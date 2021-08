FC Luzern gegen Servette FC: Ein einziges Trauerspiel

Super League FC Luzern geht gegen Servette unter: Ein einziges Trauerspiel Der FC Luzern blamiert sich in Genf und verliert gegen Servette deutlich und debakulös 1:4 (0:3). Die Innerschweizer rutschen auf den letzten Tabellenrang ab. Turi Bucher, Genf 22.08.2021, 22.44 Uhr

Ihre Gesichter sprechen Bände: FCL-Trainer Fabio Celestini und Verteidiger Holger Badstuber nach dem Match. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Es war kurz vor 15 Uhr an diesem Sonntagnachmittag, als der FC Luzern bei der Anfahrt zum Stade de Genève auf den letzten Tabellenplatz in der Super League abrutschte. Rund 60 Kilometer entfernt war nämlich Lausanne gegen den FC Basel in der 9. Spielminute 1:0 in Führung gegangen und hatte den FCL in der Blitztabelle überholt:

Am Schluss stand es in Lausanne zwar 2:2, aber die Luzerner tragen die Bürde der roten Laterne trotzdem mindestens bis zum nächsten Sonntag. Der Grund: Die FCL-Mannschaft blamierte sich beim 1:4 (0:3) gegen Servette komplett, lieferte insbesondere eine extrem schlechte erste Halbzeit ab.

Es war ein Fiasko, ein einziges Trauerspiel, wie sich der FC Luzern in den ersten 45 Minuten vorführen liess. Mit dem Fazit: Luzern rangiert – aufgrund der Tordifferenz – wieder hinter Lausanne.



Bilder vom Spiel gegen Servette:

Ronny Rodelin (Genf) erzielt gegen Holger Badstuber (Luzern) das Tor zum 4:0.

Bild: Martin Meienberger / freshfocus Die Genfer Fans bejubeln das 4:0.

Bild: Martin Meienberger / freshfocus Filip Ugrinic (Luzern) und Varol Tasar (Luzern) gegen Alexis Antunes (Genf). Bild: Martin Meienberger / freshfocus Luzerns Ibrahima Ndiaye (Mitte) gegen Steve Rouiller und Anthony Sauthier. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE Boris Cespedes (Genf) gegen Christian Gentner (Luzern).

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Martin Frydek (Luzern) am Ball. Bild: Martin Meienberger/freshfocus FCL-Trainer Fabio Celestini scheint nicht begeistert von der Leistung seines Teams. Bild: Martin Meienberger/freshfocus Trainer Fabio Celestini Bild: Martin Meienberger/freshfocus Servette jubelt nach dem Tor zum 3:0.

Martin Meienberger / freshfocus Grejohn Kyei, Miroslav Stevanovic und Anthony Sauthier (Genf) jubeln nach dem Tor zum 3:0. Links: Martin Frydek (Luzern)

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Torhüter Vaso Vasic (Luzern) kassiert das Tor zum 3:0.

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Anthony Sauthier und Alexis Antunes (Genf) jubeln nach dem Tor zum 2:0.

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Servette jubelt nach dem Tor zum 1:0.

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Servette jubelt nach dem Tor zum 1:0.

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Steve Rouiller (Genf) gegen Filip Ugrinic (Luzern).

Bild: Martin Meienberger/freshfocus Das Tor zum 2:0 mit Marco Burch (Luzern) Torhüter Vaso Vasic (Luzern) und Alexis Antunes (Genf). Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Reaktionen Verteidiger Grether: «Wir haben nicht das getan, was abgemacht war» «Ich glaube, eine solche Halbzeit habe ich noch gar nie erlebt», sagte FCL-Verteidiger Simon Grether nach dem Schlusspfiff und nach dem blamablen 1:4 bei Servette. «Das war weniger als ungenügend. Wir waren wie tot, waren überhaupt nicht auf dem Platz.» Auf die Frage, ob jetzt beim FC Luzern die Alarmglocken läuten, antwortete Grether: «Ja, ich sage es ganz offen, so fühlt es sich an.» Sorgic: «Wir waren immer einen Schritt zu spät» Auch Stürmer Dejan Sorgic musste enttäuscht feststellen: «Wir waren gegen Servette immer einen Schritt zu langsam, immer einen Schritt zu spät.» Sorgic machte nach Spielschluss einen konsternierten Eindruck. «An unserem Willen, am Ehrgeiz lag es sicher nicht. Aber ich habe so kurz nach diesem Spiel keine Antwort für diese Leistung.» Es gäbe, so der FCL-Captain weiter, «nichts Anderes, als sich mental aufzurichten, zu analysieren, was falsch gelaufen ist, und fokussiert weiterzuarbeiten». Servette-Trainer Alain Geiger rieb sich schon beim Pausenpfiff genüsslich die Hände, weil er wusste, dass sein Team diesen Sieg nicht mehr preisgeben würde. Derweil sagte Luzerns Grether zum schlechten, ernüchternden FCL-Auftritt: «Wir haben uns nicht an den Plan gehalten, wir haben nicht das getan, was wir abgemacht hatten.» Erstaunlich. Und irgendwie erschreckend. Die Alarmglocken, ja sie läuten jetzt. (tbu.)

FCL: Desolat, miserabel, so richtig schlecht

Es war die unrühmliche Fortsetzung des verunglückten Saisonstarts. Und bestimmt die schlechteste Leistung seit der Sommerpause. Der FC Luzern war komplett überfordert, fand kein Rezept gegen das begeisternde Offensivspektakel von Servette.

Gut, Servette spielte teilweise brillant auf. Luzern agierte auf der anderen Seite aber miserabel. Das Resultat dieser riesigen Diskrepanz war beim Pausenpfiff auf der Anzeigetafel zu lesen. «Zu viele Sachen haben nicht funktioniert», sagte FCL-Trainer Fabio Celestini am Schluss, nach der 1:4-Niederlage.

«Es gibt keinen Grund, eine Entschuldigung für diese Leistung zu suchen. Wir hatten die Lust, dieses Spiel zu gewinnen, vom Tabellenende wegzukommen. Aber was wir auf den Platz brachten, war absolut ungenügend.»

Lust? Die war nur beim Heimteam zu spüren. Dem Servette FC war eigentlich nur eines anzukreiden: die Nachlässigkeit vor dem FCL-Tor, die mangelhafte Chancenauswertung. Denn die unfassbar löchrige FCL-Defensive lud die Genfer immer wieder vor den Strafraum ein, öffnete den Genfern Tür und Tor. Luzern schien nicht nur total verunsichert, sondern war auch taktisch überfordert. Auf den offensiv ausgerichteten 4-1-2-3-Vorwärtsfussball von Servette fand der FCL keine Antwort.

Timothé Cognat in der 16. Minute mit dem Kopf; Alexis Antunes fünf Minute später; dann Miroslav Stevanovic in der 43. Minute – sie waren es, die sich die Tore in die Buchhaltung schreiben liessen, und es schien den Genfern alles so einfach vom Fuss zu gehen, fast wie im Training. Denn der Gegner, ein desolater FCL, liess Vieles, viel zu viel zu. Es war eine erschreckende Halbzeit aus Luzerner Sicht, denn die Genfer hätten gut und gerne auch 6:0 führen können.

Telegramm Servette – Luzern 4:1 (3:0)

Stade de Genève. – 4052 Zuschauer. – SR Cibelli.

Tore: 16. Cognat (Stevanovic) 1:0. 21. Antunes (Stevanovic) 2:0. 43. Stevanovic (Kyei) 3:0. 69. Rodelin (Oberlin) 4:0. 78. Ndiaye (Gentner) 4:1.

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Clichy (78. Severin); Cespedes; Cognat (78. Schalk), Valls; Stevanovic (89. Diallo), Kyei (68. Oberlin), Antunes (68. Rodelin).

Luzern: Vasic; Grether, Burch, Domgjoni (46. Badstuber), Frydek; Tasar (78. Alounga), Wehrmann (78. Emini), Gentner, Ugrinic (89. Rupp); Sorgic, Ndiaye.

Bemerkungen: Servette ohne Fofana, Imeri und Deana (alle verletzt). Luzern ohne Schulz (gesperrt), Müller, Schürpf, Campo und Alabi (alle verletzt). Verwarnungen: 31. Clichy (Handspiel), 60. Ugrinic, 90. Emini (Fouls).

Ndiaye erzielt den Luzerner Ehrentreffer

Dass der FC Luzern die zweite Halbzeit einigermassen ausgeglichen (und statistisch mit einem 1:1) abschliessen konnte, kann für die Celestini-Mannschaft kein Trost sein. Denn Servette schaltete mit der 3:0-Führung im Rücken einige Gänge zurück, überliess dem Gegner nun auch Raum und Ball. Viel wusste der FCL damit nicht anzufangen. Der Ehrentreffer zum 1:4 in der 78. Minute kam dank einer feinen Einzelleistung des eifrigsten, fleissigsten Luzerners Ibrahima Ndiaye zu Stande. Rund zehn Minuten zuvor hatte der eben erst eingewechselte Ronny Rodelin für Servette beruhigend auf 4:0 erhöht.

Von der fehlenden Balance zwischen Defensive und Offensive war vor dem Servette-Spiel in Luzern die Rede. Beim FCL tut man gut daran, in Sachen Spielsystem und Taktik generell über die Bücher zu gehen. Von Balance war auch in Genf nichts zu sehen, dafür aber sehr viel Schieflage.

Servettes Stevanovic der überragende Mann

Star des Spiels in Genf war Miroslav Stevanovic. Der 31-jährige bosnisch-herzegowinische Flügelstürmer war in der ersten Halbzeit an allen drei Toren beteiligt. Zweimal als Passgeber, beim 3:0 als Schütze.

So einen wie Stevanovic hat der FCL nicht. Aber dafür Sorgen – vor dem Duell am Tabellenende gegen das punktgleiche Lausanne (Sonntag, 14.15 Uhr) – richtig bedrückende Sorgen.