Super League FCL-Coach Mario Frick verlangt mehr Zielstrebigkeit und «Killerinstinkt» im Duell der Frustrierten Das Spiel von heute Mittwoch (20.30) zwischen dem FCL und dem FC St. Gallen ist das Duell zweier Mannschaften, die zuletzt kaum punkteten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Will seine Mannschaft im Heimspiel gegen St. Gallen zum vierten Saisonsieg führen: Luzern-Coach Mario Frick. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Oktober 2022)

Von einem Frust-Duell möchte FCL-Trainer Mario Frick vor dem Heimspiel gegen St. Gallen nicht sprechen. «Wir wollen möglichst schnell auf die Siegerstrasse zurückkehren», sagt der Liechtensteiner nur. Doch dem 48-Jährigen ist natürlich nicht entgangen, dass sowohl seine Mannschaft wie jene seines Trainerkollegen Peter Zeidler zuletzt nur mässig erfolgreich agierten.

Die Luzerner haben seit dem 10. September und dem 6:0-Kantersieg in Winterthur nicht mehr gewonnen. Aus den Ligaspielen gegen YB (1:2), in Genf gegen Servette (1:1) und in Sion (0:2) resultierte nur ein Punkt. Inzwischen sieht die FCL-Bilanz mit zwölf Zählern aus zehn Partien nicht mehr derart vielversprechend wie in der Anfangsphase der Saison aus.

Unglückliche Niederlagen der St. Galler

Noch länger auf einen Vollerfolg wartet der FC St. Gallen: Zuletzt hatten die Ostschweizer am 4. September einen Sieg gefeiert, als sie zu Hause YB (2:1) bezwangen. In den letzten vier Begegnungen holte das Zeidler-Team nur einen Punkt, am letzten Sonntag daheim gegen Lugano (1:1). Gegen Sion (1:2), in Basel (2:3) und in Bern gegen Leader YB (1:2) setzte es Niederlagen ab. Frick hat allerdings genau hingeschaut, er findet: «Der FC St. Gallen war immer die bessere Mannschaft, einzig die Resultate fehlen.»

Ähnlich glücklos sieht der Coach der Innerschweizer das Abschneiden des eigenen Teams. Jedoch hat Frick Mängel bei seinen Schützlingen erkannt: «Uns hat gegen Sion der Killerinstinkt gefehlt. Wir gingen zu wenig zielstrebig vor, spielten ein bisschen Fussball, statt entschlossen zu agieren.» Der Coach nimmt sich selbst in die Pflicht:

«Wahrscheinlich hatte ich nicht die richtige Zusammensetzung der Spieler gefunden.»

Das deutet auf einige Umstellungen gegen St. Gallen hin.

Gelbgesperrte Aggressivleader auf beiden Seiten

Sicher nicht dabei sein wird der offensive Mittelfeldmann Jakub Kadak. Der 21-jährige Slowake erlitt in Sion einen Riss des vorderen Kreuzbandes. Frick erwartet eine achtmonatige Wettkampfpause für Kadak. Heute Mittwoch wird zudem Nicky Beloko im defensiven Mittelfeld fehlen. Der Aggressivleader ist nach der vierten Verwarnung gesperrt. Aber auch der unbequemste Gegenspieler aus den Reihen der St. Galler wird zuschauen müssen: Captain Lukas Görtler sitzt gegen den FCL eine Gelbsperre ab.

Eine harmlose Angelegenheit wird der Vergleich zwischen Inner- und Ostschweizern wegen der Absenzen nicht. Frick fordert einen kämpferisch klar verbesserten Einsatz seiner Kräfte. «Und im letzten Drittel müssen wir mit mehr Überzeugung ans Werk gehen.» Wie man St. Gallens Zeidler kennt, wird er von seinen Leuten mindestens ebenso grosse Lust und Intensität verlangen.

Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen

Mit der heutigen Partie hat der FCL noch sechs Spiele vor der Brust, bis am 13. November mit dem Spiel im Wankdorf gegen YB die erste Saisonhälfte wegen der anschliessenden WM in Katar zu Ende geht. Bis dahin will Frick möglichst viele Zähler holen.

«Denn unser Anspruch ist, in den Top 5 zu stehen. Das Potenzial dafür besitzen wir.»

