Super League FCL-Captain Ardon Jashari nach dem 3:2-Sieg in Basel: «Das sind die besten Momente im Fussball» Mit dem 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Basel beenden die Luzerner eine Serie von zehn Direktduellen ohne Vollerfolg. Mittendrin 2:1-Schütze Ardon Jashari. Nach dem Match meldet sich dessen Nati-Mitspieler Granit Xhaka. Er schiesst via soziale Medien gegen den FCB.

Ardon Jashari (vorne Mitte) dankt in Richtung Himmel für sein Tor zum 2:1. Mit ihm jubeln Ismajl Beka (links) und Lorik Emini (rechts) sowie Pascal Schürpf (hinten links) und Martin Frydek. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 28. Januar 2023)

Ardon Jashari ist bereits als 20-Jähriger ein guter Kommunikator. Das hat er in den Katakomben des Basler St.-Jakob-Parks einmal mehr bewiesen. Vor den Mikrofonen dachte der junge FCL-Captain nach dem 3:2-Sieg zuerst an das Kollektiv: «Gratulation an die ganze Mannschaft für diese Leistung. Genau für solche Spiele trainieren wir. Solche schwierigen und besonderen Partien wollen wir gewinnen.» Erst am Schluss ergänzte Jashari: «Umso schöner für mich, dass ich zu den Torschützen gehöre.»

Im 36. Super-League-Match schoss Jashari seinen zweiten Treffer, dazu hat der defensive Mittelfeldspieler sieben Assists auf dem Konto. Dass dieses mit einem präzisen Schuss erzielte 2:1-Führungstor für den Spieler bedeutend war, konnte man am ausgelassenen Torjubel erkennen: Der Baarer rannte in die Ecke unter den Gäste-Fanblock, wo er gefeiert wurde.

Aus dem FCZ-Spiel die Lehren gezogen

«Mit diesem Tor habe ich mir Selbstvertrauen geben können», sagte Jashari. Und er erklärte, was noch mehr zählte, nämlich das Schlussresultat: «Das sind die besten Momente im Fussball, wenn man am Schluss gewinnen kann.» Denn nach seinem Treffer in der 74. Minute war das Spiel nicht gelaufen, der FC Basel erzielte nur vier Minuten später bei einem Eckball nach einem abgefälschten Schuss den 2:2-Ausgleich durch den eingewechselten Andi Zeqiri.

Auf FCL-Seite erinnerte der Spielverlauf an die Heimpartie eine Woche vorher gegen den FC Zürich. Jashari stellte allerdings fest: «Wir haben aus dem Zürich-Spiel gelernt. Nach einer Zweitore-Führung hätten wir dieses gewinnen und am Schluss nicht noch mit einem 2:2-Unentschieden vom Platz gehen müssen. Hier in Basel haben wir bis zum Abpfiff Moral bewiesen.»

Intern hatte sich Jashari in der vergangenen Woche ungewohnte Kritik anhören müssen: Beim 1:2-Anschlusstor des eingewechselten Roko Simic war der zweifache Nationalspieler nicht schnell genug zurückgelaufen, um den 19-jährigen FCZ-Leihspieler von RB Leipzig am spektakulären Volleyschuss zu hindern. Im «Joggeli» kämpfte das Luzerner Toptalent bis am Schluss, um den 3:2-Führungstreffer des eingewechselten Sturmneulings Benjamin Kimpioka aus der 89. Minute über die Zeit zu retten.

Ardon Jashari gelang in Basel keine Topleistung. Bis auf sein Tor und eine Massflanke auf Pascal Schürpf kurz vor der Halbzeitpause, aus der eine Kopfballchance für Ismail Beka zum möglichen 1:1-Ausgleich entstand, liess er seine offensive Klasse nicht aufblitzen. Stattdessen unterliefen Jashari ungewohnte Ballverluste. Vor dem 0:1 durch Basel-Stürmer Zeki Amdouni verlor er in einem hart geführten Zweikampf das Spielgerät am robusten Mittelfeldmann Andy Diouf. «Meiner Meinung nach ist er mit dem Ellbogen reingegangen», so Jashari. Er erwartete einen Foulpfiff. Doch auch seine Passqualität liess zuweilen zu wünschen übrig.

Kein Kommentar zur nahen Zukunft

Nach dem kometenhaften Aufstieg im Jahr 2022 zum FCL-Stammspieler und Schweizer Nationalspieler war klar, dass die Entwicklung des Luzerner Mittelfeld-Juwels nicht ungebremst weitergehen konnte. Jashari über den Druck: «Es ist nicht ganz einfach, wenn man an einer WM teilnimmt und dann zurückkommt. Die Erwartungen sind sicher hoch. Ich versuche, die Leistungen entsprechend abzurufen.»

Gegen Basel habe er dem Team helfen können. Am Dienstag (19 Uhr) im Cup-Achtelfinal beim FC Thun will der FCL-Captain das wieder tun. Am selben Abend schliesst das Transferfenster der Topligen. Die Frage über seine Zukunft beantwortete der international begehrte Profi mit den Worten: «Dazu gibt es keinen Kommentar.»

Übrigens hatten die Luzerner seit zehn Spielen auf einen Vollerfolg gegen Basel (acht FCB-Siege, zwei Unentschieden) und dem 21. Juni 2020 (2:1) gewartet. Nach der Heimniederlage gegen den FCL brennt in Basel der Baum. Jasharis Nati-Kumpel Granit Xhaka schrieb am Samstag auf dem Instagram-Kanal des FC Basel: «Schämen müsst ihr euch, was mit dem Verein passiert ist.» Übrigens: Sein Bruder, Taulant Xhaka, war trotz Rotsperre von Wouter Burger gegen Luzern nicht eingesetzt worden.

