Die Personalsituation beim FC Luzern entspannt sich im Hinblick auf das Auswärtsspiel vom Mittwoch in Vaduz: Captain Christian Schwegler und Martin Frydek kehren nach je einer Spielsperre ins Team zurück. Mit Marco Bürki steht ausserdem ein dritter Verteidiger wieder zur Verfügung, nachdem der Berner am letzten Sonntag aufgrund einer Magen-Darm-Grippe in Lugano gefehlt hatte.

Voraussichtlich noch nicht im 18-Mann-Kader für die Begegnung gegen Vaduz wird dagegen Lucas Alves stehen. Der brasilianische Innenverteidiger soll sich gemäss Trainer Fabio Celestini im Training wieder herantasten. Alves erlitt im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Servette (3:0) eine Rissquetschwunde am rechten Knie.

Erst das zweite Mal in dieser Saison muss Angreifer Filip Ugrinic passen: Der 21-jährige Stadtluzerner holte gegen Lugano die vierte gelbe Karte, sitzt nun eine Sperre ab.