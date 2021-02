SUPER LEAGUE FCL-Trainer Fabio Celestini hält nicht zurück mit Kritik an Frydek – und sein Team benötigt Punkte in Lugano Für Linksverteidiger Martin Frydek gibts am Sonntag (16.00 Uhr) in Lugano eine Denkpause. Er ist wie Rechtsverteidiger Christian Schwegler gesperrt. Trotz diesen zusätzlichen Absenzen braucht der FC Luzern im Tessin zwingend ein Erfolgserlebnis. Daniel Wyrsch 20.02.2021, 05.00 Uhr

In der Abwehr ist der FC Luzern trotz des hervorragenden Torhüters Marius Müller anfällig: Hinten klingelt es zu oft, wie zuletzt in St. Gallen. Hier der 2:1-Siegtreffer von Kwadwo Duah für die Gastgeber.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 17. Februar 2021)

Der FC Luzern hat am Mittwoch im Nachholmatch in St. Gallen zum zweiten Mal im neuen Jahr eine 1:0-Führung nicht genützt und schliesslich verloren. Endete die Begegnung gegen die Ostschweizer 1:2, verloren die Innerschweizer vor 14 Tagen in Genf gegen Servette 2:4. Den beiden Niederlagen stehen im Jahr 2021 zu Hause die Siege gegen Servette (3:0) und Vaduz (4:0) und das Remis gegen Lugano (1:1) gegenüber.

Der nächste Gegner ist morgen Sonntag (16.00 Uhr) wieder Lugano – und zwar auswärts im altehrwürdigen Cornaredo. Dort hatten die Luzerner zum Saisonstart Mitte September 1:2 verloren. Generell hat der FCL auf fremden Plätzen Mühe: Mit nur sechs Punkten aus neun Partien stellt der Klub derzeit das erfolgloseste Auswärtsteam der Liga. Für Luzern-Coach Fabio Celestini ist das Zufall:

«In dieser Zeit ohne Zuschauer ist es für mich nicht entscheidend, ob wir zu Hause oder auswärts antreten.»

Trainer spricht fatalen Fehler von St. Gallen an

Celestini hat gestern freigegeben, damit seine Spieler zu Hause mental und physisch auftanken können. Der Trainer ärgert sich noch immer über die vergebene Chance auf drei Punkte im St. Galler Kybunpark, wo ein individueller Fehler die Wende mit einem Elfmeter und der roten Karte für Foulsünder Martin Frydek brachten. Celestini:

«Jeder Spieler ist für seine Zone verantwortlich, man darf nie denken, der Ball kommt nicht!»

In der Tat war Frydek nicht bereit und riss Kwadwo Duah danach im Reflex unnötig um. Der Tscheche Frydek bekommt eine Denkpause, er ist in Lugano wie Christian Schwegler (vier Verwarnungen in vier Startelfeinsätzen) gesperrt. Zudem wird Simon Grether verletzt ausfallen.

Sidler kehrt in die Anfangsformation zurück

Auf einer der Aussenpositionen in der Abwehr kommt Silvan Sidler zum Zug. Der U21-Internationale musste rechts bisher hinter Schwegler zurückstehen. Links könnte entweder Ashvin Balaruban oder Marco Burch verteidigen, für den Alpnacher Burch müsste dann Aufbauer Marvin Schulz zentral in der Abwehr spielen. Der FCL reist bereits am Samstag nach Lugano. Als Vorletzter benötigt er zwingend Punkte. Am Mittwoch folgt sein letztes Nachholspiel beim Schlusslicht in Vaduz.

