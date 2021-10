Super League FCL kämpft vor dem schweren Gang ins Wankdorf gegen fehlende Leidenschaft Fabio Celestinis Team tritt am Samstag (18.00 Uhr) beim Meister BSC Young Boys in Bern an. Wie ist die Stimmung beim FC Luzern nach der 2:6-Niederlage im Testspiel von Aarau? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Der FC Luzern und Filip Ugrinic mussten in Aarau im Testspiel gegen den Challenge-League-Klub FC Aarau mit Donat Rrudhani (links) unten durch. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Aarau, 8. Oktober 2021)

Das Luzerner Super-League-Team trainiert am Mittwochvormittag auf Platz Nummer 6 hinter der Swisspor-Arena neben den Hochhäusern. Wie immer arbeiten die Spieler konzentriert unter Fabio Celestini und seinem Staff. Bis zur Übung mit den Flanken und direkten Torschüssen, da muss der Cheftrainer laut werden, seine Profis auffordern, konzentrierter ans Werk zu gehen. Celestini erklärt später:

«Manchmal, wenn die Qualität der Übungen nicht gut genug ist, muss ich eingreifen. Sonst trainiert die Mannschaft zu meiner vollen Zufriedenheit.»

Das interne Testspiel mit je sieben Feldspielern und einem Goalie ist intensiv, Holger Badstuber ragt heraus. Der deutsche Ex-Nationalspieler gibt keinen Ball verloren, gewinnt die Zweikämpfe, schlägt genaue Pässe. Er animiert seine Teamkollegen lautstark, stets präsent zu sein.

Nur Schürpf richtet den jungen Jaquez auf

Trotzdem ist der Abwehrmann während der Länderspielpause einmal mehr in die Kritik geraten. Am vergangenen Freitag bei der Testpartie in Aarau gegen den Tabellenfünften der Challenge League bildete der 32-jährige ehemalige Profi des FC Bayern München und VfB Stuttgart mit dem 18-jährigen Luca Jaquez das Innenverteidigerduo. Beide gaben keine gute Figur ab. Vor dem 0:3 unterlief dem Schweizer U19-Internationalen ein gravierender Fehler. Der Einzige, der Jaquez danach aufrichtete, war Pascal Schürpf. «Kopf hoch, Luca! Spiel jetzt einfach weiter», rief der Stürmer quer über den Platz.

Nach der 2:6-Kanterniederlage im Brügglifeld bestätigte Schürpf, der während seines 45-minütigen Einsatzes die Captainbinde trug:

«Ich habe Luca aufgemuntert, das gehört dazu. Leichter würde mir das Motivieren der Mitspieler fallen, wenn ich nicht mit einer Verletzung zu kämpfen hätte.»

Pascal Schürpf laboriert immer noch an seiner Knieverletzung herum, die der Doppeltorschütze bereits im Startspiel gegen YB (3:4) erlitten hatte.

Pascal Schürpf bei seinem Comeback im Testspiel gegen Aarau. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Aarau, 8. Oktober 2021)

Die erwähnte Situation aus dem schwachen Testkick gegen den FC Aarau zeigt ein grosses Problem des FCL in dieser Saison: Durch das verletzungsbedingte Fehlen der Teamstützen Schürpf und Torhüter Marius Müller gibt es keine Motivatoren und Antreiber in der Mannschaft. Christian Gentner und Holger Badstuber, die dafür als Nachfolger der zurückgetretenen David Zibung und Christian Schwegler geholt wurden, sind entweder zu ruhig oder zu negativ in der Wortwahl.

FCL-Coach Fabio Celestini hatte schon erzählt, dass er mit Badstuber gesprochen und dem sechsfachen deutschen Meister mit Bayern erklärt habe, dass er in der Schweiz mit den Mitspielern 70 Prozent positiv und nur 30 Prozent negativ sprechen dürfe. In Deutschland sei das wohl umgekehrt, vermutet Celestini.

Ex-Torschützenkönig Aleksandrov glaubt an Celestini und Luzern

Wenige Tage vor dem nächsten Ligamatch am Samstag (18 Uhr) in Bern gegen Meister Young Boys stellt sich die Frage, ob der sieglose Vorletzte wieder wie vor der Nationalteam-Pause in Basel gegen den FCB (1:1) eine kompakt und leidenschaftlich verteidigende Einheit auf den Platz bringt – oder ob die Innerschweizer vom Champions-League-Teilnehmer YB auf dem Wankdorf-Kunstrasen vorgeführt werden könnten.

FCA-Stürmertrainer Petar Aleksandrov will den klaren 6:2-Prestigeerfolg der Aarauer gegen Luzern nicht überbewerten: «Natürlich tut uns dieser Sieg gut, aber das war nur ein Testspiel.»

Petar Aleksandrov, Aarauer Assistenz- und Stürmertrainer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Aarau, 8. Oktober 2021)

Fabio Celestini zähle seit Jahren zu seinen Lieblingstrainern, «er wird den FCL wie zuletzt in Basel wieder sensationell einstellen», glaubt der frühere FCA- und FCL-Goalgetter. Für den Ex-Internationalen Bulgariens ist klar:

«Luzern wird seine Punkte in dieser Saison noch holen, hat am Schluss nichts mit dem Abstieg zu tun.»

Blau-weisse Guetzli von Fans zur Aufmunterung

Celestini tut die Klatsche immer noch weh: «Natürlich bin ich enttäuscht, mit dieser Leistung können wir nicht zufrieden sein. Für uns ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Auftritt in Basel und in Aarau zu sehen.» Der FCL-Trainer führt weiter aus:

«Da zeigen sich die zwei unterschiedlichen Gesichter der Mannschaft. Wenn wir Emotionen haben, präsent sind und mit Energie Fussball spielen, sind wir ein gutes Team. Andernfalls passiert, was passiert.»

Er und der Staff würden versuchen, das Team so weit zu bringen, «dass es in jeder Partie mit grösstmöglicher Energie zu Sache geht».

Zum Trainingsende gibt es einen Aufsteller: Eine Mutter und ihre Kinder haben Vaso Vasic selbst gebackene blau-weisse Guetzli fürs Team überreicht. Der Goalie hatte am Vortag seine Handschuhe verschenkt.

Die selbst gebackenen Guetzli der Fans für Vaso Vasic und das Team. Bild: PD