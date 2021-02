Super League Ex-FCL-Coach Gerardo Seoane vor Wechsel in die Bundesliga – er wird vorläufig das letzte Mal als Trainer in Luzern zu Gast sein Trainer Gerardo Seoane ist begehrt in der Bundesliga: Mit Leverkusen-Bezwinger YB gastiert er am Sonntag (16.00) beim Ex-Klub FC Luzern. Daniel Wyrsch 27.02.2021, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini (links) und YB-Coach Gerardo Seoane vor dem Ligaspiel zwischen Luzern und den Young Boys vor etwas mehr als einem Jahr. Damals siegte das Heimteam in der Swisspor-Arena mit 2:0. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 1. Februar 2020)

Der in Rothenburg aufgewachsene Gerardo Seoane durchlebt eine Hochphase seiner Trainerkarriere. In der Liga hat er mit den Young Boys zuletzt sechs Spiele in Folge gewonnen. Die Tabelle führen die Berner mit 18 Punkten Vorsprung auf Basel an. Dazu hat Seoanes Team am Donnerstag das Bundesliga-Spitzenteam Bayer Leverkusen in der Europa League eliminiert – notabene mit dem Gesamtskore von 6:3 (4:3, 2:0). Der 42-jährige Luzerner mit spanischen Wurzeln sagt:

«Wir freuen uns sehr über die beiden Siege gegen Leverkusen und die Qualifikation für die Achtelfinals. Das ist für YB ein grossartiger Erfolg, der im In- und Ausland grosses Echo ausgelöst hat.»

Der Moment für diesen YB-Coup hätte aus Sicht von Seoane nicht besser gewählt werden können. Der Name des langjährigen Nachwuchstrainers des FC Luzern ist seit dem angekündigten Wechsel von Gladbach-Trainer Marco Rose zu Dortmund in Deutschland in aller Munde. Es gibt keinen Fussball-Talk, in dem Seoane nicht als Kandidat für die Nachfolge von Rose bei Borussia Mönchengladbach genannt wird. Doch «Gerry», wie er in Fussballerkreisen genannt wird, wäre nicht Gerry Seoane, wenn er sich in die Karten blicken lassen würde. Darauf angesprochen, antwortet er:

«Zu den Gerüchten aus Deutschland nehme ich wie gewohnt keine Stellung. Ich fühle mich bei YB sehr wohl und konzentriere mich ausschliesslich auf die bevorstehenden Aufgaben.»

Gute Kontakte zu Gladbach-Manager Eberl

Mehr muss Seoane nicht sagen. Es läuft wie geschmiert für ihn. Mit YB steht er vor seinem persönlichen Meister-Hattrick, letzte Saison schaffte er das erste Double der Berner seit 62 Jahren, spielte mit ihnen Champions League und steht jetzt wie erwähnt in den Achtelfinals der Europa League gegen Ajax Amsterdam. Der ausgebildete Lehrer hat mit dem Klub aus der Bundeshauptstadt alles erreicht, was ein Trainer erreichen kann.

Alleiniger Favorit auf den Posten bei Gladbach ist er zwar nicht, weil sich offenbar mit Adi Hütter sowie Jesse Marsch (Red Bull Salzburg) und Florian Kohfeldt (Werder Bremen) noch andere illustre Trainer im Auswahlverfahren des erfolgreichen Gladbach-Sportdirektors Max Eberl befinden. Allerdings ist Eberl ein Kenner des Schweizer Fussballs, was man allein an den Schweizern in seinem Kader erkennt. Zudem steht er seit Jahren in Austausch mit Seoanes Berater José Noguera. Mit dem in Luzern lebenden Agenten arbeitete einst Lucien Favre, als er Trainer in Gladbach war.

FCL-Feintechniker Schaub: «Es besteht eine realistische Chance, dass ich bleibe» Mit Louis Schaub trat am Freitag der FCL-Topskorer (vier Tore, acht Assists) vor die Medien. Der 26-jährige Österreicher wurde vom dreijährigen Sohn begleitet – die zwei sind ein harmonisches Duo. Schaub zum Prachts­treffer gegen Vaduz: «Das war kein Tor, das ich jede Woche erziele. Es wird mir in Erinnerung bleiben.» Unklar ist, ob Schaub dem FCL im Sommer erhalten bleibt. «Ein Verbleib ist realistisch, es gibt ja die Option.» Habt ihr eine Siegchance gegen YB? «Klar, sonst würden wir nicht antreten.»

Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass ausgerechnet Adi Hütter seinem Nachfolger bei YB den Posten bei den Fohlen streitig machen könnte. Der Österreicher ist auf Siegesserie mit Eintracht Frankfurt, steht mit den Hessen derzeit auf Platz 4 der Bundesliga-Tabelle. Doch auch im Fall eines Wechsels von Hütter zu Gladbach, hätte Seoane eine Topadresse als Alternative: Dann könnte er wie einst bei YB, wo er das Meisterteam übernahm, auch bei der Eintracht der Nachfolger von Hütter werden. Von der Fussball-Philosophie sind sich die beiden Erfolgstrainer ähnlich.

Was auch immer passiert auf dem Trainerkarussell: Seoane wird aller Voraussicht nach im Sommer nach Deutschland wechseln. Darum wird der Coach, der in dreieinhalb Jahren im Profibereich, noch nie eine Krise durchmachen musste, am Sonntag vorläufig wohl zum letzten Mal an der Seitenlinie in der Swisspor-Arena stehen.

4:0-Sieg des FCL im Cup gegen YB bleibt denkwürdig

Der mit seiner Familie in Hergiswil lebende Seoane kehrt immer gerne in seine Heimatstadt zurück, mag die Begegnungen mit dem Ex-Klub: «Für mich ist jedes Spiel gegen Luzern besonders, weil ich viele Jahre beim FCL gewesen bin und ich an diese Zeiten tolle Erinnerungen habe.» Für Sonntag meint er: «In der Swisspor-Arena zu spielen, ist für jedes Gästeteam eine knifflige Aufgabe.» Vor Jahresfrist verlor er mit YB in Luzern 0:2, vor 24 Monaten im Cup-Viertelfinal sogar 0:4. Eine FCL-Party und Sternstunde. Seoane sagt dazu:

«Es ist nicht so, dass wir stets an den Cupmatch vor zwei Jahren denken. Aber dieses Spiel hat damals gezeigt, wie schnell es gehen kann.»