser Situation besser verteidigen müssen.»

Die Kritk von Kukuruzovic galt Hicham Mahou, welcher Luzern-Captain Marco Burch bei der weiten Flanke von Mohamed Dräger aus den Augen verloren hatte. Doch das war nicht der einzige Fehler des Linksaussen Mahou: Der 22-jährige Franzose musste in der 74. Minute mit Gelb-Roter Karte vom Feld, nachdem er Ugrinic im Strafraum gefoult hatte.

Schiedsrichter Luca Cibelli zeigt Hicham Mahou die Rote Karte. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE

Erst die Intervention des Video Assistant Referee (VAR) brachte Schiedsrichter Luca Cibelli dazu, sich die Szene nochmals am Bildschirm anzuschauen. Er entschied auf Elfmeter und verwarnte den Lausanner zum zweiten Mal. Wie erwähnt traf Ugrinic zum 3:0 – und Lausanne musste die restlichen 20 Minuten inklusive Nachspielzeit mit einem Mann weniger auskommen.

Frick unzufrieden mit erster Halbzeit und der Effizienz

In dieser Schlussphase nützten die Luzerner ihre numerische Überlegenheit nicht aus, um weitere Treffer zu erzielen. «Wir hätten vier oder fünf Tore schiessen können», stellte FCL-Coach Mario Frick zu Recht fest. Auf die Frage eines Reporters, der wissen wollte, warum seine Stürmer trotz besten Gelegenheiten nicht nachlegten, antwortete Frick diplomatisch:

«Ich muss die Szenen nochmals anschauen.»

Der Liechtensteiner schmunzelte dabei, nach dem wichtigen sechsten Vollerfolg der Saison konnte er für einmal nachsichtig mit seinen ineffizienten Angreifern sein. Allen voran mit dem eingewechselten Nikola Cumic, der in der 88. Minute von der Mittellinie alleine auf das Tor von Lausanne-Keeper Thomas Castella stürmte, den Ball jedoch neben den Pfosten setzte. «Ich hätte Cumic den Treffer gegönnt, weil er immer sehr viel investiert», sagte Frick.

Engagierter Mario Frick an der Seitenlinie Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE

Auch mit der ersten Halbzeit war der Trainer unzufrieden: «Es war mächtig Dampf im Kessel. Solche Spiele gibt es, wenn es um alles geht, können die Beine schwer werden.» Frick sprach die sichtbare Nervosität in seinem Team an, die zu vielen Fehlern im Spielaufbau führte. Lausanne hätte den FCL kurz vor dem Seitenwechsel beinahe mit dem 1:1 durch Rodrigo Polleros Kopfball bestraft, Goalie Marius Müller parierte aber reflexstark.

Nach dem erlösenden 3:0-Sieg rechnet Mario Frick bereits vor, wie es für sein Team weitergehen soll: «Nächsten Sonntag zu Hause Servette besiegen, anschliessend kommt es dann in Sion zum Endspiel.» Die Walliser, die derzeit auf dem vor dem Abstieg rettenden Platz 8 stehen, haben nach der Niederlage gegen YB nur noch vier Punkte Vorsprung auf Luzern. Der FC Luzern könnte der Barrage doch noch entgehen, dafür müsste er Sion auf- und überholen.

Jashari freut sich über Torpremiere Für den 19-jährigen Mittelfeldspieler Ardon Jashari wird das Spiel gegen Lausanne in spezieller Erinnerung bleiben: In seinem 15. Super-League-Match gelang dem Baarer mit Wurzeln in Nordmazedonien sein erstes Tor. «Das ist ein unbeschreibliches Gefühl», sagte er nach dem Premierentreffer. Mit dem 2:0 sorgte Jashari bei seinem Team für viel Aufwind, Schlusslicht Lausanne dagegen verlor den Mut. FCL-Trainer Mario Frick hatte während der ersten Halbzeit an der Seitenlinie gelitten. «Das war wohl sichtbar für alle», bestätigte er ehrlich. In der Halbzeitpause hätten sie klar angesprochen, «dass wir zu wenig aggressiv und läuferisch mangelhaft agierten. Glück und Goalie Marius Müller verhinderten, dass wir nicht mit einem 1:1 in die Kabine gehen mussten.» Die Steigerung im zweiten Durchgang stellte Frick mehrheitlich zufrieden: «Die Körpersprache und unsere Laufbereitschaft wurden besser, wir legten mehr Entschlossenheit an den Tag.» Trotz erneut zu vielen ausgelassen Chancen zog Frick folgendes Fazit: «Hauptsache, wir haben unseren Auftrag erfüllt und diesen wichtigen Sieg errungen.» Das 3:0 über Lausanne ist der sechste Vollerfolg (der fünfte unter Frick) in 32 Partien dieser Saison. Erst zum vierten Mal beendeten Torhüter Marius Müller und seine Vorderleute eine Partie ohne Gegentor. FCL-Verwaltungsrat Laurent Prince, früher Nachwuchschef im Klub, stellte stolz fest: «Mit Marco Burch, Ardon Jashari und Filip Ugrinic schossen drei Eigengewächse den FCL zum Sieg.» (dw)

