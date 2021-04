Super League

Es braucht ein «Spiel ohne Gegentor»: Der FC Luzern will gegen Basel die Negativbilanz korrigieren

Der FC Luzern hat diese Saison dreimal gegen den FC Basel verloren. Am Samstagabend (20.30) soll ein Erfolgserlebnis her. Trainer Fabio Celestini will, dass sein Team ohne Gegentor bleibt.