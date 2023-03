Super League FCL-Leihgabe Ardaiz blüht in Winterthur wieder auf – ist eine Rückkehr geplant? Joaquin Ardaiz hat in sechs Super-League-Spielen für Winterthur zwei Tore erzielt und drei Assists geliefert. Wir haben mit FC-Winterthur-Trainer Bruno Berner und FCL-Sportchef Remo Meyer über die Entwicklung des FCL-Leihstürmers gesprochen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kraftvoller Einsatz von Winterthur-Stürmer Joaquin Ardaiz (links) gegen YB-Verteidiger Lewin Blum. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Winterthur, 04.03.2023)

Joaquin Ardaiz ist sofort angekommen beim FC Winterthur. Der leihweise Wechsel Anfang Februar vom FC Luzern zum Aufsteiger und Ligakonkurrenten erweist sich für den 24-jährigen Uruguayer als goldrichtiger Schritt. Das zeigen nicht nur die Zahlen, die mit zwei Toren und drei Torvorlagen in sechs Super-League-Partien sehr erfreulich sind. Es ist auch sein energiegeladener Auftritt, der Ardaiz wieder stark macht.

Am Samstag im FCW-Heimspiel setzte er die Wucht seines 1,86 Meter langen und 85 Kilo schweren Körpers in den Zweikampf mit Sandro Lauper, luchste dem YB-Mittelfeldspieler den Ball ab. Nach einem Vertikalsprint bediente Ardaiz mit einem Querpass den eingewechselten Roman Buess. Das Schlusslicht glich gegen den designierten Meister aus – das 1:1 bedeutete gleichzeitig den Endstand.

Winterthur-Trainer Bruno Berner ist zufrieden mit Ardaiz:

«Joaquin tut uns richtig gut. Er versprüht auch im Training Freude. Mit Francisco Rodriguez und Eris Abedini hat er Kollegen und Anschluss gefunden.»

Bruno Berner, Trainer FC Winterthur. Urs Lindt/Freshfocus (26.02.2023)

Der Swiss Football League (SFL) ist der herausragende Einsatz von Ardaiz gegen YB ebenfalls aufgefallen. Der FCL-Leihstürmer ist unter den fünf nominierten Profis für die Wahl zum besten Spieler der 23. Runde.

Er braucht den Raum für die schnellen Gegenstösse

Vor rund einem Monat sah es noch nicht danach aus, dass Ardaiz in dieser Saison für irgendeine Wahl dieser Art vorgeschlagen würde. Eher für den Fehleinkauf der Saison. Der ehemalige U20-Internationale Uruguays hatte letzten Sommer einen Vertrag bis Mitte 2025 unterschrieben – nach äusserst zähen Verhandlungen. Luzern-Sportchef Remo Meyer ging mit Pablo Bentancur, der die Rechte am Angreifer des FC Schaffhausen besass, an die Schmerzgrenze: Man spricht von einer Million Franken Ablöse.

Die Erwartungen waren entsprechend hoch – Ardaiz hatte zuvor die FCL-Abwehr im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen (2:2) durcheinandergewirbelt. Er und Altstar Raul Bobadilla sorgten für sorgenvolle Mienen beim Super-League-Klub. FCL-Trainer Mario Frick entschied sich, im Rückspiel in Luzern (2:0) auf eine kompakte Abwehr und lange Bälle zu setzen. Ardaiz vermisste mit Schaffhausen den Raum für seine gefürchteten Tempoläufe über aussen.

Andere Stürmer haben ebenso Mühe mit der Luzerner Spielanlage

Diese freie Wiese, um seine Schnelligkeit und Wucht einzusetzen, hatte der Torschützenkönig der letzten Challenge-League-Saison mit 20 Treffern dann in der neuen Mannschaft auch nicht mehr. Der FCL ist in den letzten Jahren zu einem Klub geworden, der das Spiel machen will. Ob es die Profis im Oberhaus sind oder die U21 in der Promotion League, beide Teams wollen dem Gegner ihr Spiel aufzwingen.

Das macht die Aufgabe für die Stürmer nicht einfacher. Nicht nur Ardaiz hatte damit Mühe, auch Asumah Abubakar hat zusehends Probleme, seine PS und seine Technik auf den Platz zu bringen. Gleiches ist über Dejan Sorgic zu sagen. Am ehesten zur Spielanlage passt von den Stürmern der technisch versierte Sofyan Chader. Neuzugang Benjamin Kimpioka hatte noch nicht viele Gelegenheiten, seine Schnelligkeit unter Beweis zu stellen. Thibault Klidjé ist zwar ebenfalls schnell, aber hat er mal eine Möglichkeit, fehlt ihm die Kaltblütigkeit.

Im Dress des FC Winterthur hat Joaquin Ardaiz wieder Grund zum Jubeln. Urs Lindt/freshfocus (Genf, 26. 2. 2023)

Die Vollstrecker-Qualitäten, die man im Fussball auch martialisch Killerinstinkt bezeichnet, kamen Ardaiz in Luzern völlig abhanden. «Nicht einmal mehr die grundlegenden Dinge gelangen ihm», stellte FCL-Sportchef Remo Meyer im Trainingscamp in Marbella fest. Eine Luftveränderung musste her. Bei Winterthur hat Ardaiz wieder freien Rasen vor sich, wenn der Aussenseiter nach der Balleroberung sofort rapide umschaltet.

Streicheleinheiten fürs Selbstvertrauen

Ardaiz lässt auch in Winterthur Chancen liegen. Berner: «Wir geben ihm so viel Selbstvertrauen wie möglich.» Der «Landbote» schreibt sogar von «streicheln und ‹hätschelen›», damit der Goalgetter noch öfter trifft.

In Luzern beobachtet Meyer die Entwicklung des «Urus» mit Interesse. Eine Abmachung besteht übrigens nicht: Ardaiz darf in den Duellen gegen den FCL spielen. Meyer verrät: «Wir werden Joaquin in die Kaderplanung für die neue Saison miteinbeziehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen