Der FC Luzern kämpft gegen seinen Ruf als «Schiessbude der Liga»

Super League FC Luzern kämpft gegen seinen Ruf als «Schiessbude der Liga» Fabio Celestini und Team ist klar: Über drei Gegentore pro Spiel sind viel zu viel. Der FC Luzern muss am Sonntag (14.15 Uhr) im Kellerduell zu Hause gegen den FC Lausanne-Sport dagegenhalten. Daniel Wyrsch 27.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mannschaftsbus vors Tor parkiert. Karikatur: Silvan Wegmann

Kaum ist die neue Saison lanciert, hat der FC Luzern seine negative Reputation zurück: «13 Gegentreffer in vier Super-League-Partien: Der FCL ist bereits wieder die Schiessbude der Liga», schreibt der «Blick». Damit übertreibt die Boulevardzeitung aus Zürich nicht einmal, denn der Tabellenletzte aus der Innerschweiz hat mit Abstand am meisten Tore kassiert. Nur der nächste Gegner von übermorgen Sonntag (14.15 Uhr) hat ebenfalls schon eine zweistellige Anzahl Gegentreffer auf dem Konto – allerdings sind das bei Lausanne mit zehn immer noch drei weniger als beim FCL.

Die Mannschaft von Fabio Celestini hat sogar noch Glück, sind es nicht mehr: Beim glücklichen 2:2-Unentschieden in St. Gallen hatte Angreifer Elie Youan sein Team in der 26. Minute mit der gelb-roten Karte nach einer Schwalbe empfindlich geschwächt, die Ostschweizer hatten bis zu diesem Zeitpunkt 2:0 geführt und mehrere klare Chancen herausgespielt.

Doppelt so schlechter Wert wie der Vorjahres-Absteiger

Über 40 Minuten mit einem Spieler mehr beendete der FCL diesen Match mit eben diesen zwei Gegentoren, das ist der Tiefstwert. Dazu kommen die Niederlagen gegen Zürich (1:3), YB (3:4) und zuletzt beim in der ersten Halbzeit inferioren Auftritt in Genf gegen Servette (1:4).

13 Gegentore in vier Partien bedeuten: 3,25 pro Match. Das ist der doppelt so hohe Schnitt wie Absteiger Vaduz und Barrage-Teilnehmer Sion (1,61) die ganze letzte Saison hatten. Übrigens noch etwas schlechter war nur das fünftplatzierte Luzern (1,63) – die Celestini-Elf hatte mit 59 Treffern noch ein Tor mehr kassiert als Vaduz und Sion. Dafür brillierte der Cupsieger FCL mit der zweitbesten Torausbeute: 62. Nur Serienmeister YB (74) traf öfter als die Innerschweizer. Auch in dieser Spielzeit fällt Luzern mit sieben Treffern offensiv auf: Das ist zusammen mit Servette der drittbeste Wert hinter Basel (15) und Leader Zürich (10).

Zum Saisonende und im Cup Abwehrstärke bewiesen

Jedoch hatte man im Sommer angenommen, dass Coach Celestini und seine Spieler aus den massiven defensiven Problemen der Vorsaison ihre Lehren gezogen hätten und diese grösstenteils ausgeräumt wären. Denn nach der unnötigen und äusserst schmerzhaften 3:4-Heimniederlage gegen Basel am 28. Spieltag hatte der FCL auf eine kompaktere Spielweise umgestellt, die Abwehr stand neu viel tiefer. Und siehe da, die Anpassungen wirkten sich aus: In den restlichen acht Spielen kamen nur noch zehn Gegentreffer (1,25 pro Match) dazu – und 14 Punkte. Der Klassenerhalt wurde damit gesichert. Nicht zu vergessen ist der grossartige Lohn für den Abwehrfleiss im Cup: In einer Reihe wurden Lugano (2:1 n.V.), Aarau (2:1) und im Final St. Gallen (3:1) mit durchschnittlich 1,0 erhaltenem Tor besiegt.

Als FCL-Trainer propagierte der heutige Nationalcoach Murat Yakin vor zehn Jahren, höchstens ein Gegentor pro Partie zu bekommen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Oktober 2011)

Schon Murat Yakin hatte vor zehn Jahren als Trainer des FC Luzern vorgerechnet:

«Mit einem Schnitt von einem Gegentreffer ist man erfolgreich unterwegs.»

Ende Saison stand er mit den Blau-Weissen auf Platz 2, sie hatten die beste Abwehr der Liga: David Zibung, hinter dem Abwehrbollwerk um die zentralen Abwehrleute Tomislav Puljic und Florian Stahel, liess in damals 34 Spielen nur 32 Tore zu.

Dank taktischer Cleverness die zweitbeste Saison bestritten

Der heutige Nationalcoach Murat Yakin bewies taktisches Geschick mit seiner Mannschaft, im Cupfinal gegen Basel war der FC Luzern über 120 Minuten (1:1) das bessere Team als die vielleicht beste Basler Mannschaft aller Zeiten (mit Sommer, Huggel, Alex Frei, Streller, Stocker, Shaqiri und Xhaka). Erst im Penaltyschiessen setzte sich der FCB glücklich durch.

Obwohl Yakin mit den Luzernern nicht nur brillierte, sich die Offensive beim engen taktischen Korsett des Coaches nicht immer wie gewünscht entfalten konnte, war es nach der einzigen Meistersaison von 1988/89 die zweitbeste Spielzeit der 120-jährigen Vereinsgeschichte.

Das eigene Tor mit allen Mitteln verteidigen

Fabio Celestini, der sich als erst dritter FCL-Trainer neben Friedel Rausch und Rudi Gutendorf Cupsiegermacher nennen darf, hat bekanntlich einen völlig anderen fussballerischen Plan im Kopf als Murat Yakin vor einer Dekade in der Swisspor-Arena. Dennoch ist sich Celestini gewiss bewusst, dass er und sein Team sich nicht mehr manche Leistung wie in den ersten 45 Minuten gegen Servette leisten können. Am Sonntag im Heimspiel gegen das punktgleiche und auf Platz 9 stehende Lausanne muss der Tabellenletzte FCL im Kellerduell dagegenhalten, seinen Kasten mit allen Mitteln verteidigen.

Celestini soll nicht gleich den Chauffeur anweisen, den Mannschaftsbus vors Tor zu parken (wie in unserem Cartoon), aber seine Schützlinge müssen gegen Lausanne laufen, kämpfen, kratzen und beissen. Einen Schönheitspreis gibt’s in dieser Partie nicht zu gewinnen, am Ende zählt nur das Resultat. Der erste Sieg in der Meisterschaft wäre ein Befreiungsschlag. 1:0, 2:0 oder 2:1 – aber wieder mehrere Gegentore zulassen, das würde kaum zu drei Punkten reichen.