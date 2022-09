Super League FCL-Motor Beloko gibt Comeback gegen YB – während im Hintergrund Alpstaeg den neuen Sportchef Bickel installieren will Beim Heimspiel des FC Luzern vom Sonntag (16.30 Uhr) gegen Tabellenführer YB werden über 13'000 Fans für eine tolle Kulisse sorgen. Für das Team von Mario Frick besteht die Chance, mit einem Sieg den Anschluss zur Spitze zu schaffen. Das Fussballfest trüben jedoch interne Querelen. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 30.09.2022, 17.50 Uhr

Schon seit Monaten geistert ein Name durch Luzern. Jener von Fredy Bickel. Der 57-jährige Zürcher aus dem Knonaueramt, welches an den Kanton Zug grenzt, soll beim FC Luzern neuer Sportchef werden. Bickel feierte seine grössten Erfolge als Sportchef beim FC Zürich, in seiner Amtszeit gewann der Stadtklub drei Meistertitel (2006, 2007 und 2009). Zweimal über mehrere Jahre war er zudem für YB in der gleichen Funktion tätig. Sein letzter Job im Profifussball endete im Frühling 2020 bei GC, wo er als CEO sechs Monate die Geschäfte geführt hatte.

Fredy Bickel in seinem bislang letzten Job im bezahlten Fussball als GC-Geschäftsführer. Bild: Christian Merz/Keystone (Niederhasli, 10. Februar 2020)

Unserer Zeitung wurde aus verschiedenen Quellen bestätigt, dass Fredy Bickel neuer FCL-Sportchef werden soll. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg, der den einheimischen Remo Meyer nach über fünf Jahren im Amt weghaben will (wir berichteten am Donnerstag darüber), soll sich bereits einig sein mit Bickel.

Beraterstreit um Jashari geht weiter

Obwohl die Swisspor-Arena am Sonntag im Heimspiel gegen Leader YB mit über 13'000 Zuschauern gut gefüllt sein wird und die Fans für eine tolle Kulisse sorgen, ist die Unruhe im Umfeld des FCL nicht wegzudiskutieren. «Ich möchte, dass die Mannschaft nicht tangiert wird», sagte Trainer Mario Frick am Freitag letzter Woche nach dem beeindruckenden 6:0-Sieg im Testspiel gegen Aarau. «Bei Ardon Jashari habe ich keine Angst. Er hat in Winterthur und im Cup auswärts gegen Bellinzona geliefert.»

Durch den Beraterstreit um Jashari sind die Dissonanzen zwischen dem schwerreichen Swisspor-Patron Alpstaeg und der Geschäftsleitung sowie dem Verwaltungsrat, die beide von Präsident und CEO Stefan Wolf geführt werden, erst an die Öffentlichkeit gekommen. Coach Frick wiederholte am Freitag an der Medieninformation vor dem YB-Heimspiel, dass er sich auf den Fussball konzentriere, um dann doch festzustellen:

«Wir sind als Mannschaft und auch als Klub auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass bald Ruhe einkehrt.»

Tatsächlich hat der FCL ein kompetitives und interessantes Team. Weil Mittelfeldmotor Nicky Beloko eineinhalb Monate nach einer in St.Gallen (1:4) erlittenen Knieverletzung sein Comeback gegen YB geben kann, herrscht bei den Luzernern im Mittelfeld ein grosser Konkurrenzkampf. Ob Ex-Schalke-Star Max Meyer für den früheren Xamaxien über die Klinge springen muss? Frick antwortet:

«Beloko und Max Meyer könnten auch zusammen spielen. Festgelegt habe ich mich noch nicht.»

Beloko scheint von seiner Wucht nichts eingebüsst zu haben

Der 22-jährige Schweiz-Kameruner Beloko zog sich eine Kniegelenksdistorsion zu, die einen operativen Eingriff zur Folge hatte. Trotzdem habe man bei seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining davon nichts mehr gespürt. «Nicky machte in den Trainings einen sehr fitten Eindruck», so Frick. Bei seinem Teileinsatz gegen Aarau spielte er ebenso stark auf wie vor seiner Verletzung – mit seinem Tor machte er gegen den ambitionierten Challenge-Ligisten sogar das Dutzend voll.

FCL-Mittelfeldspieler Nicky Beloko (rechts) im Testspiel am vergangenen Freitag gegen Aarau. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (23. September 2022)

Selbstverständlich wird mit YB ein anderes Kaliber auf der gegnerischen Seite stehen. Die Berner spielen mit Filip Ugrinic, Frick stellt sein Team auf einen ehrgeizigen Ex-FCL-Profi ein:

«Filip gehört zu den besten YB-Spielern. Ich möchte kein Fass auftun, aber Ugrinic mit seiner überragenden Technik und dem starken Körper könnte auch ein Thema für das Schweizer WM-Kader werden.»

Der 23-jährige Ugrinic, der mit 17 unter Markus Babbel débutierte, schaffte seinen Durchbruch beim FCL unter Fabio Celestini. Ardon Jashari débutierte zwar einen Tag nach seinem 18. Geburtstag unter Celestini, sein enormes Potenzial entdeckt und gefördert wird allerdings erst seit Januar 2022 von Mario Frick. Wie vor zwei Jahren beim Super-League-Einstand wurde der 20-jährige Jashari bei der Premiere in der Schweizer Nationalmannschaft gegen Tschechien auch erst am Spielende eingewechselt. Dennoch freute sich der junge FCL-Captain sehr über das Début unter Murat Yakin und hat aus den Erfolgen gegen Spanien und Tschechien (je 2:1) das Siegergen mitgenommen. «Ich bin sowieso ein Winnertyp, will immer gewinnen», betont er.

Frick strebt mit dem FCL den ersten Sieg gegen YB seit dem 1. Februar 2020 an, er sagt über Jashari: «Ich hoffe, er nimmt den Schwung aus der Nati mit. So, wie ich Ardon kenne, wird er frisch von der Leber weg spielen.»

