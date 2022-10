Super League FCL-Motto gegen Unruhe im Klub: «Spieler und Staff konzentrieren sich komplett auf die sportliche Aufgabe» Der FC Luzern muss nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen YB am Sonntag (14.15 Uhr) in Genf gegen das zweitplatzierte Servette antreten. Trainer Mario Frick will mit seinem Team vorne mitspielen, dazu braucht es einen Sieg im Stade de Genève. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Hier geht’s lang: Assistenztrainer Claudio Lustenberger (rotes Shirt) und Trainer Mario Frick erklären Marco Burch die Marschrichtung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Oktober 2022)

Auf dem Trainingsplatz ist beim FC Luzern alles wie immer. Die Sonne scheint sogar zwischen den beiden Hochhäusern am Spielfeldrand hindurch. Heile Welt bei der Super-League-Mannschaft aus der Innerschweiz? Mitnichten. Das viel zitierte Interview von FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg vom vergangenen Sonntag hat den Klub in seinen Grundfesten erschüttert.

Dazu passte die 1:2-Heimniederlage am gleichen Tag gegen YB. In der 95. Minute traf der Tabellenführer mit einem Kopfballtreffer des eingewechselten Stürmers Jean-Pierre Nsame. Der Berner Publikumsliebling Christian Fassnacht fasste das Matchgeschehen richtig zusammen: «Wir hatten das nötige Glück, das Spiel hätte gerade so gut auf die Seite der Luzerner kippen können. Sie besassen mehrere gute Chancen in den Schlussminuten.»

Nur das Wort Karma nimmt Frick zurück

Das tröstete die Gastgeber vor fast 15 000 Fans in der Swisspor-Arena nicht. FCL-Trainer Mario Frick sprach hinterher von Karma, der Liechtensteiner gab der hausgemachten Unruhe die Schuld für den unglücklichen Spielausgang. Fünf Tage später sagt Frick: «Das Wort Karma würde ich nicht mehr verwenden, es entstammt der Frustration über den späten Gegentreffer. Wenn die Harmonie im Verein fehlt, ist einem das Glück meistens auch nicht hold. Zu dieser Meinung stehe ich nach wie vor.»

Frick ist sich natürlich bewusst, dass Klidjé und Dräger mehr Druck auf YB-Flankengeber Benito hätten aufsetzen sollen. «Gegen einen kopfballstarken Stürmer wie Nsame in der Vorwärtsbewegung ist es dann sehr schwierig, im Kopfballduell eine Chance zu haben», sagt der FCL-Coach.

Doch Frick will nicht mehr länger zurückschauen.

«Der Blick geht nach vorne zum Spiel am Sonntag auswärts gegen Servette. Wir haben die Verpflichtung, allen und auch uns gegenüber, in Genf wieder in die Erfolgsspur zu finden.»

Ein Sieg gegen die Mannschaft von Alain Geiger wäre Gold wert. Für die Moral der Spieler, Trainer, Betreuer und Verantwortlichen wäre es Balsam auf die Wunden. Besonders für Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer, die von FCL-Mehrheitsaktionär angezählt und als Angestellte in Sachen Arbeitsmoral diskreditiert wurden.

Präsident Wolf sprach zur Mannschaft

Die Luzerner Urgesteine Wolf und Meyer lassen den Kopf deswegen nicht hängen. Die Unterstützung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats inklusive Vizepräsident und Minderheitsaktionär Josef Bieri (48 Prozent) ist ihnen sicher.

Der FCL-Präsident hat während der Woche zur Mannschaft gesprochen. Trainer Frick: «Stefan Wolf hat sich zwei, drei Minuten vor das Team gestellt, die Situation des Klubs erläutert. Und er hat explizit darauf hingewiesen, dass sich Spieler und Staff komplett aufs Sportliche konzentrieren müssen.» Frick nimmt die Worte des Vereinschefs eins zu eins mit zum Auswärtsspiel in Genf:

«Das ist unser Motto, wir konzentrieren uns ausschliesslich auf unseren Job.»

Meistercaptain und «Giftzahn» Wehrli ermuntert die Spieler

Für Klublegende Roger Wehrli, 1989 Captain und Leistungsträger beim einzigen Meistertitel des FCL, ist klar: «Als Spieler hatten mich Unruhen und Nebenschauplätze gar nicht interessiert. Ich wollte im Match alles reinhauen. Das können die heutigen Spieler auch, davon bin ich überzeugt.»

Im Stade de Genève müssen die Luzerner eine starke Leistung abrufen. Denn Servette hat in dieser Saison alle vier Heimspiele (St.Gallen, Winterthur, GC und Zürich) für sich entschieden. Zuletzt verloren die Romands in Lugano 0:1. Den letzten Auswärtssieg in Genf feierte der FCL am 28. November 2020. Beim 3:1-Erfolg schossen Louis Schaub, Ibrahima Ndiaye und Dejan Sorgic die Gästetore.

Rückkehr von Sorgic, Dorn und Beloko in Startelf geplant

Sorgic ist am Sonntag wieder mit von der Partie, nachdem er gegen YB zusammen mit Sturmpartner Joaquin Ardaiz kurzfristig verletzt ausfiel. Auch der am letzten Sonntag grippekrank dispensierte Mittelfeldspieler Pius Dorn ist wieder fit. Nicky Beloko, den man wegen seines kraftvollen Stils «FCL-Motor» nennt, schied zwar gegen YB mit einer Knieverletzung aus, doch seit Donnerstag trainiert er mit dem Team und dürfte am Sonntag wie Sorgic und Dorn in der Startelf stehen.

Gesperrt ist Innenverteidiger Beka, er muss nach einer Verwarnung beim FCL und dreien aus den Spielen mit Wil in der Challenge League zuschauen. Auch ohne den 1,97-Meter-Mann in der Abwehr muss der FCL gegen Servette Unterschiedsspieler Stevanovic und Stürmer Rodelin «im Griff haben, um in Genf zu gewinnen», so Frick.

